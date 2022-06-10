Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей от Путина

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, проведшего параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, которой выпало "возвращать и укреплять".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postemes.

Вицеканцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности, относительно эстонской Нарвы.

"В условиях, когда Россия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это также или неприемлемо", - отметил он.

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Таммсаар вспомнил также идею Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денацификации" и "демилитаризации" в адрес других государств.

"Россия пытается использовать пропаганду в дополнение к военной силе для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России", - заявили в МИД.

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Вицеканцлер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну.

"В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - подчеркнул он.

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Нагадаємо, 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.