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Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гпу,викрито

При процессуальном руководстве Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры, являясь сторонником "русского мира", систематически "сливал" врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, предоставлял данные о погибших военнослужащих и гражданских, другую информацию, которая интересовала оккупантов. В обмен на нее он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.

"Нами зафиксировано, что этот, стыдно сказать, прокурор выполнял преступные задачи представителей государства-агрессора. Он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата врагом региона, но забыл, что за такие действия предусмотрено пожизненное лишение свободы. Его деятельность вовремя удалось остановить и избежать более тяжких последствий", - сообщила Ирина Венедиктова.

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Прокурор-изменник был разоблачен Спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона при содействии руководителя Николаевской областной прокуратуры. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями СБУ.

"Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах. Мы про всех вас знаем. Тех, кто перекрашивается и переобувается на лету, ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", - подчеркнула генеральный прокурор.

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Топ комментарии
+56
А почни з ОП,підказати хто...
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05.04.2022 14:20
+49
Це вона про Прямий, Еспресо та 5-й?
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
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05.04.2022 14:21
+38
Татарова з портновим
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05.04.2022 14:21
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А почни з ОП,підказати хто...
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05.04.2022 14:20 Ответить
Хай із свого чоловіка почне.
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05.04.2022 14:25 Ответить
Ну от нахіба так робити-поки я шукав букви на клаві,а ти вже наклацав те що я обдумував!За вами тут не вспієш,блін
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05.04.2022 14:26 Ответить
після Бучі проскочила інфа, що у військових РФ були списки на знищення патріотичних українців.Це ж виходить, що такі списки є по всіх населених пунктах?Хотілося б побачити в СІЗО тих "героїв", хто ці списки складав.
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05.04.2022 18:08 Ответить
Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах - сказала Венедіктова і ...

наступила на свій голий хвіст
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05.04.2022 14:31 Ответить
БеняДиктовна, то може вже треба держзрадника Пороха саджати ?
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05.04.2022 14:35 Ответить
ЗРАДНИК , тот , кто хамил лучшим разведкам мира , "будет день папеды и шашлыки "
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05.04.2022 15:56 Ответить
Зеленський, Татаров, Єрмак, Венедіктова, Коломойський….. і багато інших бандитів.
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05.04.2022 14:48 Ответить
Це вона про Прямий, Еспресо та 5-й?
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
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05.04.2022 14:21 Ответить
Татарова з портновим
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05.04.2022 14:21 Ответить
Так вони ж невинуваті як целочки Вона мала на увазі клятого Порошенка.
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05.04.2022 14:26 Ответить
Для початку нехай патріота Семенченко відпустять воювати прокурори, тоді повіримо.
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05.04.2022 14:40 Ответить
Так що там в Бородянці ,пані прокурорша? Ви обіцяли щось показати/ росказати...
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05.04.2022 14:21 Ответить
Так. Сказала вчора одне речення, що весь світ дізнається про злочини рашистів, тяжчі ніж в Бучі, і мовчить.
Це приховування злочинів окупанта.
Якби в Бучу разом із військовими не зайшли журналісти, можливо, весь світ не взнав би і про ад в Бучі.
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05.04.2022 14:32 Ответить
Молодець! І з ДБР не забудь вивести!
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05.04.2022 14:21 Ответить
Я так тоже понял, что под ОП копает?
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05.04.2022 14:21 Ответить
Бенядиктова,лови підказку:увесь офіс президента і самого президента в буцигарню!
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05.04.2022 14:22 Ответить
А доречі, прокурора САП, Вже Об'явили
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05.04.2022 14:23 Ответить
Перший переляк пройшов, зелена мерзота пір`я стріпує.
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05.04.2022 14:23 Ответить
Наверное эта тварь сделала наводку на кабинет в ОДА
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05.04.2022 14:23 Ответить
в буковель вже повезли повістки?
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05.04.2022 14:24 Ответить
А как там Суркисы сбежавшие и прочие депутаны и олигархи? как там погранички в Западной Украине? хорошо поживают? за 2-3 к евро пропускают мужиков? уже всех наказали?
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05.04.2022 14:24 Ответить
там тих митників ..слова не надходжу, шоб сказати там все прогнило корупцією
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05.04.2022 14:26 Ответить
його зловили? відкиздили? майно конфіскували? чи просто висунули ..якусь міфічну підозру
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05.04.2022 14:24 Ответить
Починайте з ОП там "щурі "пригодовані" і навіть не ховаються.
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05.04.2022 14:25 Ответить
Почни з себе: прийми щурячу отруту, запий водою.
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05.04.2022 14:25 Ответить
Та їм і виводити не треба спитайте у зеленського і дермака вони іх всівх і призачали
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05.04.2022 14:25 Ответить
Бенядиктова , ви там акуратно виводьте , бо виведете на себе і всю фсбшну кротоферму на Банковій і СБУ , які успішно злили Херсон !

