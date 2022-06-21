Роспропаганда поширює новий фейк, начебто Україна розраховується за зброю музейними експонатами
Російські пропагандисти поширюють новий фейк, що президент України Володимир Зеленський за поставлену в країну зброю "розраховується із Заходом експонатами музеїв", натомість саме загарбники грабують і знищують українські музейні установи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ)
Як зауважили в організації, у російської пропаганди є декілька тактик. Одна із них: це звинувачувати Україну та країни-партнери в тому, що роблять самі окупанти. Так, РФ вивозить та продає українське зерно, а в меседжах пропагандистів звучить, що ніби це "Україна розраховується зерном із заходом". І такі приклади є в багатьох сферах.
Ось свіжий фейк: "Зеленський розплачується за зброю із Заходом українськими музейними експонатами. Як виявилося, ще на початку цього року у Харкові, Миколаєві, Дніпропетровську та інших містах значну частину експонатів було підготовлено до "евакуації". Цей фейковий меседж ілюструється фотографією картини, яку виносять з музею.
Насправді ж цей кадр узято з репортажу про захист музейних експонатів від російських обстрілів. Адже це саме російські окупанти обстрілюють українські міста і знищують українські музеї. А з деяких ще й вивозять експонати, як сталося з картинами Архіпа Куїнджі у Маріуполі.
В організації нагадали, що в ніч на 7 травня російські окупанти знищили культурну пам’ятку – Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.
Також російські бомбардування вже пошкодили близько 25 робіт української народної художниці Марії Примаченко, які зберігалися в Іванківському музеї в Києві. Пікассо назвав її "художнім дивом". Ще 25 000 творів мистецтва були пошкоджені від впливу снігу та дощу, коли ще одна ракета вдарила біля Харківського художнього музею.
Українці та інші люди по всьому світу мобілізувалися, щоб запобігти подальшій шкоді. Ігор Кожан, генеральний директор одного з найбільших музеїв України, Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові, у березні повідомив Associated Press, що йому щоденно телефонують з інших європейських культурних закладів із пропозицією допомогти, оскільки він і його співробітники працюють на збереження творів музею. Його співробітники цілими днями збирали твори мистецтва в бокс на зберігання.
"І доки одні люди намагаються зберегти експонати, російські окупанти обстрілюють пам’ятки архітектури, знищують музеї та вигадують фейки", - підсумували в Харківському антикорупційному центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хай ці суки за газ, що вони викачали з вишок бойка розрахуються, а потім розтуляють те, що замінює їм рота
нація довбаних мародерів та гвалтівників
Чому кацапи пограбували наші музеї - тому що через відсутність озброєння ми їм дозволили це зробити ((
Висновок - ми розплачуємося за зброю якої не мали музейними експонатами ((
Напівправда гірше самої страшної брехні ((
P.S. Мораль - до поки не матимете вдосталь зброї і ситої армії - нічого дороги будувати , бо той хто не хоче годувати власну армію - годуватиме ворожу і даруватиме їй не тільки музейні експонати .....
Легені - 160 тисяч євро
Нирка - 250 тисяч євро
Кістковий мозок - 20 тисяч євро/грам
Печінка - 350 тисяч євро.
Скоро на авіаносець назбираємо!
Морально - згоден !
Але відноситься до заборонених методів ведення війни ...
Та , москалі ними нехтують !
Ти хочеш бути подібним до них ?
Все одно переможемо !
Це наша земля і правда за нами !
Усе буде Україна !!!
Ярмо-арка на череди.