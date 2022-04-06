Окупанти викрадають українських цивільних чоловіків, щоб потім видавати їх за військовополонених, - Денісова

Російські війська на окупованих українських територіях масово викрадають цивільних жителів України для подальшого представлення їх як військовополонених.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України. Наших громадян перевдягнули у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відеороликах у YouTube і телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні", - написала Денісова.

Також про масове захоплення мирних жителів повідомив звільнений із російського полону український військовослужбовець, який заявив, що у СІЗО Курська перебувало понад 40 цивільних полонених.

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Крім того, російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" із Маріуполя, які втекли в цивільному одязі.

"Фактично це може свідчити про масову страту мирних громадян України", - зауважила омбудсмен.

Вона наголосила, що такі дії РФ є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

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"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії до України та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні", - закликала Денісова.