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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Херсонщині росіяни почепили на танки українські прапори та обстріляли мирних жителів

фейк,провокація

Росіяни чіпляють на свої танки прапори України та намагаються обманути місцевих мешканців, нібито по них стріляють українські війська.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на околицю селища Грозове, в Херсонській області, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих же танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - наголошується в повідомленні.

У ОК "Південь" заявили, що українські військові не обстрілюють цивільні об'єкти і населення, не відкривають вогонь по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними жителями.

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Зазначається, що по позиціях загарбників українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. "В результаті чого втрати ворога становлять 11 рашистів і 3 одиниці техніки, зокрема броньованої", - повідомило ОК "Південь".

Крім того, наголошується, що в Чорноморській операційній зоні продовжує перебувати близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту РФ, серед яких залишаються і підводні човни, зокрема з ракетним озброєнням.

Автор: 

окупація (6717) фейк (744)


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Топ коментарі
+16
Да, кстати. В начале войны Россия наняла кучу индийцев, которые писали о расизме в Украине. Цель - показать что украинцы неонацисты. И доказательство - видео про румынских пограничников кажется, но ведь никто разбиратся не будет. Фейк развенчали, но вот теперь они везде пишут про то какой расизм царил в Украине до войны. Так это и работает. Создаешь фейк, а потом отсылаешься к этому фейку. Впрочем у нас так критика Порошенка построена, кто не понял.
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24.04.2022 17:36
+14
а хоч яку там картинку створювали би, знаю тільки одну картинку. Допоки не було тут русскіх, ніхто нікого не обстрілював, люди не гинули від бомб і ракет, ніяких тих жахів не було. Допоки не прийшли русскіє.
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24.04.2022 17:16
+13
давня тактика радянських дідів із НКВС, коли вони під виглядом УПА вбивали місцеве населення - онуки, правнуки продовжують
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24.04.2022 17:42
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кому это ваще интересно, что они там пытаются какие-то фейковые картины создать
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24.04.2022 17:00 Відповісти
Ну так потом тролли будут разносить, что вот украинцы убивают русских людей. Как это было с ОРДЛО.
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24.04.2022 17:13 Відповісти
Да, кстати. В начале войны Россия наняла кучу индийцев, которые писали о расизме в Украине. Цель - показать что украинцы неонацисты. И доказательство - видео про румынских пограничников кажется, но ведь никто разбиратся не будет. Фейк развенчали, но вот теперь они везде пишут про то какой расизм царил в Украине до войны. Так это и работает. Создаешь фейк, а потом отсылаешься к этому фейку. Впрочем у нас так критика Порошенка построена, кто не понял.
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24.04.2022 17:36 Відповісти
Активніше, активніше на півдні !!! Земля має горіти під рашистами !!!
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24.04.2022 17:02 Відповісти
Вот вроде ты и почти правильно сказал, но если Цензор удалит всех, кто зарегистрировался после 24.02.22, то сайт ничего не потеряет. Ты политикой начал после начала активной фазы войны интересоваться? Еще и о диванах рассуждаешь? Ты понимаешь, что не тебе об этом заикаться?
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24.04.2022 17:54 Відповісти
а хоч яку там картинку створювали би, знаю тільки одну картинку. Допоки не було тут русскіх, ніхто нікого не обстрілював, люди не гинули від бомб і ракет, ніяких тих жахів не було. Допоки не прийшли русскіє.
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24.04.2022 17:16 Відповісти
Ja nepinimaju kak po drugomu vybit kacapov jesli oni precitsia za domami,obezatelno nado budet streliat i po domam.Po drugomu ti neosvobodis posiolok ili gorod
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24.04.2022 17:17 Відповісти
можливо, але потрібно мати такі дивайси👇 або використовувати безпілотники

Necro Mancer

@666_mancer

·
https://twitter.com/666_mancer/status/1518188567717109760 3 ч

Польский дрон-камикадзе «Warmate» в ожидании подходящей цели
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24.04.2022 17:48 Відповісти
Da s nimi mozno i amerikanskije droni pomogli,no tam Chersone 80 bgrigada ix neimejet,daze droni elementarnyje neimeli ili tam pribori nacnogo vydenyje neimeli
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24.04.2022 18:11 Відповісти
Здесь даже не в том дело. Кацапы в Луганске в 2014 устраивали минометные обстрелы Снимали это все на видео для своих каналов, а до ближайших позиций ВСУ было более 15 км. Снимали такие ролики, потому что скорей всего в руководстве у них сидели реальные дебилы, которые перепутали аэродром с аэропортом. На аэродроме ВВАУШа, который находился в городе, была база орков, с него и велись обстрелы, а до аэропорта, где были позиции ВСУ, было более 15 км. Ну там еще были обстрелы и с "блуждающих минометов", которые 100% принадлежали тем же оркам. Тупо ездили с минометом по городу и обстреливали соседние улицы. Заехать в город или даже проехать по нему ,минуя блок-посты на тот момент было просто нельзя.
И что ты думаешь? Дебилы клепали ролики, а такие же дебилы их хавали.
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24.04.2022 18:03 Відповісти
Наш ворог не тільки жорстокий, а ще й дуже підлий...
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24.04.2022 17:42 Відповісти
давня тактика радянських дідів із НКВС, коли вони під виглядом УПА вбивали місцеве населення - онуки, правнуки продовжують
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24.04.2022 17:42 Відповісти
А хто пояснить ,як за один маршкидок ,орки були у Херсоні????
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24.04.2022 17:44 Відповісти
Все дуже просто. 24 лютого в Херсонській області не було жодних силових структур. І це не випадково як ви вже зрозуміли.
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24.04.2022 18:01 Відповісти
"Велике будівництво" превращается... "Велике будівництво" превращается... Превращается в "херсонскую народную республику"!
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24.04.2022 18:06 Відповісти
Кацапы хотят продать рязанский сахар украинскому населению.
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24.04.2022 17:49 Відповісти
Они этим почти 100 лет успешно занимаются.
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24.04.2022 18:05 Відповісти
Кривой Рог, Николаев, Одесса - три крупнейших города в этом регионе могут дать сотню тысяч мужчин в армию за сутки. Еще Никополь. Удивляет что орки еще сидят в Херсоне, в котором узкое горлышко поставок.
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24.04.2022 17:53 Відповісти
Вот только не надо раскрывать секреты фашистам. Сколько, где. Николаев - крепость, благодаря всем николаевцам( ну есть конечно твари из опзж, наш край, шариковы - но они, пока, молчат).
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24.04.2022 18:58 Відповісти
тупорылость людоедов-кацапов не имеет границ..
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24.04.2022 18:34 Відповісти
Беженцы в Германии рассказывают, что их дома обстреливала укр.армия в том числе, так вот...нужно показывать этих оборотней и трубить везде об этом
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24.04.2022 18:49 Відповісти
 
 