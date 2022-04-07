Російська армія матиме проблеми з припасами на сході України, - британська розвідка

За даними британської розвідки, російські солдати продовжуватимуть стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів і особового складу, попри переорієнтацію сил на сході України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що розвиток наступальних операцій сході України є основним напрямом діяльності російських збройних сил, російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

Удари росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на українську владу, вважають у британській розвідці.

"Попри переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу", – йдеться у повідомленні.

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