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Литва ще має зброю, яку можна передати Україні, - командувач ЗС Рупшис

литва

Влада Литви веде переговори щодо передачі Україні озброєння.

За словами командувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса, держава ще має зброю, яку вона могла б передати Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.lt.

"Ми розглядаємо можливі варіанти. Вони все ще є, ми ще ведемо переговори з ключовими союзниками про те, які лінії постачання могли б бути, якщо ми їх віддамо. Зрештою, ми консультуємося з українською стороною про те, що їм потрібно", - заявив він.

За словами командувача ЗС Литви, українцям потрібно дати таку техніку, яку можна буде ефективно використати.

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Він також підкреслив, що підтримка Литви включає не лише постачання озброєнь, а й навчання. "Ми готові й надалі надавати таку необхідну підтримку українській армії через навчання", - сказав Рупшис.

Нагадаємо, Литва вже передала Україні ракетні комплекси Stinger, інше протитанкове, зенітне озброєння та боєприпаси.

Литва також проводила навчання для українських військових дощо поводження з американським протитанковим озброєнням.

Також читайте: Литва передала Україні важкі міномети

Автор: 

Литва (2415) зброя (7477) Рупшис Вальдемарас (9)


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Топ коментарі
+23
Литовцям-черговий респект...
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26.04.2022 17:37
+10
Вот где братский народ, а не толи лепрозорий, толи скотомогильник...
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26.04.2022 17:48
+7
Прибалти, литовці зокрема, готові нам віддати свою останню сорочку лиш би ми знищили орків. І я їх прекрасно розумію.
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26.04.2022 17:53
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Литовцям-черговий респект...
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26.04.2022 17:37 Відповісти
что с коммментами твориться?опять козломордые хакерские атаки устраивает?)
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26.04.2022 17:43 Відповісти
Вот где братский народ, а не толи лепрозорий, толи скотомогильник...
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26.04.2022 17:48 Відповісти
хороший там у вас военторг, и скидки ошеломительные.
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26.04.2022 17:52 Відповісти
Прибалти, литовці зокрема, готові нам віддати свою останню сорочку лиш би ми знищили орків. І я їх прекрасно розумію.
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Литовці нас не підводять. Тотальний респект і подяка.
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26.04.2022 18:06 Відповісти
Дякуємо братській Литві !
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26.04.2022 18:07 Відповісти
mano miško broliai - esu jums labai dėkingas
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26.04.2022 19:20 Відповісти
Наші брати Литовці! Дякуємо!
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26.04.2022 20:21 Відповісти
Маленька Литва ще має зброю щоб передати Україні- а велика Німеччина - вже ні!
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Спасибо Вам, Братья!!!!!!
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26.04.2022 21:21 Відповісти
 
 