Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай
Війська РФ зайшли в населений пункт Кремінна на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - зазначив він.
Гайдай також нагадав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, внаслідок обстрілу орками будівлі Управління
Крім того, за його інформацією, двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.
Топ коментарі
+26 Джон КРОУТЕР e20898b9
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..не видно !?
Ми переможемо
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Хотя возможно ситуация меняется в зависимости от близости к линии фронта. Допустим если орки захватят Николаевскую область (во что я не верю, только с одной нашей области 20000-30000 военных собрано, не считая тер. обороны, это должно случится что-то нереальное, чтобы нас захватили), то по другому будут завлекать уже в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях и т.д.
И откуда ж тогда на этом сайте столько Порохоботов, которые круглыми сутками с 24 пишут? Это всё потому что они в армии?
Досить ображати людей, які попереджали про небезпеку.
Історія вже довела хто був правий.
Про це блохєри ОПи не напишуть ...
І це не таємниця, про це пишуть українські ЗМІ.
"...президент поклався на власну систему безпеки і створив свою ставку у київському секретному бункері.
Цей секретний об'єкт залишився в Україні ще з часів СРСР і розрахований на виживання в умовах тотальної ядерної війни."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/7/7337694/
Рубіжне часткове окуповане і зараз.
Але в Машовця "орків відкинули" ...
Народ, я верю в генштаб, верю в ЗСУ, но этих утырков типа Кима и арестовича считаю вредителями. Ситуация крайне тяжёлая на востоке, а чтобы всё было Украина - нужно страну на военные рельсы и пол страны в ружьё. Иначе - ползучая оккупация неизбежна.
Якась тривога й відчуття,
Що ворог завтра вранці,
Ударить в наші укриття,
Щоб знести нас і шанці.
Багато рухалось на схід,
На півдні закріпились.
Ще Маріуполь брати вбрід,
Краще б вони втопились.
Ракети цілять на міста,
Щоб мирних більше вбити.
Плани у ворога в думках,
До здачі нас схилити.
Але ми віримо бійцям,
Нацгвардії й військовим.
Сміливим пані і юнцям,
Та більш старим, чудовим.
Сьогодні Бога всі моліть,
Щоб впали божевільні.
Що сунуть декілька століть,
Ми були в мирі й вільні.
17.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Первые для пехоты, вторые для бронетехники, ведь до сих не упомянуто ни об одном случае их использование
Между прочим они бы могли на путинские банды оказывать и деморализующий эффект, этой нечисти чаще пришлось бы на небо поглядывать.
Физически их ведь несложно запустить, вылетают из трубы и расправляют крылышки, а операторов можно было начать учить на симуляторах еще до прибытия дронов, так что кажется время для первого применения уже появилось.
А использовать их на фронте, это образное выражение, наверное ими лучше всего поражать аппетитные цели противника, которые максимально разрушают координацию его действий, если дрон за 40 минут таковые обнаружит, он ведь помимо прочего и разведчик сам себе.
В конце концов первый дивизион "Нептунов" должны были ввести в строй в первом квартале, и он не только в строй вошел, но уже и флагман орков утопил.