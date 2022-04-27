Эстония больше не будет покупать российский газ, - Eesti Gaas

Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ у России, а надежность поставок она намерена обеспечить за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание ERR.

Традиционно на газовом рынке Балтийских стран летом в России закупается более дешевый газ в больших объемах, закупаемые объемы размещаются в Инчукалнском газохранилище в Латвии и используются зимой, когда цены на газ выше.

Обычно Eesti Gaas расплачивается за майские поставки газа в конце апреля, но в этот раз Россия потребует оплаты в рублях, и потому никакой оплаты не будет.

"Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой. Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять", - сказал глава Eesti Gaas Маргус Каазик.

Поставка газа из России была практически прекращена в апреле. Если в марте неразбериха на рынках привела к тому, что газовые компании наполнили свои резервуары по максимуму, то к апрелю ситуация стала такой, что покупать газ у России не было смысла по экономическим причинам, отметил Каазик.

В краткосрочной перспективе это изменение мало значит для эстонских потребителей газа. Поставки газа гарантированы из запасов Eesti Gaas, а также компания закупает сжиженный природный газ через Клайпеду.

Eesti Gaas сообщил, что в ближайшие месяцы цена для обычных клиентов не изменится. "Эта же апрельская цена будет продлена и на май, и на июнь. Сейчас бытовым потребителям не нужно сильно беспокоиться об этих месяцах", - подчеркнул Каазик.

"Мы работаем над поиском альтернатив. Также мы ищем дополнительные поставки газа в летние месяцы. У нас его много, но нам, безусловно, нужно еще, - сказал Каазик. - Мы стараемся найти решение. В конце концов мы сегодня еще не знаем, что будет с этими рублями и российскими поставками. Если мы выведем этот вопрос на уровень Евросоюза, то сама проблема станет еще острее, чем у нас на местном рынке".

Каазик добавил, что проблемы могут возникнуть осенью, поскольку Клайпедского терминала маловато для пополнения зимних запасов подземного газохранилища Инчукалнса в Латвии. Выход руководитель Eesti Gaas видит в строительстве еще одного СПГ-терминала для обеспечения безопасности поставок газа.

Напомним, вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Евросоюз готовит санкции против РФ из-за остановки поставок.