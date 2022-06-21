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беженцы (1475) Латвия (1158)

Латвийское общество устало от беженцев из Украины, - глава МВД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці,діти,переселенці

Глава МВД Латвии Кристапс Эклонс признал, что общество и предприниматели ощущают усталость от приема военных беженцев из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Он сказал, что сначала многие латвийцы надеялись, что война России против Украины скоро закончится. Но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас и наступила усталость. Сейчас, по его словам, из местного самоуправления в разных частях страны поступают сигналы о сложностях с размещением беженцев.

"Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят "нет, мы прекращаем", и потому нам нужно искать другие решения", – сказал Эклонс.

Читайте: С начала войны из Украины выехали более 7,7 млн человек, - МВД

Он призвал латвийцев рассмотреть возможность разместить беженцев из Украины у себя в частном порядке.

По данным МВД Латвии, в страну прибыли от 32 до 33 тыс. беженцев из Украины. Около 12 тыс. из них разместили в муниципальном жилье. Остальные нашли жилье самостоятельно.

Также читайте: Эстония приютила более 43 тыс. украинских беженцев
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Топ комментарии
+58
Тому що випускати потрібно було тільки багатодітних, жінок з дітьми, інвалідів та людей похилого віку, випустили забагато тим більше з регіонів які війну тільки по телевізору бачили.
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21.06.2022 15:54
+34
Нафига ты перекручиваешь его слова? Это чисто кацапская тактика так делать.
Он о том, какого фига за границу поперлись люди с городов, где даже не слышали, что такое война? Для чего они уехали и заняли места тех, кому реально некуда уехать?
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21.06.2022 16:03
+26
Думаєте, біженці не втомились? Ви в себе вдома, а в деко з них взагалі нема куди повертатися...
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21.06.2022 15:53
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буде 36 мільйонів біженців ..якщо потужної зброї не буде в Україні
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21.06.2022 16:13 Ответить
«Мене часто запитують: «За що ми б'ємося?». Можу відповісти: «Перестанемо битися - тоді взнаєте».© Сер Вінстон Черчілль

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21.06.2022 16:13 Ответить
Эстония и Латвия приютили одинаковое количество людей по 43 000...в основном дети и женщины...дело хлопотное...но Байден выделил на эти цели еврочинушам почти 3 ярда долларов...
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21.06.2022 16:16 Ответить
Прийдуть до вас кацапи зі зброєю, от тоді відпочинете.
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21.06.2022 16:19 Ответить
Вот если и устали от от таких уродов, которые не только на шею залезли, но и ножки свесили! Запомните раз и навсегда, Латвия вам ничего НЕ обязана! Если Латвия САМА считает своим долгом оказать помощь, то оказывает! Причём из расчёта на душу населения и ВВП мы, насколько помню, в числе первых!

К сожалению, не всем встречаются те, у кого в глазах пустота, безысходность, отчаяние, потеря ориентации в понимании, есть и те кто приехал в ОПЛАЧИВАЕМЫЙ туристический тур! Не все приехали из района боевых действий, но именно "туристы" ведут себя нагло и считают долгом тыкать каждого продавца или менеджера, что они ВОЮЮТ С РОССИЕЙ и в их лице латыши должны Украине *опу целовать! Да, таких в общей массе единицы, но как водится, запах от подобных экземпляров "за всю страну"! Что ещё характерно, большинство из них почему то не может помочь перевести интересующие слова из украинского языка, но радостно кричат "мы з Украины!"

Мне такой экземпляр попался ОДИН и он способен очернить всю страну откуда прибыл.

Но я знаком лично с несколькими беженцами из пекла, которым страшно заглядывать в глаза, потому что там душа наизнанку и мне плевать, что попадаются уроды, главное, чтобы без помощи не остались реальные беженцы.

И заголовок - бред. Это не "усталость от беженцев", а просто очень тяжёлая материально ноша.

