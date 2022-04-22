В Україні вже зафіксовано 400 звернень щодо зґвалтувань з боку російських військових. Серед жертв діти, пенсіонери, чоловіки, - Денісова

Офіс Омбудсмана за перші півмісяця квітня отримав орієнтовно 400 звернень щодо зґвалтувань різних осіб з боку російських військових.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала у ефірі телеканалу "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

"За два тижні, з 1 по 14 квітня, коли ми робили попередній звіт, це таких звернень було 400. Але вони (ці звернення. – Ред.) продовжують надходити, ми їх фіксуємо. І це дзвонять і пишуть не всі, бо людям ще треба прийти до тями, щоб почати про це говорити і щоб зрозуміти, що потрібна ця психологічна допомога", - поінформувала Денісова.

За її словами, ті випадки, про які розповідають наші громадяни, стосуються і жінок, і дітей, і чоловіків, і людей похилого віку.

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"Тобто російський солдат ні перед чим не зупиняється. Він ґвалтує, і ґвалтує публічно. Він любить ґвалтувати публічно, у присутності інших громадян. І цей ґвалтівник – йому 20-25 років, він молодий, цей той громадянин, солдат, який був вихований Путіним, під час його (путінського – ред.) режиму", - заявила український омбудсман.

Вона також розповіла про низку зґвалтувань, про які громадяни поінформували Офіс Омбудсмана. Зокрема, у Ірпені 20-річна жінка була зґвалтована трьома загарбниками неприроднім способом.

За її даними, у одному із сіл на Інгулецького напрямку Херсонської області російські загарбники зґвалтували 16-річну вагітну дівчину і її 78-річну бабусю одночасно, на очах одна у одної, після чого дівчина-підліток втратила дитину.

Окремо Денісова зазначила, що є інформація і про зґвалтування дорослих чоловіків. Наприклад, за її словами, є інформація про те, що чоловік 45 років у Київській області, який не підлягав призову, вийшов за водою і був зґвалтований у жорстокій формі, побитий і кинутий на дорогу.

"Мама дозволила розповісти про дівчинку 11 років із Гостомеля, що її дочка не хоче жити, бо вважає себе винною, бо вона вийшла на вулицю, коли мама їй забороняла, щоб просто нарвати квіти для мами, щоб чимось маму порадувати, коли вони вже місяць сиділи у підвалі. Її схопили чоловіки, почали усюди чіпати, потім повалили на землю, сказали "Мовчи", і потім вона нічого не пам’ятає. І таких випадків багато", - поінформувала уповноважена ВР.

Окремо, відповідаючи на питання щодо відеозаписів, на яких, імовірно, українські військові стріляли по ногах російських полонених і чи є інформація про такі тортури з боку українських військовослужбовців, Денісова уточнила, що у Офісі омбудсмана перевіряють усі повідомлення.

Вона зазначила, що її мандат як уповноваженого Верховної Ради з прав людини поширюється не тільки на українців, а й на всіх громадян, які знаходяться на території нашої країни, а це можуть бути і особи без громадянства, і ті, які шукають у нашій державі притулок, у тому числі це стосується і російських громадян, оскільки вони знаходяться на нашій території.

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"Так, мені було відомо про таку інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, і ми зробили відповідні запити. Відповідні розслідування були проведені, але факти не знайшли свого підтвердження. Якщо такі факти будуть у подальшому і вони будуть підтверджені, то такі люди будуть покарані відповідно до нашого Кримінального кодексу", - заявила Денісова.