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Окупанти вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею в Маріуполі

музей

Директорка Маріупольського краєзнавчого музею, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів, особисто передала окупантам всі найцінніші експонати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Культурна спадщина. Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, яки за попередньою інформацією були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки", - сказано в повідомленні.

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Серез безцінних вивезених робіт:

- оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний захід" "Осінь" "Ельбрус";
- оригінал картини І.К. Айвазовського "Біля берегів Кавказу";
- два оригінали картин М.Н.Дубовського - "Море" і "Ніч на Балтійському морі";
- оригінал Г.О. Калмикова "А.І.Куїнджі";
- бюст А.І. Куїнджі роботи скульптора Беклемішева;
- три унікальні ікони: Ісус Христос Вседержитель, Богоматір із немовлям; Іван Хреститель.

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Окрім того, як зазначає Андрющенко, директорка музею бере участь у формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею "Азовом". Так, Капусникова розповідає, що 15 березня вона особисто бачила, як полк Азов руйнував музей. "Однак, керівник Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією і може засвідчити про абсолютну брехню з боку Капусникової", - зазначив радник міського голови Маріуполя.

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Автор: 

картина (111) Маріуполь (3236) музей (441)


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Топ коментарі
+24
Схоже що давно назріло питання започаткувати інститут "Не громадянина"
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27.04.2022 15:30
+10
Украинцам необходимо подготовится чтобы санкции против рашки длились до тех пор, пока они не вернут все украденное и не понесут полную ответственность за свои преступления в Украине. Много чего зависит от выбора, а выбор у украинского народа должен быть таким, чтобы на раше все полыхало и горело.
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27.04.2022 15:31
+6
Напевно в Маріуполі всі знали, що піні Капуснікова була сепаркою. Знали, що вона ненавидить Україну і вісім років чекала приходу "асвабадітєлей". Чекала не з пустими руками, а з цінними картинами, які належать народу України. Напевно про це знала і керівник Департаменту культури міськради Діана Трима , яка зараз лупить очі і може щось там засвідчити разом з радником міського голови Маріуполя. Але картини то тю тю. При чому у цілості і сохранності із рук у руки передані ворогу. Питань багато.
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27.04.2022 17:10
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Схоже що давно назріло питання започаткувати інститут "Не громадянина"
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27.04.2022 15:30 Відповісти
с ольгино
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27.04.2022 16:13 Відповісти
Украинцам необходимо подготовится чтобы санкции против рашки длились до тех пор, пока они не вернут все украденное и не понесут полную ответственность за свои преступления в Украине. Много чего зависит от выбора, а выбор у украинского народа должен быть таким, чтобы на раше все полыхало и горело.
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27.04.2022 15:31 Відповісти
Они и крымские экспонаты до сих пор не вернули. Но дело не в том. Почему их не эвакуировали?
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27.04.2022 15:38 Відповісти
Ktoto oral chto putin ***** nenapadjot i etim pomog kosveno takim veshtjam
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27.04.2022 15:52 Відповісти
За цілісність і безпеку країни відповідальність несе президент.
Всі питання звісно без відповіді.
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27.04.2022 16:17 Відповісти
Светлов виходить буде здавати, а Президет відповідати? Може світлову талони на посилене харчування, що б вдавися?
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27.04.2022 16:48 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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27.04.2022 18:17 Відповісти
якась маячня
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27.04.2022 17:12 Відповісти
Не лише вкрадене зараз, а вкрадене за всі часи пограбувань, починаючи від ікони "Вишгородської Божої матері" яку крадії орки називають "владімєрской", до кістяків князів Русі, які вони потирили з усіх українських храмів і склепів. В тому числі і кістяки Ярослава "Мудрого" які московити вкрали перед 2 Світовою війною, але брешуть що нібито "повернули" у Софію, хоч готували підрив цього давнього храму, з повною руйнацією української святині.
Ну, а цю маріупольську директорку музею Капусникову, хтось з міністерства культури України призначав на посаду? Часом не теперішній зелений міністр Ткаченко, в минулому гендиректор Бєніного Ге+Ге.
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27.04.2022 21:15 Відповісти
чого б таких собак крім терміну за гратами не позбавляти громадянства,

що воно далі може зробити для держави, проголосує за опзж на виборах?
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27.04.2022 16:14 Відповісти
Мощи Ярослава Мудрого были украдены из Лавры в 1966 году...я не удивлен...
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27.04.2022 16:14 Відповісти
Думаю , що всіх цих зрадників потрібно просто розшукувати і іменем Українського народу знищувати , звісно , що це непроста робота .
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27.04.2022 16:52 Відповісти
Напевно в Маріуполі всі знали, що піні Капуснікова була сепаркою. Знали, що вона ненавидить Україну і вісім років чекала приходу "асвабадітєлей". Чекала не з пустими руками, а з цінними картинами, які належать народу України. Напевно про це знала і керівник Департаменту культури міськради Діана Трима , яка зараз лупить очі і може щось там засвідчити разом з радником міського голови Маріуполя. Але картини то тю тю. При чому у цілості і сохранності із рук у руки передані ворогу. Питань багато.
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27.04.2022 17:10 Відповісти
Так завжди поповнювався Ермітаж.
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27.04.2022 17:28 Відповісти
Дасть Бог, повернемо.

Та спочатку треба задавити рашистів.
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28.04.2022 01:06 Відповісти
Директора к стенке все экспонаты в розыск по миру.Любой кто ими владеет преступник.
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27.04.2022 19:07 Відповісти
 
 