Оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 июня

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке отмечается: "Продолжаются сто пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

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На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушеваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.

В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.

На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.

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На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел.

В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудар в районе Берестового.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригорьевки, Широкого, Апрельского и Первомайского.

В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.

Противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины".

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