И кому ты решил рассказать про "кацапов со сброей"?! Рекомендую пополнить свои знания из статей Википедии "Курляндский котёл" и "Лесные братья".
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21.06.2022 22:52 Ответить
нам очень стыдно за таких уродов...И мы знаем что такие есть...У меня лично парочка уставших от войны которые либо никак не пострадали, либо боятся что их призовут поехали...Уроды!!
Мой вам совет. Введите проверку по ИНН номеру. Он покажет, с какого региона приехал к вам "беженец". И если это спокойный регион - гоните в шею!!!
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22.06.2022 00:21 Ответить
До речі, який відсоток населення в Латвії - раZZіянє за походженням? Може, слід підказати *****, щоб прийшов до вас "асвабаждать"?
Україна зараз виступає щитом, прикриваючи собою вас, ситих бюргерів, від навали москало-рашистської орди. Як Русь століттями тому, стримувала монголо-татар.
І мені не соромно за своїх співгромадян, які поводять себе по-свинськи у Латвії. Потерпите, нічого страшного.
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22.06.2022 13:57 Ответить
молодці лавтвійці вони создали морожено жодна країна не создавала морожено для нас а вони создали
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21.06.2022 16:19 Ответить
Навіщо ви це тут розмістили?! Мешкаю в Одесі, нікуди бігти не збиралась... А тепер... Хочу в Латвію по морозиво! Всядусь там біля точки продажу морозива і буду відходити тільки на ніч... 😋🍨🍦🍧
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21.06.2022 19:50 Ответить
Ваше морозиво надихає нас на боротьбу...
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22.06.2022 13:58 Ответить
Дорогі втомоені лаивійці! Або наші біженці,або кацапська окупація,з концтаборами. Визначайтеся будь ласка. Вибір є,але невеликий
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21.06.2022 16:23 Ответить
в тебе в роду напевно хтось був кацапом, тому що тобі всі щось винні.
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21.06.2022 16:50 Ответить
Где связь?
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21.06.2022 16:53 Ответить
Очередной вброс козломордой фашистни. У нас тоже уже некоторые русскомовные подгорают. Типа будем стучать на тех беженцев, которые с запада Украины. Ибо не имеют они права на выезд.
А они что ждать должны, пока разбомбят, или как? Или вам лично пуйло обещал запад не бомбить? Заткнулись бы вы падлы кацапские лучше.
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21.06.2022 16:25 Ответить
они таки не имеют они права на выезд.
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22.06.2022 00:23 Ответить
ВСЕ ПОЯСНЮЄ БАНАЛЬНА СТАТИСТИКА. Довідка з ВІКІПЕДІЇ ( на жаль, україномовного варіанта цих статистичних даних цєї статті немає) ОТОЖ, - Общая численность населения Латвии по состоянию на 2021 го составляет 1 893 213 человек, из них 1 187 891 (62,74 %) - латыши, 463 579 (24,49 %) - РУССКИЕ (!!!) ( У 1990 РОЦІ - ПЕРЕД РОЗВАЛОМ СРСР БУЛО ПОНАД 50 % ; ВІДСОТОК РОСІЯН у ЛАТВІЇ ЗНАЧНО ЗМЕНШИВСЯ після ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНИХ обмежувальних Латвійських ЗАКОНІВ ), 58 632 (3,1 %) - белорусы, 42 281 (2,23 %) - украинцы, 37 203 (1,97 %) - поляки, 21 517 (1,14 %) - литовцы, 82 110 (4,34 %) - другие национальности.
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21.06.2022 16:25 Ответить
В латвії 50 % ватанів не менше, так що чому б якомусь дяді з МВС не бути глубоко законсервованою консервою?
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21.06.2022 16:26 Ответить
Звідки ця інформація?
Але те що, з прибуттям наших "біженців" відсоток вати в Латвії значно виріс, не підляга сумнівам.
А як радісно зустрічає Львів біженців зі Сходу України. Коли ще можна було здавати квартири по 30-60 тис. на місяць.
От такий ми нарід... Всі нам винні, а самі за себе дбати не можемо і навіть в скрутній ситуації дерем три шкури з тих хто в злиднях.
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21.06.2022 16:34 Ответить

