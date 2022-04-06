У захопленій частині Маріуполя окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків

Росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній їм частині Маріуполя. Мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"По окраїнах міста, що тимчасово контролюються росіянами, окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків", - зазначив він.

За словами Андрющенка, мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті.

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"Враховуючи, що протягом останніх тижнів росіяни виявились нездатними просунутись вперед через професійну роботу захисників, схоже, вони вирішили прикритись маріупольцями. Тож передавайте тим, хто раптом вирішив залишитись - окупанти не дадуть спокою навіть при призупиненні бомбардувань", - зауважив радник мера.

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