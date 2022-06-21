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Роспропаганда поширює новий фейк, начебто Україна розраховується за зброю музейними експонатами

фейк

Російські пропагандисти поширюють новий фейк, що президент України Володимир Зеленський за поставлену в країну зброю "розраховується із Заходом експонатами музеїв", натомість саме загарбники грабують і знищують українські музейні установи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ)

Як зауважили в організації, у російської пропаганди є декілька тактик. Одна із них: це звинувачувати Україну та країни-партнери в тому, що роблять самі окупанти. Так, РФ вивозить та продає українське зерно, а в меседжах пропагандистів звучить, що ніби це "Україна розраховується зерном із заходом". І такі приклади є в багатьох сферах.

Ось свіжий фейк: "Зеленський розплачується за зброю із Заходом українськими музейними експонатами. Як виявилося, ще на початку цього року у Харкові, Миколаєві, Дніпропетровську та інших містах значну частину експонатів було підготовлено до "евакуації". Цей фейковий меседж ілюструється фотографією картини, яку виносять з музею.

Роспропаганда поширює новий фейк, начебто Україна розраховується за зброю музейними експонатами 01

Насправді ж цей кадр узято з репортажу про захист музейних експонатів від російських обстрілів. Адже це саме російські окупанти обстрілюють українські міста і знищують українські музеї. А з деяких ще й вивозять експонати, як сталося з картинами Архіпа Куїнджі у Маріуполі.

В організації нагадали, що в ніч на 7 травня російські окупанти знищили культурну пам’ятку – Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

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Також російські бомбардування вже пошкодили близько 25 робіт української народної художниці Марії Примаченко, які зберігалися в Іванківському музеї в Києві. Пікассо назвав її "художнім дивом". Ще 25 000 творів мистецтва були пошкоджені від впливу снігу та дощу, коли ще одна ракета вдарила біля Харківського художнього музею.

Українці та інші люди по всьому світу мобілізувалися, щоб запобігти подальшій шкоді. Ігор Кожан, генеральний директор одного з найбільших музеїв України, Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові, у березні повідомив Associated Press, що йому щоденно телефонують з інших європейських культурних закладів із пропозицією допомогти, оскільки він і його співробітники працюють на збереження творів музею. Його співробітники цілими днями збирали твори мистецтва в бокс на зберігання.

"І доки одні люди намагаються зберегти експонати, російські окупанти обстрілюють пам’ятки архітектури, знищують музеї та вигадують фейки", - підсумували в Харківському антикорупційному центрі.

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Автор: 

музей (440) пропаганда (2796) фейк (743)


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Топ коментарі
+9
Взагалі це цікава ідея від кацапів, тільки трішки по іншому. Треба всі наші музеї вивезти на виставки по всьому світу, нехай катаються поки війна, таким чином всі музейні експонати будуть у безпеці і зможуть заробляти гроші на ту ж саму армію.
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21.06.2022 19:52
+9
Всі їх "ідеї" це те що вони зробили, або хочуть зробити.
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21.06.2022 19:53
+6
ну якщо вважати, що за танки та важке озброєння віджате у раші циганами та тракторними військами раша грабує наші музеї то може й так.

хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота

нація довбаних мародерів та гвалтівників
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21.06.2022 19:43
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ну якщо вважати, що за танки та важке озброєння віджате у раші циганами та тракторними військами раша грабує наші музеї то може й так.

хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота

нація довбаних мародерів та гвалтівників
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21.06.2022 19:43 Відповісти
Я б особисто за зброю залюбки віддала би мумію путлєра у саркофу.
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21.06.2022 20:29 Відповісти
Де вони беруть ці ідеї???
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21.06.2022 19:45 Відповісти
Всі їх "ідеї" це те що вони зробили, або хочуть зробити.
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21.06.2022 19:53 Відповісти
В самого ***** беруть: https://fakeoff.org/zashkvar/u-arkhitektora-putina-izyali-kartiny-pikasso-sezanna-kandinskogo-i-shagala У «архитектора Путина» изъяли картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и Шагала
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21.06.2022 20:03 Відповісти
Із життя беруть , просто акценти необхідно трішки змінити . Ми дійсно музейними експонатами розраховуємося , правда тільки у тому що не за зброю , а саме за її відсутність (( І не з європейцями , а з кацапами які на окупованих територіях уже всі музеї пограбували ((
Чому кацапи пограбували наші музеї - тому що через відсутність озброєння ми їм дозволили це зробити ((
Висновок - ми розплачуємося за зброю якої не мали музейними експонатами ((
Напівправда гірше самої страшної брехні ((
P.S. Мораль - до поки не матимете вдосталь зброї і ситої армії - нічого дороги будувати , бо той хто не хоче годувати власну армію - годуватиме ворожу і даруватиме їй не тільки музейні експонати .....
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21.06.2022 21:57 Відповісти
І шо? Чим хочемо, тим розраховуємося, зерном чи експонатами. То наше, не крадене. А в оркостані все крадене!
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21.06.2022 19:46 Відповісти
Таки так - нам для зброї проти вас нічого не шкода
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21.06.2022 20:26 Відповісти
Экспонатнах...
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21.06.2022 19:46 Відповісти
Московиты в свое время с буржуями историческими ценностями и церковными реликвиями расплачивались. Это факт. А совковые дипкурьеры брюлики в дип. почте возили Это тоже факт. Потому и яйца Фаберже из коллекции Николаева Второго до сих пор по разным аукционам "гуляют"
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21.06.2022 19:48 Відповісти
Кацапських свиней продаємо чорним трансплантологам.
Легені - 160 тисяч євро
Нирка - 250 тисяч євро
Кістковий мозок - 20 тисяч євро/грам
Печінка - 350 тисяч євро.
Скоро на авіаносець назбираємо!
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21.06.2022 19:49 Відповісти
Дійсно такі ціни? То може разом з установкою? Бо шось дуже дорого...
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21.06.2022 20:10 Відповісти
Та це задорого! Знизьте ціни, буде більше попиту а м'яса кацапського і так дофіга, буде не лише на авіаносець, а і на зграю безпілотників.
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21.06.2022 20:34 Відповісти
Взагалі це цікава ідея від кацапів, тільки трішки по іншому. Треба всі наші музеї вивезти на виставки по всьому світу, нехай катаються поки війна, таким чином всі музейні експонати будуть у безпеці і зможуть заробляти гроші на ту ж саму армію.
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21.06.2022 19:52 Відповісти
ідея цікава , не заперечую , а от із безпекою трішки проблема - історію колекції скіфського золота пам"ятаєте ? Вісім років у "безпеці" Нідерландів , а за її зберігання мільйони доларів сплачує Україна (( Так що можна так назароблятися що здачі давати не буде чим (( Ми у цьому не перші - деякі країни під час другої світової декому свій золотий запас передали на зберігання - так от до цього часу із зберігання забрати не можуть ((
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21.06.2022 22:01 Відповісти
А з рашки нічого свого не можна повернути, якщо вона вже захапала. Ось і наші музейні цінності, що потрапили до рашки, на жаль, вже не повернути. До речі, це було основне, що треба було рятувати від війни - наші діти і наші музеї. Західні музеї ще на початку цього армагедону пропонували взяти на зберігання деякі експонати. Їм було відмовлено. Не знаю, чи продовжилась ця історія.
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21.06.2022 23:50 Відповісти
Русофашисти крадуть в нашій краіні все , навіть жіночі прокладки
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21.06.2022 19:52 Відповісти
Уяви що гігієнічні прокладки дозволяють вберегти ноги від вологи і таким чином попередити грибок . Так що той кацап що прокладки крав замість трусів ще не самий вальтонутий ((
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21.06.2022 22:04 Відповісти
Какая печень у нации потомственных алкашей?
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21.06.2022 19:52 Відповісти
Зброя і життя людей зараз важніше експонатів.
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21.06.2022 19:54 Відповісти
А самі вкрали скіфське золото з музею.
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21.06.2022 20:02 Відповісти
Меняем чучело Путина на дивизион систем залпового огня.
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21.06.2022 20:03 Відповісти

Морально - згоден !
Але відноситься до заборонених методів ведення війни ...
Та , москалі ними нехтують !
Ти хочеш бути подібним до них ?

Все одно переможемо !
Це наша земля і правда за нами !

Усе буде Україна !!!
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21.06.2022 20:03 Відповісти
Україна за зброю, отримувану від наших західних партнерів, зараз, розраховується тим, що позбавляється, нарешті, від тих облудних, хибних, примарних ілюзій, в полоні яких перебувала переважна частина українського суспільства , разом з владою, яка була обрана в 2019 р., та яка шукала "мір в глазах путіна", та "закончіла вайну в своєй галавє", щоб "пєрєстать стрєлять". Але ж ціна тих ілюзій "ЗЕ-ватної" влади виявилася аж занадто дорогою, вимірюваною зараз десятками тисяч українських життів та окупованими українськими містами та містечками...
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21.06.2022 20:03 Відповісти
Сватами расплачиваемся.
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21.06.2022 20:07 Відповісти
кому интересны кацапские фейки? зачем вы их сами распостраняете?
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21.06.2022 20:25 Відповісти
Навіть якщо правда, то це все на даний час було б оправдано
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21.06.2022 20:31 Відповісти
Рашисти виправдовують свій грабунок наших цінностей такими фейками!
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21.06.2022 20:36 Відповісти
а яка їм *** разниця
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21.06.2022 21:06 Відповісти
Чистісінький фейк. Насправді ж розраховуються золотом Полуботка!
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21.06.2022 21:08 Відповісти
Зачем вообще вбрасывать в информпространство измышления кацапских ******? Они там сами себя морально имеют-пусть имеют. Нам это и нах не надо.
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21.06.2022 21:09 Відповісти
Краще розраховуватись музейними експонатами ніж життям.
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21.06.2022 21:36 Відповісти
Та якби й так було це цілком виправдано як на мене. Коли йде мова про виживання нації в хід пускати доречно будь які матеріальні цінності що є. Ніякі історичні експонати не вартують людського життя.
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21.06.2022 22:49 Відповісти
Украина платит памятниками дружбе с Россией.
Ярмо-арка на череди.
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21.06.2022 23:46 Відповісти
Рабсияне берегите мумию членина, а то биндеровцы спиз.ят и поменяют у вас на ядерную бимбу.
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21.06.2022 23:47 Відповісти
 
 