Ось ця бабка Яна, адвокат з Риги "смотрящая" за літературним форумом akniga/org, а фактично феесбешним кублом у НІмеччині. Ненавидить какелов, пшеков, наглосаксів(С). Обожнює бобріху симоняншу.
Сміється та знущається з тих, хто зараз сидить по підвалах. Коронна фраза "тєм кто не знаєт своєй історії, поправят гєографию". Синок вивчився у GB, зараз у США. Все як у всіх рашка-потреотів.
Але переїжджати до сонячного Магадану не хоче під острахом розстілу))
І головне, зовсім не боїться, що по нових законах її можуть позбавити громадянства.
І таких там легіон. Феесбешна резідентура недоторкана.
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21.06.2022 16:57 Ответить
ne nepravda. vati sdes procentov 35 ne bolshe.
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21.06.2022 17:39 Ответить
32-12=20 тисяч гнид та їх порослі, які звикли жити на утриманні від розпилу бюджетів, без дотримання будь-яких правил та без поваги до неподібних собі...
Звідси і втома від таких "біженців"...
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21.06.2022 16:27 Ответить
Я так розумію, що 20 тисяч, які оплачують своїми коштами перебування там, це гниди?!
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21.06.2022 18:08 Ответить
Kto Eklons, mi uznajem potom.
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21.06.2022 16:27 Ответить
******* iekshlietu ministrs....LOL
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21.06.2022 17:20 Ответить
Після війни ми отримаємо демографічну кризу, оскільки більшість населення, що виїхало з країни (6 млн чоловік) - жінки працездатного віку з дітьми. Після війни до них приєднаються чоловіки, хоча не всі з 6 млн залишаться за кордоном, все рівно матимемо демографічні втрати і втрати в економіці.
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21.06.2022 16:27 Ответить
Це не криза -це демографічна катастрофа буде.Це тільки відверті шкідники чи повні ідіоти прийняли такий як зараз варіант виїзду громадян закордон....
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21.06.2022 16:41 Ответить
Кризис был до войны и так. А это будет в разы хуже.
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21.06.2022 16:46 Ответить
Не буде кризи. Порожні місця заповнять кацапські лібєрали. А потім, коли їх набереться критична маса, то вони піднімуть питання повернення в "радную гавань". І все почнеться знову.
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21.06.2022 16:51 Ответить
Если война закончится-закончатся и льготы-тогда желающих остаться резко уменьшится.
А так в принципе всегда был отток населения с Украины.
Этот отток есть даже в самой Германии -немцы уезжают,а добавляется цветняка
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21.06.2022 17:19 Ответить
Залежить як довго буде війна. Більшість тих хто має чоловіків хочуть вернутися додому.
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21.06.2022 18:41 Ответить
vot shto on skazal bez "delfi rus" podachi. vozmite google translate -

"Amatpersona neslēpa, ka no vairākām pašvaldībām nāk signāli par grūtībām turpināt izmitināt bēgļus no Ukrainas. "Pat saglabājot esošo finansējumu, ir uzņēmēji, kuri saka "nē, mēs pārtrauksim", un tāpēc mums ir jāmeklē citi risinājumi," sacīja ministrs, aicinot iedzīvotājus izskatīt iespējas brīvprātīgi izmitināt pie sevis Ukrainas bēgļus privātā kārtā."

https://zinas.tv3.lv/latvija/eklons-sabiedriba-un-uznemeji-pagurst-no-ukrainas-beglu-uznemsanas/

