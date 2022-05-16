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Новини Окуповані території
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Росія збирається підробити свідчення маріупольців про нібито руйнування міста ЗСУ, - Андрющенко

мариуполь,маріуполь

Російські окупанти готують масштабну підробку письмових "свідчень" від жителів Маріуполя про нібито руйнування міста Збройними силами України. Ці свідчення вони змушують писати, обіцяючи виплатити "компенсації" за загиблих та житло.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія в Маріуполі готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що Маріуполь було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч жителями Маріуполя, які залишились у місті, в письмовій формі", - написав Андрющенко в телеграмі в понеділок.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно близько $6 тис.), за загиблого члена сім'ї – 3 млн рублів (орієнтовно $33 тис.).

Читайте: Щонайменше 3 тис. маріупольців утримують окупанти у фільтраційній в'язниці в Оленівці, - Андрющенко

"Реєстрацію заяв на компенсацію здійснюють у приміщенні школи №9. Однак при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "знищили українські військові", а близьких "убила українська армія". В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніякої компенсації надано не буде. З урахуванням психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, завдяки цьому Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії", які можуть використовуватися для впливу на міжнародну думку, зокрема з широким розголосом через пропагандистські медіаканали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.

Також читайте: Окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно українців у Маріуполі, - Андрющенко

