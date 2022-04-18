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Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

кремінна

Війська РФ зайшли в населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - зазначив він.

Гайдай також нагадав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, внаслідок обстрілу орками будівлі Управління

Крім того, за його інформацією, двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.

Читайте також: Окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай. ФОТО

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Топ коментарі
+26
Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
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18.04.2022 09:24
+26
Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
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18.04.2022 09:48
+24
Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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18.04.2022 09:27
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Головне не дати оточити війська на Донбасі, десчтикратний Маріуполь нікому не потрібен.
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18.04.2022 09:21 Відповісти
Від огляду бойової ситуації про оточення надумано. Хто там був на засіданні уряду по захисту Донбасу...арахамія,єрмак....
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18.04.2022 09:24 Відповісти
З за бугра
..не видно !?
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18.04.2022 09:25 Відповісти
Це від Бутусова, так що йому вірю
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18.04.2022 09:34 Відповісти
На такі засідання запрошують лише зрадників.
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18.04.2022 10:59 Відповісти
Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
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18.04.2022 09:24 Відповісти
А точно ви тут для доброї справи,нік 22 лютого.
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18.04.2022 09:29 Відповісти
Ползёт нечисть. Кидают в бои все, что есть❗Сейчас выдержать и выдохнется ***********. Тогда и конрнаступление будет с разгромом 💥❗
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18.04.2022 09:31 Відповісти
ви думаєте, що нам кажуть правду? Нас лише заспокоюють, щоб паніки не було.
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18.04.2022 09:31 Відповісти
Наши военруки-это капец!!Які прогнозування? Чому вони відповідають..Допомога так і не прийшла..
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18.04.2022 09:32 Відповісти
Чого квокчеш,курка?! На пшоно заробляєш?!
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18.04.2022 10:17 Відповісти
Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
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18.04.2022 09:48 Відповісти
То ж по вашому віддавати міста під гвалтівників та мародерів, які зруйнують все вщент, краще? То навіщо тоді воювати?
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18.04.2022 10:20 Відповісти
Можно не отдавать как Мариуполь, мирному населению от этого лучше не становится.
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18.04.2022 10:29 Відповісти
ні, краще всім стояти, щоб померти чи потрапити в полон
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18.04.2022 10:33 Відповісти
То може перевдягнутися їм у жіноче, та у чемодані через кордон тікати, там дійсно не треба буде воювати?
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18.04.2022 11:07 Відповісти
Їх попередили. Був час виїхати.
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18.04.2022 10:35 Відповісти
у кремінчан , як і лисичан було вдосталь часу на евакуавцію. На відміну від Маріуполя, оточеного в перші ж дні, ці міста досі не оточені і регулярно проводилася евакуація. Зокрема з Кремінної перші тижні війни аж двічі на день вивозили.
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18.04.2022 10:36 Відповісти
Где можно держаться там держаться. В Мариуполе например. В небольших городах с малоэтажной застройкой держаться практически невозможно. Города просто уничтожаются из РЗСО. Кроме того не все так однозначно. Если в Киевской области лояльного к оркам населения было не более 5% то на востоке примерно 50 на 50. Потому большая часть населения и не уезжает. Соответственно и преступлений против гражданского населения там меньше. Это нужно признать.
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18.04.2022 10:56 Відповісти
Східняки навіть на камеру розповідають про жахи війни так що складається враження про нашестя інопланетян, ніхто не може видавити з себе слово "рашисти"
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18.04.2022 11:08 Відповісти
Ага и утырки потом проводят мобилизацию.Какая прелесть
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Зґвалтують у любому випадку, тому ліпше воювати і вбивати побільше ґвалтівників...
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18.04.2022 11:03 Відповісти
Вперед до перемоги зі зрадниками начолі !
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18.04.2022 11:00 Відповісти
Были бы предатели уже давно бы все порешали. Я думаю что сдавать какие-то интересы намного легче когда в паре километров от Киева стоит многотысячная группировка. Да и операция по уничтожению "Москвы" показала, что никто ничего не сдал. Соответственно все эти разговоры о предателях в руководстве страны сильно преувеличены.
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18.04.2022 11:13 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава ЗСУ

Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 09:24 Відповісти
Може в ЗСУ приєднаєшся замість того, щоб ці коменти писати увесь час? На кожній статті одне і теж саме. Ти ж такий патріот, голосував за зелю і вічно гнав на порохоботів. Порохоботи всі чомусь в армії, а ті, хто за зелю відсиджуються вдома. Покажи приклад.
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18.04.2022 09:35 Відповісти
Да ну? А у мене вийшло з першого разу.
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18.04.2022 09:43 Відповісти
Все зависит от военной специальности и от населенного пункта. У каждого военкомата свой план и свои списки. В некоторых городах особенно больших попасть в армию сейчас дествительно невозможно. Просто записывают в резерв и все.
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18.04.2022 10:01 Відповісти
Моё посещение военкомата: годен (хотя по здоровью не служил никогда) и ждите звонка (или ждите у моря погоды)
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18.04.2022 10:23 Відповісти
Какой-то бред, у нас в Николаевской области прямо на улицах повестки выписывают и всех подряд гребут.
Хотя возможно ситуация меняется в зависимости от близости к линии фронта. Допустим если орки захватят Николаевскую область (во что я не верю, только с одной нашей области 20000-30000 военных собрано, не считая тер. обороны, это должно случится что-то нереальное, чтобы нас захватили), то по другому будут завлекать уже в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях и т.д.
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18.04.2022 10:21 Відповісти
А ви мабуть з окопу строчите?
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18.04.2022 10:17 Відповісти
З армії пишу. Ще питання?
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18.04.2022 11:55 Відповісти
Скоріше всього з росії, бо я в Миколаєві і такого про що пише пан не наблюдав.
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18.04.2022 11:56 Відповісти
Правда? Все Порохоботы в армии? То есть вы из армии пишете или за Зеленского голосовали?

И откуда ж тогда на этом сайте столько Порохоботов, которые круглыми сутками с 24 пишут? Это всё потому что они в армии?
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18.04.2022 10:30 Відповісти
Циц, на порохоботів навалювати.
Досить ображати людей, які попереджали про небезпеку.
Історія вже довела хто був правий.
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18.04.2022 10:44 Відповісти
Я в ЗСУ з 17 березня
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18.04.2022 11:51 Відповісти
Я в армії на відміну від декого. І так, я інколи заходжу читати тут новини. Ще питання?
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18.04.2022 11:54 Відповісти
Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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18.04.2022 09:27 Відповісти
У " Полтави і ко " запитай..Вони розкажуть.
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18.04.2022 09:28 Відповісти
Напевно що вони розкажуть більше правди, ніж абдристовичі.
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18.04.2022 09:37 Відповісти
Вони ще не вилізли з бункера і не зробили макіяж для зйомок на телебаченні. Вони мабуть і не знають де та Кримінна.
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18.04.2022 09:29 Відповісти
Это вы о Залужном?
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18.04.2022 09:53 Відповісти
Це про зеленського та Ко, які зараз живуть в бункері, збудованому ще за радянських часів.
І це не таємниця, про це пишуть українські ЗМІ.

"...президент поклався на власну систему безпеки і створив свою ставку у київському секретному бункері.

Цей секретний об'єкт залишився в Україні ще з часів СРСР і розрахований на виживання в умовах тотальної ядерної війни."

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/7/7337694/
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18.04.2022 10:10 Відповісти
Це я про розмовляючі голови з Опи-абристовичі,подоляки.мамамії,верещалки,малярші,безмозглі та інші. А пан Залужний на своєму місті і стримує ворога, і потихеньку перемагає.
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18.04.2022 11:58 Відповісти
ЗСУ коментували,що це містечко уже 2 рази ходило туди сюди. То відкинуть, то знову орки підійдуть. Про Рубіжне також. Хотя про рубах парней ви праві
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18.04.2022 09:32 Відповісти
Про Кремінну я такої інформації не зустрічала.

Рубіжне часткове окуповане і зараз.
Але в Машовця "орків відкинули" ...
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18.04.2022 09:41 Відповісти
❗️Окупанти взяли під контроль Кремінну на Луганщині. Тривають бої- глава ВЦА Сергій Гайдай
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18.04.2022 12:17 Відповісти
Машковця перестав читати ще з 2015 весь час якийсь позитив, але мало правди.
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18.04.2022 12:21 Відповісти
если по карте смотреть - там чет как то ваще не очень все. надеюсь, ГШ знает, что делает.
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18.04.2022 09:28 Відповісти
Началась по ходу вторая фаза наступления...
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18.04.2022 09:28 Відповісти
Учора ж писали що ворога відігнали на кілька кілометрів від Кремінної, а сьогодні ворог вже в Кремінній. Нам щось не договорюють.
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18.04.2022 09:29 Відповісти
Колона бронетехніки проїжає ті кілька км за кілька хвилин. Саме за ці кілька хвилин обстановка може змінитись на протилежну.
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18.04.2022 10:27 Відповісти
Да уж...
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18.04.2022 09:30 Відповісти
Або пишуть херню, або про неї і не знають, яка насправді там..
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18.04.2022 09:33 Відповісти
Ага, когда я вчера написал, что мы победно отступаем, а враг позорно бежит за нами - тут же меня шапками закидали, даёшь чернобаевку, мы их всех посылаем.
Народ, я верю в генштаб, верю в ЗСУ, но этих утырков типа Кима и арестовича считаю вредителями. Ситуация крайне тяжёлая на востоке, а чтобы всё было Украина - нужно страну на военные рельсы и пол страны в ружьё. Иначе - ползучая оккупация неизбежна.
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18.04.2022 09:37 Відповісти
Тобі за срусскім кораблем дорога
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18.04.2022 09:59 Відповісти
Во-во, вот такие долб#бы и писали.
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Терміново біжи у воєнкомат і просись на передову. А як всіх завоюєш і відвоюш-зразу бери у засуджуй етіх утирков Кіма і Арестовича і ставай президентом України.
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18.04.2022 12:33 Відповісти
ЯКАСЬ ТРИВОГА НА ДУШІ

