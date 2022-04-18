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Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

кремінна

Войска РФ зашли в населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - отметил он.

Гайдай также напомнил, что в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела орками здания Управления

Кроме того, по его информации, двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.

Смотрите: Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+26
Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
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18.04.2022 09:24
+26
Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
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18.04.2022 09:48
+24
Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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18.04.2022 09:27
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Головне не дати оточити війська на Донбасі, десчтикратний Маріуполь нікому не потрібен.
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18.04.2022 09:21 Ответить
Від огляду бойової ситуації про оточення надумано. Хто там був на засіданні уряду по захисту Донбасу...арахамія,єрмак....
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18.04.2022 09:24 Ответить
З за бугра
..не видно !?
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18.04.2022 09:25 Ответить
Це від Бутусова, так що йому вірю
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18.04.2022 09:34 Ответить
На такі засідання запрошують лише зрадників.
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18.04.2022 10:59 Ответить
Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
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18.04.2022 09:24 Ответить
А точно ви тут для доброї справи,нік 22 лютого.
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18.04.2022 09:29 Ответить
Ползёт нечисть. Кидают в бои все, что есть❗Сейчас выдержать и выдохнется ***********. Тогда и конрнаступление будет с разгромом 💥❗
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18.04.2022 09:31 Ответить
ви думаєте, що нам кажуть правду? Нас лише заспокоюють, щоб паніки не було.
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18.04.2022 09:31 Ответить
Наши военруки-это капец!!Які прогнозування? Чому вони відповідають..Допомога так і не прийшла..
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18.04.2022 09:32 Ответить
Чого квокчеш,курка?! На пшоно заробляєш?!
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18.04.2022 10:17 Ответить
Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
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18.04.2022 09:48 Ответить
То ж по вашому віддавати міста під гвалтівників та мародерів, які зруйнують все вщент, краще? То навіщо тоді воювати?
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18.04.2022 10:20 Ответить
Можно не отдавать как Мариуполь, мирному населению от этого лучше не становится.
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18.04.2022 10:29 Ответить
ні, краще всім стояти, щоб померти чи потрапити в полон
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18.04.2022 10:33 Ответить
То може перевдягнутися їм у жіноче, та у чемодані через кордон тікати, там дійсно не треба буде воювати?
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18.04.2022 11:07 Ответить
Їх попередили. Був час виїхати.
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18.04.2022 10:35 Ответить
у кремінчан , як і лисичан було вдосталь часу на евакуавцію. На відміну від Маріуполя, оточеного в перші ж дні, ці міста досі не оточені і регулярно проводилася евакуація. Зокрема з Кремінної перші тижні війни аж двічі на день вивозили.
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18.04.2022 10:36 Ответить
Где можно держаться там держаться. В Мариуполе например. В небольших городах с малоэтажной застройкой держаться практически невозможно. Города просто уничтожаются из РЗСО. Кроме того не все так однозначно. Если в Киевской области лояльного к оркам населения было не более 5% то на востоке примерно 50 на 50. Потому большая часть населения и не уезжает. Соответственно и преступлений против гражданского населения там меньше. Это нужно признать.
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18.04.2022 10:56 Ответить
Східняки навіть на камеру розповідають про жахи війни так що складається враження про нашестя інопланетян, ніхто не може видавити з себе слово "рашисти"
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18.04.2022 11:08 Ответить
Ага и утырки потом проводят мобилизацию.Какая прелесть
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18.04.2022 16:34 Ответить
Зґвалтують у любому випадку, тому ліпше воювати і вбивати побільше ґвалтівників...
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18.04.2022 11:03 Ответить
Вперед до перемоги зі зрадниками начолі !
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18.04.2022 11:00 Ответить
Были бы предатели уже давно бы все порешали. Я думаю что сдавать какие-то интересы намного легче когда в паре километров от Киева стоит многотысячная группировка. Да и операция по уничтожению "Москвы" показала, что никто ничего не сдал. Соответственно все эти разговоры о предателях в руководстве страны сильно преувеличены.
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18.04.2022 11:13 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава ЗСУ

Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 09:24 Ответить
Може в ЗСУ приєднаєшся замість того, щоб ці коменти писати увесь час? На кожній статті одне і теж саме. Ти ж такий патріот, голосував за зелю і вічно гнав на порохоботів. Порохоботи всі чомусь в армії, а ті, хто за зелю відсиджуються вдома. Покажи приклад.
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18.04.2022 09:35 Ответить
Да ну? А у мене вийшло з першого разу.
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18.04.2022 09:43 Ответить
Все зависит от военной специальности и от населенного пункта. У каждого военкомата свой план и свои списки. В некоторых городах особенно больших попасть в армию сейчас дествительно невозможно. Просто записывают в резерв и все.
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18.04.2022 10:01 Ответить
Моё посещение военкомата: годен (хотя по здоровью не служил никогда) и ждите звонка (или ждите у моря погоды)
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18.04.2022 10:23 Ответить
Какой-то бред, у нас в Николаевской области прямо на улицах повестки выписывают и всех подряд гребут.
Хотя возможно ситуация меняется в зависимости от близости к линии фронта. Допустим если орки захватят Николаевскую область (во что я не верю, только с одной нашей области 20000-30000 военных собрано, не считая тер. обороны, это должно случится что-то нереальное, чтобы нас захватили), то по другому будут завлекать уже в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях и т.д.
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18.04.2022 10:21 Ответить
А ви мабуть з окопу строчите?
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18.04.2022 10:17 Ответить
З армії пишу. Ще питання?
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18.04.2022 11:55 Ответить
Скоріше всього з росії, бо я в Миколаєві і такого про що пише пан не наблюдав.
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18.04.2022 11:56 Ответить
Правда? Все Порохоботы в армии? То есть вы из армии пишете или за Зеленского голосовали?

И откуда ж тогда на этом сайте столько Порохоботов, которые круглыми сутками с 24 пишут? Это всё потому что они в армии?
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18.04.2022 10:30 Ответить
Циц, на порохоботів навалювати.
Досить ображати людей, які попереджали про небезпеку.
Історія вже довела хто був правий.
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18.04.2022 10:44 Ответить
Я в ЗСУ з 17 березня
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18.04.2022 11:51 Ответить
Я в армії на відміну від декого. І так, я інколи заходжу читати тут новини. Ще питання?
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18.04.2022 11:54 Ответить
Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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18.04.2022 09:27 Ответить
У " Полтави і ко " запитай..Вони розкажуть.
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18.04.2022 09:28 Ответить
Напевно що вони розкажуть більше правди, ніж абдристовичі.
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18.04.2022 09:37 Ответить
Вони ще не вилізли з бункера і не зробили макіяж для зйомок на телебаченні. Вони мабуть і не знають де та Кримінна.
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18.04.2022 09:29 Ответить
Это вы о Залужном?
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18.04.2022 09:53 Ответить
Це про зеленського та Ко, які зараз живуть в бункері, збудованому ще за радянських часів.
І це не таємниця, про це пишуть українські ЗМІ.

"...президент поклався на власну систему безпеки і створив свою ставку у київському секретному бункері.

Цей секретний об'єкт залишився в Україні ще з часів СРСР і розрахований на виживання в умовах тотальної ядерної війни."

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/7/7337694/
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18.04.2022 10:10 Ответить
Це я про розмовляючі голови з Опи-абристовичі,подоляки.мамамії,верещалки,малярші,безмозглі та інші. А пан Залужний на своєму місті і стримує ворога, і потихеньку перемагає.
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18.04.2022 11:58 Ответить
ЗСУ коментували,що це містечко уже 2 рази ходило туди сюди. То відкинуть, то знову орки підійдуть. Про Рубіжне також. Хотя про рубах парней ви праві
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18.04.2022 09:32 Ответить
Про Кремінну я такої інформації не зустрічала.

Рубіжне часткове окуповане і зараз.
Але в Машовця "орків відкинули" ...
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18.04.2022 09:41 Ответить
❗️Окупанти взяли під контроль Кремінну на Луганщині. Тривають бої- глава ВЦА Сергій Гайдай
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18.04.2022 12:17 Ответить
Машковця перестав читати ще з 2015 весь час якийсь позитив, але мало правди.
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18.04.2022 12:21 Ответить
если по карте смотреть - там чет как то ваще не очень все. надеюсь, ГШ знает, что делает.
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18.04.2022 09:28 Ответить
Началась по ходу вторая фаза наступления...
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18.04.2022 09:28 Ответить
Учора ж писали що ворога відігнали на кілька кілометрів від Кремінної, а сьогодні ворог вже в Кремінній. Нам щось не договорюють.
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18.04.2022 09:29 Ответить
Колона бронетехніки проїжає ті кілька км за кілька хвилин. Саме за ці кілька хвилин обстановка може змінитись на протилежну.
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18.04.2022 10:27 Ответить
Да уж...
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18.04.2022 09:30 Ответить
Або пишуть херню, або про неї і не знають, яка насправді там..
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18.04.2022 09:33 Ответить
Ага, когда я вчера написал, что мы победно отступаем, а враг позорно бежит за нами - тут же меня шапками закидали, даёшь чернобаевку, мы их всех посылаем.
Народ, я верю в генштаб, верю в ЗСУ, но этих утырков типа Кима и арестовича считаю вредителями. Ситуация крайне тяжёлая на востоке, а чтобы всё было Украина - нужно страну на военные рельсы и пол страны в ружьё. Иначе - ползучая оккупация неизбежна.
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18.04.2022 09:37 Ответить
Тобі за срусскім кораблем дорога
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18.04.2022 09:59 Ответить
Во-во, вот такие долб#бы и писали.
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18.04.2022 10:18 Ответить
Терміново біжи у воєнкомат і просись на передову. А як всіх завоюєш і відвоюш-зразу бери у засуджуй етіх утирков Кіма і Арестовича і ставай президентом України.
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18.04.2022 12:33 Ответить
ЯКАСЬ ТРИВОГА НА ДУШІ

