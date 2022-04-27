РУС
Эстония больше не будет покупать российский газ, - Eesti Gaas

Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует платить "Газпрому" за газ в рублях или покупать газ у России, а надежность поставок она намерена обеспечить за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание ERR.

Традиционно на газовом рынке Балтийских стран летом в России закупается более дешевый газ в больших объемах, закупаемые объемы размещаются в Инчукалнском газохранилище в Латвии и используются зимой, когда цены на газ выше.

Обычно Eesti Gaas расплачивается за майские поставки газа в конце апреля, но в этот раз Россия потребует оплаты в рублях, и потому никакой оплаты не будет.

"Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой. Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять", - сказал глава Eesti Gaas Маргус Каазик.

Читайте: Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

Поставка газа из России была практически прекращена в апреле. Если в марте неразбериха на рынках привела к тому, что газовые компании наполнили свои резервуары по максимуму, то к апрелю ситуация стала такой, что покупать газ у России не было смысла по экономическим причинам, отметил Каазик.

В краткосрочной перспективе это изменение мало значит для эстонских потребителей газа. Поставки газа гарантированы из запасов Eesti Gaas, а также компания закупает сжиженный природный газ через Клайпеду.

Eesti Gaas сообщил, что в ближайшие месяцы цена для обычных клиентов не изменится. "Эта же апрельская цена будет продлена и на май, и на июнь. Сейчас бытовым потребителям не нужно сильно беспокоиться об этих месяцах", - подчеркнул Каазик.

"Мы работаем над поиском альтернатив. Также мы ищем дополнительные поставки газа в летние месяцы. У нас его много, но нам, безусловно, нужно еще, - сказал Каазик. - Мы стараемся найти решение. В конце концов мы сегодня еще не знаем, что будет с этими рублями и российскими поставками. Если мы выведем этот вопрос на уровень Евросоюза, то сама проблема станет еще острее, чем у нас на местном рынке".

Читайте: В Польше подтвердили, что Россия полностью перекрыла поставки газа

Каазик добавил, что проблемы могут возникнуть осенью, поскольку Клайпедского терминала маловато для пополнения зимних запасов подземного газохранилища Инчукалнса в Латвии. Выход руководитель Eesti Gaas видит в строительстве еще одного СПГ-терминала для обеспечения безопасности поставок газа.

Напомним, вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Евросоюз готовит санкции против РФ из-за остановки поставок.

+22
Естонцям-респект...
показать весь комментарий
27.04.2022 18:51 Ответить
+10
показать весь комментарий
27.04.2022 19:00 Ответить
+9
Естонці - наші справжні брати.
Цікаво, що Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:58 Ответить
Естонцям-респект...
показать весь комментарий
27.04.2022 18:51 Ответить
Эстонцы понимают, что скорее всего они могут быть слдующими.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:53 Ответить
а коломойський нічого не понімає. гнида. так ні копійки і не дав.
чого він в ізраїль не поїде, опудало?
думає ще тут накрасти, чи що?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:04 Ответить
Коломойский даёт деньги, когда угроза его барахлу.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:07 Ответить
👍👍👍🤙эстонцы не фрицы❗
показать весь комментарий
27.04.2022 18:54 Ответить
Россия останется без денег
показать весь комментарий
27.04.2022 18:54 Ответить
Естонці - наші справжні брати.
Цікаво, що Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:58 Ответить
Все так, щира їм за це подяка, але дуже цікавить, куди вони свій газогін Balticconnector поділи: https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4-balticconnector/a-51635929 Естонія та Фінляндія офіційно відкрили газопровід Balticconnector
показать весь комментарий
27.04.2022 20:09 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 19:00 Ответить
Естонія - маленька країні, 1 млн жителів. але з честю, з достоїнством, з національною гідністю.
на відміну від тебе, Шольц, да!
давай, ворушись!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:02 Ответить
Ну где то 1,5 млн
показать весь комментарий
28.04.2022 05:33 Ответить
Тем временем Германия уже сократила свою зависимость от российской нефти в три раза - с 35% до 12%, а газа - на треть: с 55% процентов до 35%.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:06 Ответить
Каким надо быть идиотом, чтобы прикормить всю Европу,
а потом этот роскошный чудный рынок самому же и поломать.
На российский газ теперь все смотрят как на чуму.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:10 Ответить
Нє, спочатку до Європи повідправляли все накрадене в "простого кацапапського наріда", ну а потім вже як Ви й сказали, все вірно.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:05 Ответить
яким,яким... казковим))))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:47 Ответить
сократила... путлер перестав чумодани передавати шольцам -от і сократила
показать весь комментарий
27.04.2022 19:11 Ответить
Рупь іде за рускім кораблем.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:20 Ответить
Вот это самое больное место РФ и по нему надо бить! Полный отказ от русского газа и нефти!!! В этом смерть России!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:23 Ответить
 
 