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Новости Агрессия России против Украины Война
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В захваченной части Мариуполя оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин

маріуполь

Россияне начали принудительную мобилизацию мужчин в подконтрольной им части Мариуполя. Мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На окраинах города, временно контролируемых россиянами, оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин", - отметил он.

По словам Андрющенко, мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе.

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"Учитывая, что в последние недели россияне оказались неспособными продвинуться вперед из-за профессиональной работы защитников, похоже, они решили прикрыться мариупольцами. Поэтому передавайте тем, кто вдруг решил остаться - оккупанты не оставят в покое даже в случае приостановки бомбежек", - отметил советник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка

Мариуполь (5708) мобилизация (2746)


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Топ комментарии
+33
Це,тих,що небажали воювати,котрих обходило. Пацифізм приводить до смерті
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06.04.2022 21:14
+32
Взяти зброю і завалити пару десятків рашистів!
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06.04.2022 21:10
+30
переходити на сторону ЗСУ і знищувати окупантів їх же зброєю.
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06.04.2022 21:14
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Я не пропоную це робити для жителів окупованих до 24 районів ОРДЛО. Таку акцію тільки для маріупольців!
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06.04.2022 21:40 Ответить
Что за бред. Хотя не удивительно, у нас вон своих же дезертиров бегают ловят.
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06.04.2022 21:41 Ответить
если до сих пор сидели вместе с детьми и женщинами в подвалах, то самое время сдохнуть за узкий мир
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06.04.2022 21:41 Ответить
Дивна ідея. Давати зброю людям які тебе ненавидять. Це ж зрозуміло що тоді буде программа-мінімум відсидітись і здатись в полон, а программа-максимум пристрілити командира в спину. І у когось це таки вдастся.
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06.04.2022 21:49 Ответить
ти вважаєш шо рускоєзичний жітєль маріка нєнавідіт урускій мір???
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06.04.2022 22:10 Ответить
руский мир конечно они не ненавидят - но вот воевать за него или умирать это на хрен никому не нужно
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07.04.2022 03:10 Ответить
Після того як руськамірци розбомбили йому хату а він сам з жінкою і дітьми просидів місяць в підвалі? - мабуть, так.
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07.04.2022 08:08 Ответить
рускомірскоє сознаніє ірраціональне - вони обвинувачують в своїх стражданнях "націков", які чинять спротив агресору. От здалися ЗСУ без бою, то не тра' було ховатись у підвалі
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07.04.2022 11:26 Ответить
казали ж зеленському. що треба деблокувати Маріуполь. і він нічого не робив.

чим далі - тим гірше там буде.
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06.04.2022 21:59 Ответить
каким образом деблокировать то что окружено огромной группировкой двумя кольцами и с прикрытием с воздуха - а там даже укрыться не где для диверсий - любая колона будет разбита еще на марше и будут тупые потери ..они и так есть - вертолеты сбивали не раз которые пытались с Марика вывезти кого-то
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07.04.2022 03:14 Ответить
суки! дайте людям зброю для самозахисту!!!
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06.04.2022 22:02 Ответить
кому дать ? те кто с бабами в подвалах сидят что ты сделаешь с пукалками против танков градов и самолетов?
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07.04.2022 03:15 Ответить
представьте (гипотетически!), что враг занял Киев
вы сможете назвать число перебежчиков и коллаборантов из верхних эшелонов нашей суперпатриотичной власти?
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06.04.2022 22:14 Ответить
такого никогда не будет но если бы такое не дай бог случилось то никакой власти там бы не осталось на 99% кроме военных и самообороны ..
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07.04.2022 03:17 Ответить
а кто тебе сказал что наша власть "супер патриотичная"? это кто - перепуганный зеленский? агент ермак? подоляк ? это же бред какой-то..
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07.04.2022 03:19 Ответить
Нічого страшного. Якщо не зрадники-під час вуличного бою сквозанути,зашаритись а потім здатись-реально. А якщо ватні придурки-ЗДОХНУТЬ без особливих проблем для оборонців.
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06.04.2022 22:22 Ответить
О чем я и говорил. Сдаться окупантам ето не значит что ты будешь жить. Не хотели защищать Украину будете дохнуть как пушечное мясо за *****.
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06.04.2022 22:26 Ответить
сподіваюсь там буде той трупозакопувач, який вдавав що "нє знаю кто і зачєм ета развязал"
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07.04.2022 03:05 Ответить
До відома вати, яка чекає, що Росія принесе їм щастя і великі гроші.
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06.04.2022 22:30 Ответить
військомати відмовляють добровольцям. Але записують телефон. Мабудь шоп здати патріотів по списку оркам, коли ті прийдуть
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06.04.2022 22:41 Ответить
Типова тактика монгольської орди
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06.04.2022 22:56 Ответить
рашисти це нелюди,можуть шантажувати вбивством родини якщо разом були,зрозуміло чому евакуацію дозволяли тільки в парашу,відправлять як гарматне м'ясо , використають в якості провокацій..
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06.04.2022 23:37 Ответить
Примусова мобілізація - це повний брєд. Такі мобілізовані будуть більш небезпечні для самих мобілізаторів
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07.04.2022 00:34 Ответить
Х.з. как тут лучше поступить.. сделать вид что согласился, получить автомат, и тут же угандошить из него как можно больше кацапов. Все же лучше чем просто умереть на подвале от выстрела в затылок.
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07.04.2022 03:58 Ответить
Не стали защищать СВОЙ ГОРОД с оружием в руках, не эвакуировались в надежде "откосить" от армии (пересидев в тылу "русского мира") и сдались на "милость" победителей в РАБСТВО!
Теперь те из них, кто возьмет в руки оружие и будет отправлен против своей же страны на убой и фарш в мясорубку войны - это "НЕ ЖЕРТВЫ", а малодушные трусы, предатели и изменники, которым не хватило ума и смелости защищать себя, своих родных и свое имущество, и хватило страха не отказаться (под угрозами расправы) стать пушечным мясом врага в надежде, что выживут.
Это не просто враги, а хуже - жалкие и никчемные предатели, к которым не должно быть ни жалости, ни пощады, ни прощения!!!
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07.04.2022 06:41 Ответить
Логика ЫМПЕРСКИХ ВОЙН всегда одна и та же (на протяжение тысячелетий истории) - экстенсивный военный захват новых провинций (старые уже выжаты как лимон и не хватает ресурсов для безбедного существования метрополии), физическая ликвидация СВОБОДНЫХ (и непослушных, всех, кто сопротивляется агрессии и оккупации и способен дать отпор захватчикам), остальных (трусливых и безропотных) превратить в РАБОВ ЫМПЕРИИ!
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07.04.2022 07:11 Ответить
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