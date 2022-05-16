Росія збирається підробити свідчення маріупольців про нібито руйнування міста ЗСУ, - Андрющенко

Російські окупанти готують масштабну підробку письмових "свідчень" від жителів Маріуполя про нібито руйнування міста Збройними силами України. Ці свідчення вони змушують писати, обіцяючи виплатити "компенсації" за загиблих та житло.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія в Маріуполі готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що Маріуполь було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч жителями Маріуполя, які залишились у місті, в письмовій формі", - написав Андрющенко в телеграмі в понеділок.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно близько $6 тис.), за загиблого члена сім'ї – 3 млн рублів (орієнтовно $33 тис.).

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"Реєстрацію заяв на компенсацію здійснюють у приміщенні школи №9. Однак при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "знищили українські військові", а близьких "убила українська армія". В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніякої компенсації надано не буде. З урахуванням психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, завдяки цьому Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії", які можуть використовуватися для впливу на міжнародну думку, зокрема з широким розголосом через пропагандистські медіаканали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.

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"У реальності здійснення такої компенсації неможливе. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити щонайменше $2,5 млрд, що в поточному стані економіки Росії неможливо", - підсумував Андрющенко.