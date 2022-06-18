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Оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 июня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке отмечается: "Продолжаются сто пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

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На Харьковском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушеваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.

В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем.

На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.

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На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел.

В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного наши воины отразили.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудар в районе Берестового.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг обстреливал из артиллерии районы Александровки, Новогригорьевки, Широкого, Апрельского и Первомайского.

В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.

Противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины".

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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніть всебічна підтримка шана та повага...
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18.06.2022 19:03 Ответить
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18.06.2022 19:09 Ответить
Таке..видно, шо ситуацію дуже важка по всьому фронту.
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18.06.2022 19:22 Ответить
ты Кац предлагаешь сдаться...?
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18.06.2022 19:44 Ответить
саме це він завуалевано і пропонує...
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18.06.2022 19:47 Ответить
отдел Во-Во работает...
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18.06.2022 19:57 Ответить
в тебе помилка, кінь рязаньский...
не "ситуацію дуже важка", а "ситуація не потербує кацапокоментів"...
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18.06.2022 19:54 Ответить
Певно, той кацапа ще від учора не перестає паскудити цеглою. Наші затопили лаптєплав біля Зміїного, знищили пункт управління 20-ї армії, в даунецьку підірвали склад ***********, ну і так, для комплекту, накришили орків на інших напрямках...
От його і плющить. І мимовільне безперервне випорожнення цеглою все ще триває.
Сарако...
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18.06.2022 22:51 Ответить
Пан страждає через нечоловічі пекельні борошна? Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто! Бо такими темпами до зими в гарадах, вєсях і прочіх мухосрансках ванькі закінчаться, а лишаться самі манькі. Біда бідезна!
То хай би пан і далі страждав.
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19.06.2022 01:23 Ответить
 
 