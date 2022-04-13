Через війну Книжковий Арсенал-2022 не відбудеться

Один з найбільших фестивалів України Книжковий Арсенал, що мав відбутися у травні 2022 року, скасовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Мистецького Арсеналу".

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"З моменту повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії пройшло півтора місяці, і сьогодні ми змушені повідомити, що команда Мистецького арсеналу прийняла очевидне, однак важке рішення: Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у травні 2022 не відбудеться.

Український народ мужньо боронить країну, дає відсіч ворогу на різних фронтах, і ми всі розуміємо – для остаточної перемоги нам ще потрібен час.

Зараз, в умовах війни, наша команда працює на підтримку видавничої сфери та літературної і мистецької сцени в Україні, на підтримку нашої спільноти".

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Зараз колектив фестивалю інформує світову книжкову спільноту про російсько-українську війну, розвиває коаліцію культурних інституцій щодо бойкоту російського культурного продукту й бізнесу, комунікує можливості допомоги постраждалим у війні, зокрема дітям-переселенцям, видавцям, перекладачам:

"Члени команди фестивалю беруть участь у міжнародних подіях в якості запрошених спікерів. Серед цих подій засідання Ради європейської мережі літературного перекладу ENLIT, Регіональна видавнича конференція країн Кавказу та Чорноморського басейну тощо. Ми вдячні колегам з усього світу, які пропонують Україні майданчики для висловлювання.

Зараз мета нашої діяльності — працювати на збереження інституції та команди, а відтак на підтримку книги та її аудиторії, працювати на перемогу.

А після перемоги наша команда повернеться до того, що любить і вміє: ми будемо готувати та неодмінно проведемо ХІ Книжковий Арсенал, з його неповторною атмосферою свободи висловлювань, дискусій, зустрічей читачів та письменників і теплих обіймів під мирним небом у дворі Старого арсеналу".

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