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Новости За рубежом
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Литва (2117) посол (1727) посольство РФ (440) Путин (29845) Россия (91190) Эстония (1156)

Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей от Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, проведшего параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, которой выпало "возвращать и укреплять".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postemes.

Вицеканцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности, относительно эстонской Нарвы.

"В условиях, когда Россия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это также или неприемлемо", - отметил он.

Читайте: Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю тоже выпало возвращать территорию

Таммсаар вспомнил также идею Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денацификации" и "демилитаризации" в адрес других государств.

"Россия пытается использовать пропаганду в дополнение к военной силе для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России", - заявили в МИД.

Также смотрите: В Госдуме РФ предлагают отменить признание независимости Литвы. ДОКУМЕНТ

Вицеканцлер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну.

"В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва возмущена, что РФ хочет отменить признание ее независимости

Нагадаємо, 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.
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Топ комментарии
+21
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10.06.2022 22:05
+16
В Сербии задержан экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, сообщают украинские СМИ.

Наумова задержали вместе с водителем - гражданином Германии: он пытался перевезти через границу €600 тыс. наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству влечёт ответственность до 12 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/75337
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10.06.2022 21:51
+16
Этому каZZапу ещё относительно повезло...
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10.06.2022 21:58
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В Сербии задержан экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, сообщают украинские СМИ.

Наумова задержали вместе с водителем - гражданином Германии: он пытался перевезти через границу €600 тыс. наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству влечёт ответственность до 12 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/75337
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10.06.2022 21:51 Ответить
На палю посла, а потім і *****.
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10.06.2022 21:55 Ответить
Этому каZZапу ещё относительно повезло...
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10.06.2022 21:58 Ответить
Отримає кілька годин принижень ))
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10.06.2022 22:00 Ответить
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10.06.2022 22:05 Ответить
Не "Литва" а Велике князівство Литовське!
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11.06.2022 06:00 Ответить
Зараз рашисти скажуть що Таллін було споконвічно містом сталин та перейменоване естонцями
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10.06.2022 22:09 Ответить
ДА НАСРАТЬ ЧТО ТАМ **** МОЗГ ******** ********** ЕМУ БЫ ГРОБ СЕБЕ ПРИМЕРЯТЬ И КОСТЮМЧИК..И УРНОЧКУ..А НЕ СОБИРАТЬ ГОВНО ПО С ВОЕЙ ДЖЕРЖИМОРДОЧКЕ КРЫСИННОЙ...
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10.06.2022 22:11 Ответить
Да там не то что скажут, плешарик о Нарве вспомнил, а Нарва и Ида Вирумаа, после 45го,заселялась кацапами, и район по сути про кацапский, с рашисткими настроениями, не спроста вспомнил, там также могут появится угнетеные эстонцами шахтёры, регион промышленный был раньше, и дэнэровский вариант, захват зданий органов власти, провозглашение Ида Вирумааской республики, и судя по коментам на русскоязычном DELFI, сепаров и тут хватает, куда правда смотрит КАПО,у ублюдка уже кукушку снесло, поэтому все может быть, судя по реакции Европы, ещё не известно, помогут Эстонии или тоже озабоченность выразят.
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10.06.2022 22:31 Ответить
До войны в Нарве проживало до 90% эстонцев, после оккупации и депортаций там осталось ~ 5-7% эстонцев, остальные - все переселенные совки. И российская авиация во время войны уничтожила до 90% зданий, от красивого старого города там практически ничего не осталось, фашисты, одним словом..
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10.06.2022 23:47 Ответить
Завтра буду в Нарве) ..осталось кое што! Могу сфоткать)))
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11.06.2022 01:39 Ответить
После руссофашистов там от старого города практически ничего не осталось, фоткай свое родное, хрущевки - пятиэтажки, совковые гаражные кооперативы, серые промздания..
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11.06.2022 07:57 Ответить
))) Фсе так! у Меня там Дача в Тойла!....в магазин вхожу а там продавщица ...клянет Еести! а пачаму спрашиваю? ...Они па руцки ни панимают!))))))))
..ну так Езжайте вна Срасию! ...эээ НЕТ! там денег мала плочут!)))
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11.06.2022 01:36 Ответить
Это как живущий в России басурманин: "Не люблю русских, они со мной по-басурмански не хотят говорить".. А назад в Басурманию ехать не хочет, "тут лучше"..
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11.06.2022 11:35 Ответить
Володимира Маленького понесло - то збирав орди під Чингізів то добрався до Петрушки Першого, А думці сповна проявляють ознаки захворювань із категорії "Д". Ім би понедельники взять и отменить..... Ну не идут дела.
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10.06.2022 22:10 Ответить
пуйло дуже погано вчив історію .....
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10.06.2022 22:11 Ответить
"висловив жаль із приводу слів Путіна".... Уж лучше бы ему в рыло плюнул!!! И то толку было бы больше!!! "Лошадка" бы конечно встрепенулась как так - посла оплевали и все такое... а так словоблудие и все..
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10.06.2022 22:12 Ответить
Естонці у відповідь зібрались анексувати Смоленськ
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10.06.2022 22:15 Ответить
А чого цей "повєртатєль", цей пьотр 2.0 0.5, Аляску досі не "повертає"? За його ж пропагандою геть у усьому винні США, а тут аж найбільший за територією штат колись у расєянським був
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10.06.2022 22:18 Ответить
петр 1 в отличии от ***** хоть был образованный и учился ремеслам сам..кабаев лишь позиционирует себя чем то средним между гопником и гитлером.последний был тоже умнее этого плешивого карлика
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10.06.2022 22:30 Ответить
Знащит граница сраны мардвы прайдеть по линии мехесрань мудянскава балота.
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10.06.2022 23:41 Ответить
А що вони хотіли почути від окурка? Воно не зупиниться, поки його не зупинять.
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12.06.2022 23:39 Ответить
 
 