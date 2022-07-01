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Острів Зміїний після втечі російських окупантів. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.
Як інформує Цензор.НЕТ, видання Sky News., оприлюднило світлини зроблені компанією Maxar Technologies.
Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.
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+78 olele
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Реєстрація:28.06.2022 - кацапырло, как там насчет "Киев за два дня"?
Викурили цих уродів !
https://www.youtube.com/watch?v=euft_GFaV_E
Бомжатський народ
следите за руками и картами, пока вам показывают безлюдный остров, вокруг Лисичанска сгущаются тучи... полистайте последнюю неделю и посмотрите скорость наступления орков. очень хочу верить что очередной трагедии не будет! верим в ВСУ!
может кто не в курсе. вот карта https://deepstatemap.live/#10/48.8134/38.0023