Ми знаємо хто це зробив , чи знаєте ви ,прокурори ?
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05.04.2022 14:27 Ответить
Де була уся ця сволота у перші дні війни? Усі ці Венедиктови та дЕрмаки. дЕрмака взагалі не було чутно, а зараз чи не на усіх каналах. Зелю слухаєш - як дежа вю. Чи знов на наркоту присів? Взагалі не зрозуміло що воно верзе.
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05.04.2022 14:27 Ответить
а чим ви три роки до того займалися?
травили Порошенка, Марусю, Софію, Антоненка, Пояркова?...
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05.04.2022 14:29 Ответить
Газманов, Валерія, Кіркоров... дуже сміливо. Кобзона ще забули!?
А от хто відкрив кацапам дорогу з Криму? Це очевидно, чи ні?
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05.04.2022 14:30 Ответить
Даю наводку-стерненко, порошенко
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05.04.2022 14:32 Ответить
До речі, цікаво....Сам Зеленський відкликав свої заяви проти Пояркова, Звіробій, Федини? Звичайно, часу в нього небагато, проте сам процес це не забирає багато, не більше хвилини. Просто сказати, все буде зроблено без його участі. Залишиться тільки поставити підпис.
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05.04.2022 14:33 Ответить
Добре, що великий зе не має ніякого відношення до:
татарова, єрмака, демченка, портнова, шефірів .... всю гидоту не перерахуєшь.
він з ними, навіть не знайомий!
Бо друг покидька - 100% покидьок!
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05.04.2022 14:33 Ответить
І ще ви повернули гроші застави за визволення генерала Марченко, який зараз захищае Миколаів, з вязниці ? Ви встали на коліна і попросили в нього пробачення ? Цікаво а де зараз і чим займаются прокуроришки які отримують величезні зарплати і працюють по вказівкам зеленського коломойского та ОП
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05.04.2022 14:33 Ответить
Ти себе криса, виведи
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05.04.2022 14:38 Ответить
ты своих крыс сначала выведи!
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05.04.2022 14:39 Ответить
от от , питань багато, -чому не були розгорнуті війська до 24 лютого , як втік мерветчук, хто займався разконсервацією бомбосховищ у прикордоних областях, два місяці орки товклися біля кордону а ніхто не почухався з замінуванням мостів, замість асфальту вклалися б в ВПО, не в ті очі спромогалися дивитися панове
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05.04.2022 14:40 Ответить
І шо там, льоша зіллі - глава дбр, вже отримав підозру?
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05.04.2022 14:42 Ответить
Таке враження, що жодні жахи війни, не змінять отих всіх дерьмаків і шоблу. Де були СБУшники і оці "відважні" прокурорші, коли Україну здавали усілякі медведчуки, дерьмаки, рабіновічі, ківи , пискаті чорнороті бондаренчихи і германші т.д. і т.п. хіба вони менш гучно закликали до зради України, ніж підар басков. Де справа про розмінування перешийку з Криму. Комфортніше воювати з Марусями.?
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05.04.2022 14:50 Ответить
я дам тобі щурячу отруту !
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05.04.2022 14:51 Ответить
А прикольно, що зрадників в Генпрокуратурі шукає СБУ, в керівництві якої 90% - це зрадники України!

Декілька днів тому:
Указом №197/2022 Наумов понижений у військовому званні на один ступінь (тобто тепер він полковник), Криворучко - так само за указом 196/2022, але із поясненням "відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України".
Відповідно до указу 195/2022 Криворучка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

БЄНЄДІКТОВА, ЗЛОВЖИВАННЯ ПІДТЯЖКАМИ ШКІРИ НА ОБЛИЧЧІ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТИСКУ НА ДІЛЯНКИ МОЗКУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ!
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05.04.2022 14:51 Ответить
не варто думати ,що українські "щурі" виводитимуть на чисту воду прорашистських ,чи то рашистських "щурів" ,Всі вони з одного щурячого роду.
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05.04.2022 14:51 Ответить
Татарова виведи Демченка, дурепа...
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05.04.2022 14:53 Ответить
Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах, - Венедіктова Джерело: https://censor.net/ua/n3331538 Не створюй конкуренцію головному шоумену країни, сішит -це його професія, твоя інша, і по всьому ти не справляєшся. Чому Ермаки, Агрохімії, та Портнови не на допитах? Чому Кал омойського ще не передали американським слідчим? До якого часу будете працювати на Парашу?
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05.04.2022 15:00 Ответить
Хай почне з себе !!!
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05.04.2022 15:12 Ответить
І чому я тобі не вірю?...
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05.04.2022 15:17 Ответить
А чем ты занималась прошедшие 2 года?
Ловила щурів или подпускала их к власти на всех уровнях?
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05.04.2022 15:35 Ответить
Ты даже не понимаешь, как давно и успешно плаваешь в этом дерьме в месте с тем кто тебя назначил.
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05.04.2022 15:49 Ответить
проблема в тому що керують країною українці не українського походження . типу чебурики і інші....
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05.04.2022 16:05 Ответить
Я уже это где-то слышал. Кажется, на стадионе в 19-м году. "Прийде весна, саджати будемо!"
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05.04.2022 16:05 Ответить
А хто дав команду Чонгар розмінувати вже вивели ? В нього має бути військове звання не нижче уклоніста.
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05.04.2022 16:08 Ответить
"Ми про всіх вас знаємо" - повеселило.
Т.е. за 40 дней войны вы выявили в "органах" одного предателя (и то, не известно при каких обстоятельствах. Подозреваю, что сам по тупости спалился на чем-то).
Да там все коррупционеры, вата и потенциальные (или уже действующие) предатели!
Напомнить Крым? Напомнить Донецк, Луганск?
Озвучь нам Венедиктова прокуроскую статистику по Херсону, Бердянску, Каховке, Мелитополю и т.п. Тогда и поговорим о "предателях".
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05.04.2022 16:14 Ответить
Как насчет сбежавшего Баканова, Тищенко? Шо там с Ермаком?
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05.04.2022 16:32 Ответить
Отлично ,начинайте за строительство дорог которые сейчас разрушены,вместо вооружения армии !За разминирование Чонгара и гибели погранцов ,за ОПЗЖ предателей которые сидели при власти,За монополии цен на газ и сумашедшие квартплаты.Да да да начните с себя отвечать.
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05.04.2022 17:14 Ответить
щур щуру поганого не зробить.
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05.04.2022 17:37 Ответить
та понятно. для тебя "первая крыса" - это Порошенко. Да, крыса?
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05.04.2022 17:40 Ответить
 
 