v kratce - sistema peregruzhena - vozmozhnosti izcherpani. zagalavok statje - pisal idiot.
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21.06.2022 16:29 Ответить
Після вашого коменту, свій видалив
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21.06.2022 16:54 Ответить
Скорее провокатор, чем идиот.
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21.06.2022 18:35 Ответить
Этот темарь чисто для мавзолейного быдла... я угадал крысы путлера...
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21.06.2022 16:30 Ответить
Мент як не ******** то збреше,такі заяви має робити МЗС а зейоби в усі щілини коментують!
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21.06.2022 16:30 Ответить
Латвія серед усіх балтійских країн під найбільшим впливом кремлядів
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21.06.2022 16:38 Ответить
Есть такая штука, путинистов у нас немало . Да только дело - не в них . Латвия - маленькая . Населения - с половину Киева , если не меньше . Просто негде особо народ размешать , об этом министр говорит . Не в палатки же селить . Сперва , когда наплыв большой был , даже на пароме , который до того в Швецию ходил , селили . Потом пристроили маленько . Правительство и к провинциальным самоуправлениям обращалось , чтобы возможности искали .Те старались , по мере возможностей . Беженцев-то не только расселяют , но и условия стараются создать : работу предложить , детишек в садики и школы пристроить . Понятное дело : Украина не сдюжит - мы следующие .
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21.06.2022 16:52 Ответить
Польша 2 ляма приняла и не жужжит, а тут 30 к всего .Думаете , принимать рашистских оккупантов легче будет ?
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21.06.2022 17:14 Ответить
Дякуємо і за це!
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21.06.2022 17:41 Ответить
А может в мозг Олега придёт мысль узнать, что в Латвии 1,6 миллиона населения, а в Польше 38 миллионов?!
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21.06.2022 23:04 Ответить
І в канадських групах дуже багато людей збирають гроші на дорогу, щоб повернутись додому.
Так і є, голодранці нікому не потрібні. Як і ті, у кого "бізнес" зав*язан на пилянні бюджету.
Потрібні мізки, зі знанням мов, які будуть працювати і приносити користь. Ті, кого не цінять у нас владні пройдисвіти, не створюють умови для нормальної праці, але ніколи не випустять.
Розумні не потрібні. Олігархи біля корита і жербаки за полумисок супу.
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21.06.2022 16:40 Ответить
Людина такого рангу не мала б говорити про «втому». Саме це хоче чути москва. Ми добре знаємо якого ґатунку приїздять люди. Це все кацапомовне бидло,яке умудряється розповідати ,що у війні винні дві сторони,а ані жертви. І все таки проблему можна було описати більш дипломатично. Не хотілося щоб пан відчув на своїй шкурі що таке дійсно стомитись від обстрілів і бомбардувань.
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21.06.2022 16:43 Ответить
Мабуть це вже вийшло через край, і такі "біженці" із середини підривають устрій Латвії.
Я б на місті нашої влади офіційно звернувся до урядів країн, що приймають наших біженців, про примусове видвореняя тих, хто поводить себе неправильно.
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21.06.2022 16:52 Ответить
навіть виборці 19 року в україні були втомлені і змучені війною порошенка та обрали ,,просто перестать стрелять,,...
та невдобно вийшло
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21.06.2022 17:11 Ответить
"Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3349299

Delfi прорашенська помийка.
В 2015 році на її форумі мене забанили через пару днів, хоча я в культурній формі писала правду про рашистів на Донбасі, підтверджувала це фактами, відео.

