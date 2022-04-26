Литва ще має зброю, яку можна передати Україні, - командувач ЗС Рупшис

Влада Литви веде переговори щодо передачі Україні озброєння.

За словами командувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса, держава ще має зброю, яку вона могла б передати Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.lt.

"Ми розглядаємо можливі варіанти. Вони все ще є, ми ще ведемо переговори з ключовими союзниками про те, які лінії постачання могли б бути, якщо ми їх віддамо. Зрештою, ми консультуємося з українською стороною про те, що їм потрібно", - заявив він.

За словами командувача ЗС Литви, українцям потрібно дати таку техніку, яку можна буде ефективно використати.

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Він також підкреслив, що підтримка Литви включає не лише постачання озброєнь, а й навчання. "Ми готові й надалі надавати таку необхідну підтримку українській армії через навчання", - сказав Рупшис.

Нагадаємо, Литва вже передала Україні ракетні комплекси Stinger, інше протитанкове, зенітне озброєння та боєприпаси.

Литва також проводила навчання для українських військових дощо поводження з американським протитанковим озброєнням.

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