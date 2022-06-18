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Генштаб ЗС (4520) ЗСУ (5721)

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 18 червня

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генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 18 червня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У зведення зазначається: "Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ

На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.

В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З метою відновлення маршрутів постачання окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.

Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу у напрямку Слов’янська і встановленням повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніть всебічна підтримка шана та повага...
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18.06.2022 19:03 Відповісти
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18.06.2022 19:09 Відповісти
Таке..видно, шо ситуацію дуже важка по всьому фронту.
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18.06.2022 19:22 Відповісти
ты Кац предлагаешь сдаться...?
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18.06.2022 19:44 Відповісти
саме це він завуалевано і пропонує...
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18.06.2022 19:47 Відповісти
отдел Во-Во работает...
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18.06.2022 19:57 Відповісти
в тебе помилка, кінь рязаньский...
не "ситуацію дуже важка", а "ситуація не потербує кацапокоментів"...
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18.06.2022 19:54 Відповісти
Певно, той кацапа ще від учора не перестає паскудити цеглою. Наші затопили лаптєплав біля Зміїного, знищили пункт управління 20-ї армії, в даунецьку підірвали склад ***********, ну і так, для комплекту, накришили орків на інших напрямках...
От його і плющить. І мимовільне безперервне випорожнення цеглою все ще триває.
Сарако...
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18.06.2022 22:51 Відповісти
Пан страждає через нечоловічі пекельні борошна? Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто! Бо такими темпами до зими в гарадах, вєсях і прочіх мухосрансках ванькі закінчаться, а лишаться самі манькі. Біда бідезна!
То хай би пан і далі страждав.
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19.06.2022 01:23 Відповісти
 
 