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21.06.2022 16:46 Ответить
100%
Й ще пару сотень Калібрів.... як "бонус"....
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21.06.2022 16:54 Ответить
Треба б перевірити банківські рахунки цього голови МЗС , його рідних теж, там може виявитися кругленька сума у €€€$$$€€€.
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21.06.2022 16:53 Ответить
Я их понимаю. Там народу разного хватает. Но если у пуйла все получится с Украиной, то следующей будет восточная Европа. При том воевать будет не рашка. Она нагонит ракет и техники в Украину и Беларусь и проведёт в последних мобилизацию по сценарию ордло. Мобилизационный потенциал будет более чем огромный. Сами будут в стороне. В итоге натовские ракеты будут бомбить не мацкву или питер, а Киёв и Минск. А по Вильнюсу, Праге и Варшаве будет прилетать из Львова и Гродно. Пуйло при этом будет в стороне миротворцем. По моему это очевидные вещи. Или только я вижу эту простую одноодовочку. Те кто думает что пуйло побриться напрямую воевать с нато правы. Но у него будут варианты.
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21.06.2022 17:02 Ответить
Не получится у ***** с Украиной.
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21.06.2022 17:30 Ответить
" Или только я вижу ..."
Относительно Украины - только вы .
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21.06.2022 18:21 Ответить
Дійсно тих хто веде себе по свинячому треба гнати в шию. А от питання до тих хтопро біженців з мирних міст трандить? Ви передивіться новини за перші дні війни, там про рішуче протистояння і слова не було. Київську область майже зайняли і що було людям чекати як в Маріуполі? Хто як міг так і тікає. Багато повертаються, але доки в параші є ракети це лотерея і куди прилетить незнає ніхто
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21.06.2022 17:04 Ответить
Колись постив у фейсбуці і зараз повторю - багато поїхало тих кому дійсно треба, сам переправляв зі Львова в перші дні і із Бучі і дівчат з Києва коли він був в облозі. АЛЕ по нас судять не по ДІЙСНО постраждалих і тих що втратили ВСЕ. А судять по таких КіТТІ Кетах які гадять тут, як на нас так і на Європу за бабки Пуйла. А інші такого ж прошибу "поневіряються" в Європі і знов таки засуджують Європу. Знаю особисто багато справжніх чоловіків які ПОВЕРНУЛИСЬ і стали на захист України. А є ГНИДИ які з "наколядованим" баблом ЗА ТИЖДЕНЬ до початку війни повтікали. І я б подумав чи дійсно вони потрібні Україні, чи вони гідні українського громадянства?? Я думаю що втомились Латиші якраз від отого лайна яке сплило в перші дні, не хоче працювати а хоче качати права, а тут у Бутусова завжди ПОВНО скотобази з ботоферм Пуйла. Думайте - КОТЯЧИЙ корм - за русским военным кораблем і не дивлячись Що ВОНО знімецьким прапорцем
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21.06.2022 17:06 Ответить
Зрозумійте і ви нас шановні: війна це не такий собі «крутий драйв»!
Я чудово розумію людей, що виїхали за кордон, навіть якщо вони виїхали не з Харкова, або Чернігова!
Більшість з них виїхали не для того, щоб безкоштовно пожити в Європі, а тому що їм було страшно!
Бо коли з власного вікна бачиш, як в декількох кілометрах падають снаряди, то виникає бажання опинитися десь дуже і дуже далеко!
Да ми створюємо певний дискомфорт для європейців, але і у нас ситуація складна.
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21.06.2022 17:08 Ответить
І ще - про артистів - є Леся НІКІТЮК з Степаном ГІГОЮ а є Оля Полякова - яка "бідує" по Ізраілях.
відчуваєте різницю?? І до кого підете на концерти?? Я не злопам'ятний але зараз дуже добре видно ОТЕ що пливало у нас на політичній поверхні 30 років і те що претендує називатись українською культурою
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21.06.2022 17:11 Ответить
Ну их можно понять. Сейчас большая часть беженцев - это бегущие от войны за секонд хендом жители западных областей. Чего только украинские беженцы в Испании из Черновцов стоят. Фильтровать никого не стоит, просто и самим себе врать не надо. Многие из "беженцев" не бегут от войны, а бегут за типа хорошей жизнью. Все как любят в Европе, особенно если так же делают сирийцы, к примеру.
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21.06.2022 17:47 Ответить
@aeyntkmcjy

20 червня

Легендарный литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис поселил в своей квартире, расположенной в Вильнюсе, в районе Жверинас, украинских беженцев.
Сегодня он ушёл от нас...

Вечная память.
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21.06.2022 18:33 Ответить
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21.06.2022 18:39 Ответить
я жітєль магадана.. )))))))))))))))))))9
Ти в чомусь мо і правий, але Новіков)) с#огодняшної реєстрації=))
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21.06.2022 18:43 Ответить
(Zvaigžņu iela) prjamo copy paste iz google maps vyrval

slysh rjuzke - sidi v svoem muhosranske i negavkai
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21.06.2022 19:02 Ответить
lubava ffe54244

