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Новини За кордоном
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Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей від Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії Володимира Ліпаєва у зв’язку з нещодавньою заявою президента РФ Володимира Путіна, який провів паралелі між епохою царя Петра І і сучасною Росією, якій випало "повертати і зміцнювати".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Віцеканцлер МЗС Рейн Таммсаар розповів, що висловив жаль із приводу слів Путіна, зокрема щодо естонської Нарви.

"В умовах, коли Росія провадить реваншистську політику під соусом ідеології "русского мира", руйнуючи українську державність і націю, це також абослютно неприйнятно", - зазначив він.

Читайте також: Путін порівняв себе з Петром I: На нашу долю теж випало повертати території. ВIДЕО

Таммсаар пригадав також ідею у Держдумі РФ відкликати визнання незалежності Литви та погрози "денацифікації" і "демілітаризації" на адресу інших держав.

"Росія намагається використовувати пропаганду на додачу до військової сили для реалізації своїх імперських амбіцій, у тому числі фальсифікуючи історію. Такий підхід неминуче зазнає невдачі і може бути небезпечним для самої Росії", - заявили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Держдумі РФ пропонують скасувати визнання незалежності Литви. ДОКУМЕНТ

Віцеканцлер МЗС Естонії також підкреслив, що Росія, почавши війну проти України, грубо порушила міжнародне право, та повинна виконати рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов’язує її припинити війну.

"Вчергове закликаємо Росію негайно вивести війська з України, припинити бойові дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва обурена, що РФ хоче скасувати визнання її незалежності

Нагадаємо, 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.
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Топ коментарі
+21
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10.06.2022 22:05
+16
В Сербии задержан экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, сообщают украинские СМИ.

Наумова задержали вместе с водителем - гражданином Германии: он пытался перевезти через границу €600 тыс. наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству влечёт ответственность до 12 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/75337
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10.06.2022 21:51
+16
Этому каZZапу ещё относительно повезло...
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10.06.2022 21:58
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В Сербии задержан экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, сообщают украинские СМИ.

Наумова задержали вместе с водителем - гражданином Германии: он пытался перевезти через границу €600 тыс. наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству влечёт ответственность до 12 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/75337
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10.06.2022 21:51 Відповісти
На палю посла, а потім і *****.
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10.06.2022 21:55 Відповісти
Этому каZZапу ещё относительно повезло...
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10.06.2022 21:58 Відповісти
Отримає кілька годин принижень ))
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10.06.2022 22:00 Відповісти
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10.06.2022 22:05 Відповісти
Не "Литва" а Велике князівство Литовське!
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11.06.2022 06:00 Відповісти
Зараз рашисти скажуть що Таллін було споконвічно містом сталин та перейменоване естонцями
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10.06.2022 22:09 Відповісти
ДА НАСРАТЬ ЧТО ТАМ **** МОЗГ ******** ********** ЕМУ БЫ ГРОБ СЕБЕ ПРИМЕРЯТЬ И КОСТЮМЧИК..И УРНОЧКУ..А НЕ СОБИРАТЬ ГОВНО ПО С ВОЕЙ ДЖЕРЖИМОРДОЧКЕ КРЫСИННОЙ...
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10.06.2022 22:11 Відповісти
Да там не то что скажут, плешарик о Нарве вспомнил, а Нарва и Ида Вирумаа, после 45го,заселялась кацапами, и район по сути про кацапский, с рашисткими настроениями, не спроста вспомнил, там также могут появится угнетеные эстонцами шахтёры, регион промышленный был раньше, и дэнэровский вариант, захват зданий органов власти, провозглашение Ида Вирумааской республики, и судя по коментам на русскоязычном DELFI, сепаров и тут хватает, куда правда смотрит КАПО,у ублюдка уже кукушку снесло, поэтому все может быть, судя по реакции Европы, ещё не известно, помогут Эстонии или тоже озабоченность выразят.
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10.06.2022 22:31 Відповісти
До войны в Нарве проживало до 90% эстонцев, после оккупации и депортаций там осталось ~ 5-7% эстонцев, остальные - все переселенные совки. И российская авиация во время войны уничтожила до 90% зданий, от красивого старого города там практически ничего не осталось, фашисты, одним словом..
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10.06.2022 23:47 Відповісти
Завтра буду в Нарве) ..осталось кое што! Могу сфоткать)))
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11.06.2022 01:39 Відповісти
После руссофашистов там от старого города практически ничего не осталось, фоткай свое родное, хрущевки - пятиэтажки, совковые гаражные кооперативы, серые промздания..
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11.06.2022 07:57 Відповісти
))) Фсе так! у Меня там Дача в Тойла!....в магазин вхожу а там продавщица ...клянет Еести! а пачаму спрашиваю? ...Они па руцки ни панимают!))))))))
..ну так Езжайте вна Срасию! ...эээ НЕТ! там денег мала плочут!)))
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11.06.2022 01:36 Відповісти
Это как живущий в России басурманин: "Не люблю русских, они со мной по-басурмански не хотят говорить".. А назад в Басурманию ехать не хочет, "тут лучше"..
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11.06.2022 11:35 Відповісти
Володимира Маленького понесло - то збирав орди під Чингізів то добрався до Петрушки Першого, А думці сповна проявляють ознаки захворювань із категорії "Д". Ім би понедельники взять и отменить..... Ну не идут дела.
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10.06.2022 22:10 Відповісти
пуйло дуже погано вчив історію .....
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10.06.2022 22:11 Відповісти
"висловив жаль із приводу слів Путіна".... Уж лучше бы ему в рыло плюнул!!! И то толку было бы больше!!! "Лошадка" бы конечно встрепенулась как так - посла оплевали и все такое... а так словоблудие и все..
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10.06.2022 22:12 Відповісти
Естонці у відповідь зібрались анексувати Смоленськ
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10.06.2022 22:15 Відповісти
А чого цей "повєртатєль", цей пьотр 2.0 0.5, Аляску досі не "повертає"? За його ж пропагандою геть у усьому винні США, а тут аж найбільший за територією штат колись у расєянським був
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10.06.2022 22:18 Відповісти
петр 1 в отличии от ***** хоть был образованный и учился ремеслам сам..кабаев лишь позиционирует себя чем то средним между гопником и гитлером.последний был тоже умнее этого плешивого карлика
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10.06.2022 22:30 Відповісти
Знащит граница сраны мардвы прайдеть по линии мехесрань мудянскава балота.
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10.06.2022 23:41 Відповісти
А що вони хотіли почути від окурка? Воно не зупиниться, поки його не зупинять.
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12.06.2022 23:39 Відповісти
 
 