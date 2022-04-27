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Новини Газова війна
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Естонія більше не купуватиме російський газ, - Eesti Gaas

газ,естонія

Естонська газова компанія Eesti Gaas не планує платити "Газпрому" за газ у рублях або купувати газ у Росії, а надійність постачання вона має намір забезпечити за рахунок скрапленого природного газу, що закуповується в Клайпеді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERR.

Традиційно на газовому ринку Балтійських країн влітку в Росії закуповується дешевший газ у великих обсягах, об'єми, що закуповуються, розміщуються в Інчукалнському газосховищі в Латвії і використовуються взимку, коли ціни на газ вищі.

Зазвичай Eesti Gaas розплачується за травневі поставки газу наприкінці квітня, але цього разу Росія вимагатиме оплати в рублях, і тому жодної оплати не буде.

"Європейська комісія опублікувала свою вихідну позицію, в якій йдеться про те, що оплата в рублях є проблемою. Європейські країни та європейські компанії не прийняли ці рублеві платежі, і тому ми не можемо їх прийняти", - сказав глава Eesti Gaas Маргус Каазік.

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Постачання газу з Росії було фактично припинено у квітні. Якщо в березні плутанина на ринках призвела до того, що газові компанії наповнили свої резервуари по максимуму, то до квітня ситуація стала такою, що купувати газ у Росії не було сенсу з економічних причин, зазначив Каазік.

У короткостроковій перспективі ця зміна мало означає для естонських споживачів газу. Постачання газу гарантовані із запасів Eesti Gaas, також компанія закуповує скраплений природний газ через Клайпеду.

Eesti Gaas повідомив, що найближчими місяцями ціна для звичайних клієнтів не зміниться. "Цю ж квітневу ціну буде продовжено і на травень, і на червень. Зараз побутовим споживачам не потрібно сильно турбуватися про ці місяці", - підкреслив Каазік.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти альтернативи. Так само ми шукаємо додаткові поставки газу в літні місяці. У нас його багато, але нам безперечно потрібно ще, - сказав Каазік. - Ми намагаємося знайти рішення. Зрештою, ми сьогодні ще не знаємо, що буде з цими рублями та російськими постачаннями. Якщо ми виведемо це питання на рівень Євросоюзу, то сама проблема стане ще гострішою, ніж у нас на місцевому ринку".

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Каазік додав, що проблеми можуть виникнути восени, оскільки Клайпедського терміналу замало для поповнення зимових запасів підземного газосховища Інчукалнса у Латвії. Вихід керівник Eesti Gaas бачить у будівництві ще одного СПГ-терміналу для забезпечення безпеки постачання газу.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Євросоюз готує санкції проти РФ через зупинку постачання.

Автор: 

газ (10463) росія (65442) Естонія (1623)


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Топ коментарі
+22
Естонцям-респект...
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27.04.2022 18:51
+10
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27.04.2022 19:00
+9
Естонці - наші справжні брати.
Цікаво, що Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП.
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27.04.2022 18:58
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Естонцям-респект...
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27.04.2022 18:51 Відповісти
Эстонцы понимают, что скорее всего они могут быть слдующими.
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27.04.2022 18:53 Відповісти
а коломойський нічого не понімає. гнида. так ні копійки і не дав.
чого він в ізраїль не поїде, опудало?
думає ще тут накрасти, чи що?
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27.04.2022 19:04 Відповісти
Коломойский даёт деньги, когда угроза его барахлу.
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27.04.2022 19:07 Відповісти
👍👍👍🤙эстонцы не фрицы❗
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27.04.2022 18:54 Відповісти
Россия останется без денег
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27.04.2022 18:54 Відповісти
Естонці - наші справжні брати.
Цікаво, що Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП.
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27.04.2022 18:58 Відповісти
Все так, щира їм за це подяка, але дуже цікавить, куди вони свій газогін Balticconnector поділи: https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4-balticconnector/a-51635929 Естонія та Фінляндія офіційно відкрили газопровід Balticconnector
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27.04.2022 20:09 Відповісти
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27.04.2022 19:00 Відповісти
Естонія - маленька країні, 1 млн жителів. але з честю, з достоїнством, з національною гідністю.
на відміну від тебе, Шольц, да!
давай, ворушись!
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27.04.2022 19:02 Відповісти
Ну где то 1,5 млн
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28.04.2022 05:33 Відповісти
Тем временем Германия уже сократила свою зависимость от российской нефти в три раза - с 35% до 12%, а газа - на треть: с 55% процентов до 35%.
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27.04.2022 19:06 Відповісти
Каким надо быть идиотом, чтобы прикормить всю Европу,
а потом этот роскошный чудный рынок самому же и поломать.
На российский газ теперь все смотрят как на чуму.
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27.04.2022 19:10 Відповісти
Нє, спочатку до Європи повідправляли все накрадене в "простого кацапапського наріда", ну а потім вже як Ви й сказали, все вірно.
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27.04.2022 20:05 Відповісти
яким,яким... казковим))))
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27.04.2022 20:47 Відповісти
сократила... путлер перестав чумодани передавати шольцам -от і сократила
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27.04.2022 19:11 Відповісти
Рупь іде за рускім кораблем.
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27.04.2022 19:20 Відповісти
Вот это самое больное место РФ и по нему надо бить! Полный отказ от русского газа и нефти!!! В этом смерть России!
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27.04.2022 19:23 Відповісти
 
 