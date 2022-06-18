Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 18 червня

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 18 червня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У зведення зазначається: "Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

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На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

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На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.

В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З метою відновлення маршрутів постачання окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.

Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України".

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