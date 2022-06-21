Латвійське суспільство втомилося від біженців з України, - голова МВС

Глава МВС Латвії Кристапс Еклонс визнав, що суспільство і підприємці відчувають втому від прийому воєнних біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Він сказав, що спочатку багато латвійців сподівалися, що війна Росії проти України скоро закінчиться. Але цього не сталося, тож ентузіазм згас і настала втома. Зараз, за його словами, з місцевого самоврядування в різних частинах країни надходять сигнали про труднощі з розміщенням біженців.

"Навіть за збереження існуючого фінансування є підприємці, які кажуть "ні, ми припиняємо", і тому нам потрібно шукати інші рішення", - сказав Еклонс.

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Він закликав латвійців розглянути можливості розмістити біженців з України у себе в приватному порядку.

За даними МВС Латвії, до країни прибули від 32 до 33 тис. біженців з України. Близько 12 тис. з них розмістили в муніципальному житлі. Решта знайшли помешкання самостійно.

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