Якась тривога й відчуття,
Що ворог завтра вранці,
Ударить в наші укриття,
Щоб знести нас і шанці.

Багато рухалось на схід,
На півдні закріпились.
Ще Маріуполь брати вбрід,
Краще б вони втопились.

Ракети цілять на міста,
Щоб мирних більше вбити.
Плани у ворога в думках,
До здачі нас схилити.

Але ми віримо бійцям,
Нацгвардії й військовим.
Сміливим пані і юнцям,
Та більш старим, чудовим.

Сьогодні Бога всі моліть,
Щоб впали божевільні.
Що сунуть декілька століть,
Ми були в мирі й вільні.
17.04.2022 р.
Анатолій Березенський
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18.04.2022 09:40 Ответить
Позавчора були новини що ЗСУ з Кремінної відтіснили орків по всіх напрямках на кілька кілометрів. От мабуть орки і підтягнули з Маріуполя ті частини що відвели вчора
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18.04.2022 09:50 Ответить
Не было, что по всем направлениям. Была информация о локальном контрнаступлении в сторону Купьянска. Северная часть Рубежного например давно оккупирована, а оттуда до Кременной до пяти километров.
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18.04.2022 10:06 Ответить
Боже, благаю, захищай і допомагай нашим захисникам.
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18.04.2022 09:56 Ответить
Если получили баражирующие дроны-убийцы Switchblade 300 и Switchblade 600, то почему они не используются на напряженных участках фронтов.
Первые для пехоты, вторые для бронетехники, ведь до сих не упомянуто ни об одном случае их использование
Между прочим они бы могли на путинские банды оказывать и деморализующий эффект, этой нечисти чаще пришлось бы на небо поглядывать.
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18.04.2022 10:01 Ответить
Все используется. Это вооружение только начало поступать. Как минимум нужно обучить операторов. Это дело не одного дня и даже не одной недели. Но это сдерживающее вооружение. Для наступления нужны танки и другая бронетехника и желательно авиация. Да и нечего паниковать, это не прорыв фронта. Основной фронт в этом районе идет по Северскому Донцу.
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18.04.2022 10:11 Ответить
Известно, что нужно обучить, но информация о намерениях передать дроны появилась еще в середине марта, 5 апреля уже писали что принято решение передать (было также раньше разъяснение, что если объявлено что-то передать значит на момент объявления уже передали, чтобы противник не отследил и не уничтожил вооружение).
Физически их ведь несложно запустить, вылетают из трубы и расправляют крылышки, а операторов можно было начать учить на симуляторах еще до прибытия дронов, так что кажется время для первого применения уже появилось.
А использовать их на фронте, это образное выражение, наверное ими лучше всего поражать аппетитные цели противника, которые максимально разрушают координацию его действий, если дрон за 40 минут таковые обнаружит, он ведь помимо прочего и разведчик сам себе.
В конце концов первый дивизион "Нептунов" должны были ввести в строй в первом квартале, и он не только в строй вошел, но уже и флагман орков утопил.
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18.04.2022 10:41 Ответить
В том то и дело. Одно дело запустить, а другое эффертивно использовать.
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18.04.2022 11:06 Ответить
600 все ж кращі проти арти... і скоріш за все - розкидані по фронтах.
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18.04.2022 10:31 Ответить
Кремінна на Луганщині окупована - голова ОВА
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18.04.2022 10:36 Ответить
лисичанськ і сєвєродонецьк під загрозою значить...
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18.04.2022 10:43 Ответить
Віримо в ЗСУ!
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18.04.2022 10:37 Ответить
Пан Залужний,ЗСУ. УКРАЇНА В ВАС ВІРИТЬ. СЛАВА УКРАЇНІ!💪🙏👍
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18.04.2022 11:23 Ответить
 
 