Окупанти вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею в Маріуполі

Директорка Маріупольського краєзнавчого музею, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів, особисто передала окупантам всі найцінніші експонати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Культурна спадщина. Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, яки за попередньою інформацією були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки", - сказано в повідомленні.

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Серез безцінних вивезених робіт:

- оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний захід" "Осінь" "Ельбрус";

- оригінал картини І.К. Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

- два оригінали картин М.Н.Дубовського - "Море" і "Ніч на Балтійському морі";

- оригінал Г.О. Калмикова "А.І.Куїнджі";

- бюст А.І. Куїнджі роботи скульптора Беклемішева;

- три унікальні ікони: Ісус Христос Вседержитель, Богоматір із немовлям; Іван Хреститель.

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Окрім того, як зазначає Андрющенко, директорка музею бере участь у формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею "Азовом". Так, Капусникова розповідає, що 15 березня вона особисто бачила, як полк Азов руйнував музей. "Однак, керівник Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією і може засвідчити про абсолютну брехню з боку Капусникової", - зазначив радник міського голови Маріуполя.

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