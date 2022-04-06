В захваченной части Мариуполя оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин

Россияне начали принудительную мобилизацию мужчин в подконтрольной им части Мариуполя. Мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На окраинах города, временно контролируемых россиянами, оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин", - отметил он.

По словам Андрющенко, мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.

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"Учитывая, что в последние недели россияне оказались неспособными продвинуться вперед из-за профессиональной работы защитников, похоже, они решили прикрыться мариупольцами. Поэтому передавайте тем, кто вдруг решил остаться - оккупанты не оставят в покое даже в случае приостановки бомбежек", - отметил советник.

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