В захваченной части Мариуполя оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин
Россияне начали принудительную мобилизацию мужчин в подконтрольной им части Мариуполя. Мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На окраинах города, временно контролируемых россиянами, оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин", - отметил он.
По словам Андрющенко, мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.
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"Учитывая, что в последние недели россияне оказались неспособными продвинуться вперед из-за профессиональной работы защитников, похоже, они решили прикрыться мариупольцами. Поэтому передавайте тем, кто вдруг решил остаться - оккупанты не оставят в покое даже в случае приостановки бомбежек", - отметил советник.
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чим далі - тим гірше там буде.
вы сможете назвать число перебежчиков и коллаборантов из верхних эшелонов нашей суперпатриотичной власти?
Теперь те из них, кто возьмет в руки оружие и будет отправлен против своей же страны на убой и фарш в мясорубку войны - это "НЕ ЖЕРТВЫ", а малодушные трусы, предатели и изменники, которым не хватило ума и смелости защищать себя, своих родных и свое имущество, и хватило страха не отказаться (под угрозами расправы) стать пушечным мясом врага в надежде, что выживут.
Это не просто враги, а хуже - жалкие и никчемные предатели, к которым не должно быть ни жалости, ни пощады, ни прощения!!!