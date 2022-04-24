На Херсонщині росіяни почепили на танки українські прапори та обстріляли мирних жителів

Росіяни чіпляють на свої танки прапори України та намагаються обманути місцевих мешканців, нібито по них стріляють українські війська.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на околицю селища Грозове, в Херсонській області, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих же танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - наголошується в повідомленні.

У ОК "Південь" заявили, що українські військові не обстрілюють цивільні об'єкти і населення, не відкривають вогонь по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними жителями.

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Зазначається, що по позиціях загарбників українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. "В результаті чого втрати ворога становлять 11 рашистів і 3 одиниці техніки, зокрема броньованої", - повідомило ОК "Південь".

Крім того, наголошується, що в Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту РФ, серед яких залишаються і підводні човни, зокрема з ракетним озброєнням.