"У реальності здійснення такої компенсації неможливе. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити щонайменше $2,5 млрд, що в поточному стані економіки Росії неможливо", - підсумував Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3253) фейк (750) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+6
Кому цікава московицька брехня?
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16.05.2022 14:39 Відповісти
+4
Цікаво, а як вони будуть просувати цю ***** світові, типу Азовці, морпіхи, нацгвардійці, тро та інші солдати, сидячи у підвалах Азовсталі Літаками бомбили місто та знищували місто танками, а я й забув, що дякуючи Тік-Ток військам є безліч підтрверджень звірст саме росіян
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16.05.2022 14:35 Відповісти
+4
"Это фото станет культовым":
снимок с защитником "Азовстали" впечатлил сеть
Военный "Орест" из мариупольского "Азова"
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16.05.2022 14:49 Відповісти
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Цікаво, а як вони будуть просувати цю ***** світові, типу Азовці, морпіхи, нацгвардійці, тро та інші солдати, сидячи у підвалах Азовсталі Літаками бомбили місто та знищували місто танками, а я й забув, що дякуючи Тік-Ток військам є безліч підтрверджень звірст саме росіян
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16.05.2022 14:35 Відповісти
найдутся предатели чтобы брехать, они с 2014 года никуда не делись
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16.05.2022 14:38 Відповісти
під загрозою життя свого або дитини, можна змусити сказати все що завгодно, а от зі зрадниками там не дуже, якщо мусять з Криму перти.
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16.05.2022 15:16 Відповісти
Це я розумію, я цих людей не звинувачую, я маю на увазі, що одними інтерв'ю у місті яке окуповано і в якому не діє жодна світова організація, нічого не доведеш світу, свій народ лайном нагодуєш, безумовно.
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16.05.2022 18:14 Відповісти
Предупредить мариупольцев,кто подпишет бумажку кацапскую,от Украины компенсацию не получит.желающих поубавится
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16.05.2022 15:42 Відповісти
Кому цікава московицька брехня?
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16.05.2022 14:39 Відповісти
Это все для внутреннего потребления, разгона еще большей ненависти к Украине и обеспечении мобилизации на фро6т.Так что ,надо...
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16.05.2022 14:45 Відповісти
здохнуть вони від своєї ненависті, двинуться мозгами і будуть одне одного вбивати.
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16.05.2022 15:28 Відповісти
китай, індія, індонезія і інщі
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16.05.2022 14:47 Відповісти
хай беруть гроші наперед,
а свідчення під примусом зброї не визнають
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16.05.2022 14:40 Відповісти
Насрать.
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16.05.2022 14:45 Відповісти
"Это фото станет культовым":
снимок с защитником "Азовстали" впечатлил сеть
Военный "Орест" из мариупольского "Азова"
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16.05.2022 14:49 Відповісти
в Мариуполе всегда ваты хватало..., с такими письменными "доказательствами" нас ждут суды растянутые на десятилетия, а, через пару-тройку месяцев в Мариуполе найдутся свидетели, которые видели украинскую форму на льотчиках и слышали слова украинского гимна, который пели те, кто расстреливал город из артиллериии...
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16.05.2022 14:49 Відповісти
Не смешите, с такими "доказательствами" даже никакого следствия не будет на международном уровне.
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16.05.2022 16:49 Відповісти
Писати, що завгодно, гроші брати, все брати. Свідчення _ пох...
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16.05.2022 14:52 Відповісти
Ты веришь что кацапня что то компенсирует? Лохов кинуть не грех
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16.05.2022 15:45 Відповісти
Кацапи то не люди, то потвори, і вони це кожного дня доводять. Який дурень має вірити потворі?
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16.05.2022 15:10 Відповісти
Москальським виродкам не звикати підробляти історію, бо ця напівазійська орда повністю вигадала свою власну "історію", вкравши її у Русі-України, так само обманом москалі отримали свою "православну метрополію", так само вони видавали розстріляних НКВД польських офіцерів за ніби то жертв нацистів, саме тому кремлівський вилупок - ху..ло подовжив засекречення військових архівів щодо другої світової війни аж до 2040 року, а архівів НКВД-КГБ-ФСБ до 2050 ... Створювати фейки при цьому ховати справжню історію від людства це сутність москальської наволочі...
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16.05.2022 15:11 Відповісти
Як не гірко,але рашистська брехня досі діє і впливає на певні верства населення країн ЄС. Не можна применшувати шкоду цієї пропаганди. Ця новина має набрати великого розголосу по світу раніше, ніж по9ирітьсяфейки по всіх європейських ЗМІ.
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16.05.2022 15:17 Відповісти
Ту "історію" написав найвеличніший історик всесвіту половєц/пєчєнєг ху@ло виключно для титульнага і крайнє глубіннага народа.
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16.05.2022 15:19 Відповісти
Боюся,що кацапня збирається всііх задути отуйними газами...Всіх живих Жах
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16.05.2022 15:36 Відповісти
Внимоние!!! некорректно оценивать сегодняшние рубли в доллары!!!
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16.05.2022 15:37 Відповісти
Ну от скажіть мені, нахрена писати таку *****? Це ми, по задуму журналістів, того мж Андрющенка повині хвататись за голову і репетувати, як в жопу поранені "Та якже так, та не може бути, та щоб їм..." Ну коню зрозуміло, що в цю хрень НІХТО не повірить, в тому числі і самі кацапи, окрім упоротих. Ні, всерівно потрібно кинути гамно на вентилятор.
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16.05.2022 15:53 Відповісти
Цікаво яким чином. Якщо вони самі практично в лайв-режимі показують і розказують як ******** Азовсталь?! No make sence...
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16.05.2022 16:06 Відповісти
Всі хто напише такі слова повинні бути засудженні до кінця життя за гратами або розстріляні.
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16.05.2022 16:13 Відповісти
https://cursorinfo.co.il/cis-news/volontery-rasskazali-udivitelnuyu-istoriyu-kota-kotorogo-pohitili-rossijskie-okkupanty-i-vyvezli-iz-ukrainy/ Волонтеры рассказали удивительную историю кота, которого похитили российские оккупанты и вывезли из Украины
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16.05.2022 16:15 Відповісти
Московити хочуть наї**ти місцевих ватанів. Пообіцявши їм гроші за фальшиві свідчення. Зрозуміло ніхто грошей не дасть(але спишуть).
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16.05.2022 19:34 Відповісти
 
 