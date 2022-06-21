Латвийское общество устало от беженцев из Украины, - глава МВД
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МВД Латвии Кристапс Эклонс признал, что общество и предприниматели ощущают усталость от приема военных беженцев из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Он сказал, что сначала многие латвийцы надеялись, что война России против Украины скоро закончится. Но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас и наступила усталость. Сейчас, по его словам, из местного самоуправления в разных частях страны поступают сигналы о сложностях с размещением беженцев.
"Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят "нет, мы прекращаем", и потому нам нужно искать другие решения", – сказал Эклонс.
Он призвал латвийцев рассмотреть возможность разместить беженцев из Украины у себя в частном порядке.
По данным МВД Латвии, в страну прибыли от 32 до 33 тыс. беженцев из Украины. Около 12 тыс. из них разместили в муниципальном жилье. Остальные нашли жилье самостоятельно.
Пожалуйста, подождите...
К сожалению, не всем встречаются те, у кого в глазах пустота, безысходность, отчаяние, потеря ориентации в понимании, есть и те кто приехал в ОПЛАЧИВАЕМЫЙ туристический тур! Не все приехали из района боевых действий, но именно "туристы" ведут себя нагло и считают долгом тыкать каждого продавца или менеджера, что они ВОЮЮТ С РОССИЕЙ и в их лице латыши должны Украине *опу целовать! Да, таких в общей массе единицы, но как водится, запах от подобных экземпляров "за всю страну"! Что ещё характерно, большинство из них почему то не может помочь перевести интересующие слова из украинского языка, но радостно кричат "мы з Украины!"
Мне такой экземпляр попался ОДИН и он способен очернить всю страну откуда прибыл.
Но я знаком лично с несколькими беженцами из пекла, которым страшно заглядывать в глаза, потому что там душа наизнанку и мне плевать, что попадаются уроды, главное, чтобы без помощи не остались реальные беженцы.
И заголовок - бред. Это не "усталость от беженцев", а просто очень тяжёлая материально ноша.
И кому ты решил рассказать про "кацапов со сброей"?! Рекомендую пополнить свои знания из статей Википедии "Курляндский котёл" и "Лесные братья".
Мой вам совет. Введите проверку по ИНН номеру. Он покажет, с какого региона приехал к вам "беженец". И если это спокойный регион - гоните в шею!!!
Україна зараз виступає щитом, прикриваючи собою вас, ситих бюргерів, від навали москало-рашистської орди. Як Русь століттями тому, стримувала монголо-татар.
І мені не соромно за своїх співгромадян, які поводять себе по-свинськи у Латвії. Потерпите, нічого страшного.
А они что ждать должны, пока разбомбят, или как? Или вам лично пуйло обещал запад не бомбить? Заткнулись бы вы падлы кацапские лучше.
Але те що, з прибуттям наших "біженців" відсоток вати в Латвії значно виріс, не підляга сумнівам.
А як радісно зустрічає Львів біженців зі Сходу України. Коли ще можна було здавати квартири по 30-60 тис. на місяць.
От такий ми нарід... Всі нам винні, а самі за себе дбати не можемо і навіть в скрутній ситуації дерем три шкури з тих хто в злиднях.
Ось ця бабка Яна, адвокат з Риги "смотрящая" за літературним форумом akniga/org, а фактично феесбешним кублом у НІмеччині. Ненавидить какелов, пшеков, наглосаксів(С). Обожнює бобріху симоняншу.
Сміється та знущається з тих, хто зараз сидить по підвалах. Коронна фраза "тєм кто не знаєт своєй історії, поправят гєографию". Синок вивчився у GB, зараз у США. Все як у всіх рашка-потреотів.
Але переїжджати до сонячного Магадану не хоче під острахом розстілу))
І головне, зовсім не боїться, що по нових законах її можуть позбавити громадянства.
І таких там легіон. Феесбешна резідентура недоторкана.
Звідси і втома від таких "біженців"...
А так в принципе всегда был отток населения с Украины.
Этот отток есть даже в самой Германии -немцы уезжают,а добавляется цветняка
"Amatpersona neslēpa, ka no vairākām pašvaldībām nāk signāli par grūtībām turpināt izmitināt bēgļus no Ukrainas. "Pat saglabājot esošo finansējumu, ir uzņēmēji, kuri saka "nē, mēs pārtrauksim", un tāpēc mums ir jāmeklē citi risinājumi," sacīja ministrs, aicinot iedzīvotājus izskatīt iespējas brīvprātīgi izmitināt pie sevis Ukrainas bēgļus privātā kārtā."
https://zinas.tv3.lv/latvija/eklons-sabiedriba-un-uznemeji-pagurst-no-ukrainas-beglu-uznemsanas/
v kratce - sistema peregruzhena - vozmozhnosti izcherpani. zagalavok statje - pisal idiot.
