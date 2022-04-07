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Російська армія матиме проблеми з припасами на сході України, - британська розвідка

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

За даними британської розвідки, російські солдати продовжуватимуть стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів і особового складу, попри переорієнтацію сил на сході України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що розвиток наступальних операцій сході України є основним напрямом діяльності російських збройних сил, російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

Удари росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на українську владу, вважають у британській розвідці.

"Попри переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу", – йдеться у повідомленні.

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Велика Британія (5563) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+6
Не судіть по собі британчики, ці паскуди планують забирати в людей...
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07.04.2022 12:35
+6
раздайте людям яды , в каждом погребе должен быть вкусный и полезный (последний) обед
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07.04.2022 12:42
+5
Та нічо, ЗСУ їх всіх утилізує...
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07.04.2022 12:45
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Не судіть по собі британчики, ці паскуди планують забирати в людей...
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07.04.2022 12:35 Відповісти
Вона з усим і усіма проблеми матиме, і навіть , вже потім,з господом Богом
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07.04.2022 12:39 Відповісти
Зараз би швидше позеленіли дерева і кущі. Наші військові тоді будуть мати значно більше можливостей робити засідки і знищувати рашистів
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07.04.2022 12:40 Відповісти
і партизани з місцевих мисливців ...
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07.04.2022 13:02 Відповісти
Якщо кожна жінка почне збивати безпілотники банкою з огурцями, то щось на закусь в них таки буде
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07.04.2022 12:42 Відповісти
раздайте людям яды , в каждом погребе должен быть вкусный и полезный (последний) обед
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07.04.2022 12:42 Відповісти
Та нічо, ЗСУ їх всіх утилізує...
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07.04.2022 12:45 Відповісти
ще б їм розбомбили парочку аеродромів і нафтобаз у Бєлгороді, Ростові, Курську, взагалі б прекрасно було.
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07.04.2022 12:55 Відповісти
Щоб вони здохли всі в один день шакали
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07.04.2022 13:00 Відповісти
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07.04.2022 13:01 Відповісти
Бо ягелю в нас не росте
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07.04.2022 13:17 Відповісти
 
 