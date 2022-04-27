Естонія більше не купуватиме російський газ, - Eesti Gaas

Естонська газова компанія Eesti Gaas не планує платити "Газпрому" за газ у рублях або купувати газ у Росії, а надійність постачання вона має намір забезпечити за рахунок скрапленого природного газу, що закуповується в Клайпеді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERR.

Традиційно на газовому ринку Балтійських країн влітку в Росії закуповується дешевший газ у великих обсягах, об'єми, що закуповуються, розміщуються в Інчукалнському газосховищі в Латвії і використовуються взимку, коли ціни на газ вищі.

Зазвичай Eesti Gaas розплачується за травневі поставки газу наприкінці квітня, але цього разу Росія вимагатиме оплати в рублях, і тому жодної оплати не буде.

"Європейська комісія опублікувала свою вихідну позицію, в якій йдеться про те, що оплата в рублях є проблемою. Європейські країни та європейські компанії не прийняли ці рублеві платежі, і тому ми не можемо їх прийняти", - сказав глава Eesti Gaas Маргус Каазік.

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Постачання газу з Росії було фактично припинено у квітні. Якщо в березні плутанина на ринках призвела до того, що газові компанії наповнили свої резервуари по максимуму, то до квітня ситуація стала такою, що купувати газ у Росії не було сенсу з економічних причин, зазначив Каазік.

У короткостроковій перспективі ця зміна мало означає для естонських споживачів газу. Постачання газу гарантовані із запасів Eesti Gaas, також компанія закуповує скраплений природний газ через Клайпеду.

Eesti Gaas повідомив, що найближчими місяцями ціна для звичайних клієнтів не зміниться. "Цю ж квітневу ціну буде продовжено і на травень, і на червень. Зараз побутовим споживачам не потрібно сильно турбуватися про ці місяці", - підкреслив Каазік.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти альтернативи. Так само ми шукаємо додаткові поставки газу в літні місяці. У нас його багато, але нам безперечно потрібно ще, - сказав Каазік. - Ми намагаємося знайти рішення. Зрештою, ми сьогодні ще не знаємо, що буде з цими рублями та російськими постачаннями. Якщо ми виведемо це питання на рівень Євросоюзу, то сама проблема стане ще гострішою, ніж у нас на місцевому ринку".

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Каазік додав, що проблеми можуть виникнути восени, оскільки Клайпедського терміналу замало для поповнення зимових запасів підземного газосховища Інчукалнса у Латвії. Вихід керівник Eesti Gaas бачить у будівництві ще одного СПГ-терміналу для забезпечення безпеки постачання газу.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Євросоюз готує санкції проти РФ через зупинку постачання.