Якась тривога й відчуття,
Що ворог завтра вранці,
Ударить в наші укриття,
Щоб знести нас і шанці.

Багато рухалось на схід,
На півдні закріпились.
Ще Маріуполь брати вбрід,
Краще б вони втопились.

Ракети цілять на міста,
Щоб мирних більше вбити.
Плани у ворога в думках,
До здачі нас схилити.

Але ми віримо бійцям,
Нацгвардії й військовим.
Сміливим пані і юнцям,
Та більш старим, чудовим.

Сьогодні Бога всі моліть,
Щоб впали божевільні.
Що сунуть декілька століть,
Ми були в мирі й вільні.
17.04.2022 р.
Анатолій Березенський
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18.04.2022 09:40 Відповісти
Позавчора були новини що ЗСУ з Кремінної відтіснили орків по всіх напрямках на кілька кілометрів. От мабуть орки і підтягнули з Маріуполя ті частини що відвели вчора
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18.04.2022 09:50 Відповісти
Не было, что по всем направлениям. Была информация о локальном контрнаступлении в сторону Купьянска. Северная часть Рубежного например давно оккупирована, а оттуда до Кременной до пяти километров.
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18.04.2022 10:06 Відповісти
Боже, благаю, захищай і допомагай нашим захисникам.
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18.04.2022 09:56 Відповісти
Если получили баражирующие дроны-убийцы Switchblade 300 и Switchblade 600, то почему они не используются на напряженных участках фронтов.
Первые для пехоты, вторые для бронетехники, ведь до сих не упомянуто ни об одном случае их использование
Между прочим они бы могли на путинские банды оказывать и деморализующий эффект, этой нечисти чаще пришлось бы на небо поглядывать.
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18.04.2022 10:01 Відповісти
Все используется. Это вооружение только начало поступать. Как минимум нужно обучить операторов. Это дело не одного дня и даже не одной недели. Но это сдерживающее вооружение. Для наступления нужны танки и другая бронетехника и желательно авиация. Да и нечего паниковать, это не прорыв фронта. Основной фронт в этом районе идет по Северскому Донцу.
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18.04.2022 10:11 Відповісти
Известно, что нужно обучить, но информация о намерениях передать дроны появилась еще в середине марта, 5 апреля уже писали что принято решение передать (было также раньше разъяснение, что если объявлено что-то передать значит на момент объявления уже передали, чтобы противник не отследил и не уничтожил вооружение).
Физически их ведь несложно запустить, вылетают из трубы и расправляют крылышки, а операторов можно было начать учить на симуляторах еще до прибытия дронов, так что кажется время для первого применения уже появилось.
А использовать их на фронте, это образное выражение, наверное ими лучше всего поражать аппетитные цели противника, которые максимально разрушают координацию его действий, если дрон за 40 минут таковые обнаружит, он ведь помимо прочего и разведчик сам себе.
В конце концов первый дивизион "Нептунов" должны были ввести в строй в первом квартале, и он не только в строй вошел, но уже и флагман орков утопил.
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18.04.2022 10:41 Відповісти
В том то и дело. Одно дело запустить, а другое эффертивно использовать.
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18.04.2022 11:06 Відповісти
600 все ж кращі проти арти... і скоріш за все - розкидані по фронтах.
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18.04.2022 10:31 Відповісти
Кремінна на Луганщині окупована - голова ОВА
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18.04.2022 10:36 Відповісти
лисичанськ і сєвєродонецьк під загрозою значить...
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18.04.2022 10:43 Відповісти
Віримо в ЗСУ!
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18.04.2022 10:37 Відповісти
Пан Залужний,ЗСУ. УКРАЇНА В ВАС ВІРИТЬ. СЛАВА УКРАЇНІ!💪🙏👍
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18.04.2022 11:23 Відповісти
 
 