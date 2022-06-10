Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей от Путина
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МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, проведшего параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, которой выпало "возвращать и укреплять".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postemes.
Вицеканцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности, относительно эстонской Нарвы.
"В условиях, когда Россия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это также или неприемлемо", - отметил он.
Таммсаар вспомнил также идею Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денацификации" и "демилитаризации" в адрес других государств.
"Россия пытается использовать пропаганду в дополнение к военной силе для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России", - заявили в МИД.
Вицеканцлер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну.
"В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - подчеркнул он.
Нагадаємо, 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.
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Наумова задержали вместе с водителем - гражданином Германии: он пытался перевезти через границу €600 тыс. наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы.
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..ну так Езжайте вна Срасию! ...эээ НЕТ! там денег мала плочут!)))
2.00.5, Аляску досі не "повертає"? За його ж пропагандою геть у усьому винні США, а тут аж найбільший за територією штат колись у расєянським був