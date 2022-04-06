У захопленій частині Маріуполя окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків
Росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній їм частині Маріуполя. Мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"По окраїнах міста, що тимчасово контролюються росіянами, окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків", - зазначив він.
За словами Андрющенка, мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті.
"Враховуючи, що протягом останніх тижнів росіяни виявились нездатними просунутись вперед через професійну роботу захисників, схоже, вони вирішили прикритись маріупольцями. Тож передавайте тим, хто раптом вирішив залишитись - окупанти не дадуть спокою навіть при призупиненні бомбардувань", - зауважив радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чим далі - тим гірше там буде.
вы сможете назвать число перебежчиков и коллаборантов из верхних эшелонов нашей суперпатриотичной власти?
Теперь те из них, кто возьмет в руки оружие и будет отправлен против своей же страны на убой и фарш в мясорубку войны - это "НЕ ЖЕРТВЫ", а малодушные трусы, предатели и изменники, которым не хватило ума и смелости защищать себя, своих родных и свое имущество, и хватило страха не отказаться (под угрозами расправы) стать пушечным мясом врага в надежде, что выживут.
Это не просто враги, а хуже - жалкие и никчемные предатели, к которым не должно быть ни жалости, ни пощады, ни прощения!!!