на Львівщені ракетні обстріли є. Літали ракети і діти кожен день чують серену! В мене в родички після того, як збили дві ракеті біля них, дитина заікатися почала і при звуку серени начинається істерика, то ця мама має сидіти і дивитися,як в дитини розвивається ПТСР? В Львівській області є населені пункти де недалеко знаходяться ПВО і коли ця херня стриляє, а потім біля тебе падає ракета, то знаєте невесело було, діаметр ямки в півполя футбольного і шибки повилітали. Я розумію, що то не Харків, але є різні люди і не всі це витримують. Спокійніше хіба останні 3 тижні! Приїдьте поживіть, тільки не зараз, а на1- 2 місяці назад, бо не знаєш, куди ракета, чи її залишки влитять у хату?! Повірте, коли в ночі о 5 ранку просинаєшся від гулу ракет, а потім ПВО і думаєш, хоть би не впало на твою хату,бо ховатися немає де? Чи коли в тебе пів села у чорних хустках, ходить, то прям зашибісь, як весело! Тому про області не варто говорити, якщо ви там не були.Зараз в любій точці України може бути гаряче і в майже в кожному населеному пунті гроби з прапорами України!І це зрозуміють люди, які пожили в цьому страху, страху за близьких і тут і на фронті! Можете помагайте,не можете, чи не хочете не помагайте, але поки тут не поживети з цими людьми, не говоріть, то чого не відчули на своїй шкурі!
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21.06.2022 19:22 Ответить
ce kacap
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21.06.2022 19:33 Ответить
Я все же не сторонник осуждать кого-либо в нынешней ситуации, поэтому если люди хотят уехать, то пусть уезжают. И я противник любой идеи "сортировки" людей по какому-либо признаку. Чтоб не думали, что я пытаюсь кого-то оскорбить.

Но стоит хотя бы для себя признать, что беженцы, уехавшие от сирены, которая пугает детей, и люди, потерявшие свои дома, работы и возможность вообще жить в своем городе - это немного разные категории. При этом и первые, и вторые претендуют на одинаковую материальную помощь от стран, согласившихся их принять. У одних и выбора особо нет, а вторым просто было близко добираться. 3 часа на машине и ты уже в другой стране. А свою квартиру и сдать можно кому-нибудь с востока или юга Украины за тройную цену.

Это не значит, что все плохие. Но и мучениками всех делать не стоит.
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21.06.2022 19:50 Ответить
бідна та нещасна Вже видно що із ПТСР. То лікуйтеся. А то як треба було, то ви наші бідосі нам хати здавали від 1000 доларів у Львові, і х* ще знайдеш по такій ціні. І прожили ми там багатенько. Так у вас там дійсно курорт був!!!
То поїдьте в інший регіон, додому повернетеся -і ваш ПТСР рукою зніме! Ви займаєте чужі місця в Європі, чи це не зрозуміло?? як ще хватає нахабства таке писати?
хочете виїхати з переляку - виїжджайте! але не сідайте на шию тим європейцям, вимагаючи собі соціал та здаючи свої хати по 1000 долоів при тому!
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22.06.2022 00:44 Ответить
Ти не дуже ******** "рижанин". Ще хто-зна як доведеться - може так статися що львів"яни ще приїдуть до Латвії рятувати ваші задниці (чого не буває?)
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21.06.2022 20:33 Ответить
to ne v LV nado ehatj - on iz muhosranska
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21.06.2022 21:04 Ответить
Сергей, ты поменяй свою квартиру на львовскую и ЗАРАБАТЫВАЙ!
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21.06.2022 23:07 Ответить
а українці як втомилися на війні
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21.06.2022 18:47 Ответить
От нафіга таке казати та псувати собі та країні карму.

Повірте, краще біженці-українці, аніж окупанти-кацапи.
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21.06.2022 23:04 Ответить
А мы то как устали что нас убивают каждый день. Ну ничего, сломается Украина, вся эта орда ринется на вас, и никто вас не будет спрашивать, нравится вам или нет. Сейчас ценой жизней украинцев Европа живёт более менее спокойной жизнью,но сильно устала от украинцев. Придут кацапы взбодрят вас. Как разрушат под ноль десяток городов как у нас, так сразу усталость как рукой снимет.
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22.06.2022 01:14 Ответить
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