Так і є, голодранці нікому не потрібні. Як і ті, у кого "бізнес" зав*язан на пилянні бюджету.
Потрібні мізки, зі знанням мов, які будуть працювати і приносити користь. Ті, кого не цінять у нас владні пройдисвіти, не створюють умови для нормальної праці, але ніколи не випустять.
Розумні не потрібні. Олігархи біля корита і жербаки за полумисок супу.
Я б на місті нашої влади офіційно звернувся до урядів країн, що приймають наших біженців, про примусове видвореняя тих, хто поводить себе неправильно.
та невдобно вийшло
Джерело: https://censor.net/ua/n3349299
Delfi прорашенська помийка.
В 2015 році на її форумі мене забанили через пару днів, хоча я в культурній формі писала правду про рашистів на Донбасі, підтверджувала це фактами, відео.
Й ще пару сотень Калібрів.... як "бонус"....
Относительно Украины - только вы .
Я чудово розумію людей, що виїхали за кордон, навіть якщо вони виїхали не з Харкова, або Чернігова!
Більшість з них виїхали не для того, щоб безкоштовно пожити в Європі, а тому що їм було страшно!
Бо коли з власного вікна бачиш, як в декількох кілометрах падають снаряди, то виникає бажання опинитися десь дуже і дуже далеко!
Да ми створюємо певний дискомфорт для європейців, але і у нас ситуація складна.
відчуваєте різницю?? І до кого підете на концерти?? Я не злопам'ятний але зараз дуже добре видно ОТЕ що пливало у нас на політичній поверхні 30 років і те що претендує називатись українською культурою
20 червня
Легендарный литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис поселил в своей квартире, расположенной в Вильнюсе, в районе Жверинас, украинских беженцев.
Сегодня он ушёл от нас...
Вечная память.
Ти в чомусь мо і правий, але Новіков)) с#огодняшної реєстрації=))
slysh rjuzke - sidi v svoem muhosranske i negavkai
на Львівщені ракетні обстріли є. Літали ракети і діти кожен день чують серену! В мене в родички після того, як збили дві ракеті біля них, дитина заікатися почала і при звуку серени начинається істерика, то ця мама має сидіти і дивитися,як в дитини розвивається ПТСР? В Львівській області є населені пункти де недалеко знаходяться ПВО і коли ця херня стриляє, а потім біля тебе падає ракета, то знаєте невесело було, діаметр ямки в півполя футбольного і шибки повилітали. Я розумію, що то не Харків, але є різні люди і не всі це витримують. Спокійніше хіба останні 3 тижні! Приїдьте поживіть, тільки не зараз, а на1- 2 місяці назад, бо не знаєш, куди ракета, чи її залишки влитять у хату?! Повірте, коли в ночі о 5 ранку просинаєшся від гулу ракет, а потім ПВО і думаєш, хоть би не впало на твою хату,бо ховатися немає де? Чи коли в тебе пів села у чорних хустках, ходить, то прям зашибісь, як весело! Тому про області не варто говорити, якщо ви там не були.Зараз в любій точці України може бути гаряче і в майже в кожному населеному пунті гроби з прапорами України!І це зрозуміють люди, які пожили в цьому страху, страху за близьких і тут і на фронті! Можете помагайте,не можете, чи не хочете не помагайте, але поки тут не поживети з цими людьми, не говоріть, то чого не відчули на своїй шкурі!
Но стоит хотя бы для себя признать, что беженцы, уехавшие от сирены, которая пугает детей, и люди, потерявшие свои дома, работы и возможность вообще жить в своем городе - это немного разные категории. При этом и первые, и вторые претендуют на одинаковую материальную помощь от стран, согласившихся их принять. У одних и выбора особо нет, а вторым просто было близко добираться. 3 часа на машине и ты уже в другой стране. А свою квартиру и сдать можно кому-нибудь с востока или юга Украины за тройную цену.
Это не значит, что все плохие. Но и мучениками всех делать не стоит.
То поїдьте в інший регіон, додому повернетеся -і ваш ПТСР рукою зніме! Ви займаєте чужі місця в Європі, чи це не зрозуміло?? як ще хватає нахабства таке писати?
хочете виїхати з переляку - виїжджайте! але не сідайте на шию тим європейцям, вимагаючи собі соціал та здаючи свої хати по 1000 долоів при тому!
Повірте, краще біженці-українці, аніж окупанти-кацапи.