Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры, являясь сторонником "русского мира", систематически "сливал" врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, предоставлял данные о погибших военнослужащих и гражданских, другую информацию, которая интересовала оккупантов. В обмен на нее он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.
"Нами зафиксировано, что этот, стыдно сказать, прокурор выполнял преступные задачи представителей государства-агрессора. Он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата врагом региона, но забыл, что за такие действия предусмотрено пожизненное лишение свободы. Его деятельность вовремя удалось остановить и избежать более тяжких последствий", - сообщила Ирина Венедиктова.
Читайте также: Самопровозглашенного "мэра" Бердянска Сауленко подозревают в государственной измене
Прокурор-изменник был разоблачен Спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона при содействии руководителя Николаевской областной прокуратуры. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями СБУ.
"Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах. Мы про всех вас знаем. Тех, кто перекрашивается и переобувается на лету, ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", - подчеркнула генеральный прокурор.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Изюмский депутат ОПЗЖ Фомичевский провел в город российских оккупантов, - представитель горсовета Стрельник. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
наступила на свій голий хвіст
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
Це приховування злочинів окупанта.
Якби в Бучу разом із військовими не зайшли журналісти, можливо, весь світ не взнав би і про ад в Бучі.
Ми знаємо хто це зробив , чи знаєте ви ,прокурори ?
травили Порошенка, Марусю, Софію, Антоненка, Пояркова?...
А от хто відкрив кацапам дорогу з Криму? Це очевидно, чи ні?
татарова, єрмака, демченка, портнова, шефірів .... всю гидоту не перерахуєшь.
він з ними, навіть не знайомий!
Бо друг покидька - 100% покидьок!
Декілька днів тому:
Указом №197/2022 Наумов понижений у військовому званні на один ступінь (тобто тепер він полковник), Криворучко - так само за указом 196/2022, але із поясненням "відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України".
Відповідно до указу 195/2022 Криворучка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
БЄНЄДІКТОВА, ЗЛОВЖИВАННЯ ПІДТЯЖКАМИ ШКІРИ НА ОБЛИЧЧІ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТИСКУ НА ДІЛЯНКИ МОЗКУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ!
Ловила щурів или подпускала их к власти на всех уровнях?
Т.е. за 40 дней войны вы выявили в "органах" одного предателя (и то, не известно при каких обстоятельствах. Подозреваю, что сам по тупости спалился на чем-то).
Да там все коррупционеры, вата и потенциальные (или уже действующие) предатели!
Напомнить Крым? Напомнить Донецк, Луганск?
Озвучь нам Венедиктова прокуроскую статистику по Херсону, Бердянску, Каховке, Мелитополю и т.п. Тогда и поговорим о "предателях".