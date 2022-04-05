Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова

При процессуальном руководстве Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона разоблачен и задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры, являясь сторонником "русского мира", систематически "сливал" врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, предоставлял данные о погибших военнослужащих и гражданских, другую информацию, которая интересовала оккупантов. В обмен на нее он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.

"Нами зафиксировано, что этот, стыдно сказать, прокурор выполнял преступные задачи представителей государства-агрессора. Он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата врагом региона, но забыл, что за такие действия предусмотрено пожизненное лишение свободы. Его деятельность вовремя удалось остановить и избежать более тяжких последствий", - сообщила Ирина Венедиктова.

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Прокурор-изменник был разоблачен Спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона при содействии руководителя Николаевской областной прокуратуры. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями СБУ.

"Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах. Мы про всех вас знаем. Тех, кто перекрашивается и переобувается на лету, ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", - подчеркнула генеральный прокурор.

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