УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
50 687 165
Зміїний (149) супутник (125) фото (144)

Острів Зміїний після втечі російських окупантів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання Sky News., оприлюднило світлини зроблені компанією Maxar Technologies.

Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний ЗСУ контролюють за допомогою зброї. В планах - встановлення фізичного контролю, - Генштаб

Острів Зміїний після втечі російських окупантів 01
Острів Зміїний після втечі російських окупантів 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+78
Ще одна перемога!
Сили оборони вибили окупантів з Павлівки, що на Донеччині

💬Силами оборони на Курахівському напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Павлівка, - повідомили у ЗСУ.

🔥Крок за кроком наші захисники звільняють Україну від окупантського духу!
https://t.me/spravdi/12081
показати весь коментар
30.06.2022 20:04
+47
Шест доброй воли таки еще дымится...
показати весь коментар
30.06.2022 20:04
+34
Не маленькая. Орки потеряли флагманский корабль, буксир «Василий Бех», несколько катеров, ТОР, Панцирей, сотни убитых и тд И все для того, чтобы сделать жест доброй воли
показати весь коментар
30.06.2022 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Потому шо ты, подстилка кадыровская,понимаешь только псевдославянское эсперанто, которое у вашего тупого стада называется "русским йазыком".
показати весь коментар
30.06.2022 21:50 Відповісти
русский, жопу рвут кадыровцы вашему стаду. Ты, тупое животное, какой-нибудь язык знаешь, кроме вот этого псевдославянского эсперанто?
показати весь коментар
30.06.2022 21:56 Відповісти
русмартышка поехала со своими влажными гомосячьими фантазиями. Русский, ну почему вы все - гомосеки?
показати весь коментар
30.06.2022 22:02 Відповісти
Угу, я прямо сейчас отчитаюсь перед тупой свинособакой. Руснявое, ты еще тупее, чем я думал.
показати весь коментар
30.06.2022 22:00 Відповісти
русский, с твоими влажными фантазиями тебе - на звЯЯзду.сру, ваши русские гомосеки все там.
показати весь коментар
30.06.2022 22:05 Відповісти
мартышка, ваша "культура" - жить в дерьме по уши веками и поколениями.
показати весь коментар
30.06.2022 22:03 Відповісти
Ну разумеется, руснявое. Я человек, а ты - русский. Ты по определению где-то там, внизу, в вашем исконно русском православном дерьме.
показати весь коментар
30.06.2022 22:07 Відповісти
Все просто, мартышка руснявая. Я не русский, а значит - человек. Но тебе этого не понять, ты же просто животное.
показати весь коментар
30.06.2022 22:14 Відповісти
Мне просто жутко интересны "мысли" руснявого животного, ну
показати весь коментар
30.06.2022 22:26 Відповісти
русмартышка, я же не в твоей стране-помойке живу, у нас за правду не сажают. А шо такое "путин", животное? Это какой-то ваш божок?
показати весь коментар
30.06.2022 21:42 Відповісти
ты свиноцабака иди вслед МацКве...!
показати весь коментар
30.06.2022 22:19 Відповісти
В мене питання: навіщо витрачати свій час і форумне місце на це непорозуміння? Відразу в бан! А інші дописувачі вас підтримують.
показати весь коментар
30.06.2022 23:28 Відповісти
Sorry . Больше не буду. Он первый начал
показати весь коментар
30.06.2022 23:31 Відповісти
Ты падла в King of Prussia?Усы длинные,как у почтенного ********..Внучка славянская..Дом-так себе..Заеду ч через время,гандон..В твою пентукки..
показати весь коментар
01.07.2022 08:09 Відповісти
Born ec78ef2b

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:28.06.2022 - кацапырло, как там насчет "Киев за два дня"?
показати весь коментар
30.06.2022 20:37 Відповісти
Не в спам, а в бан. Для відправлення в спам достатньо і одного збуреного дописувача.
показати весь коментар
30.06.2022 23:32 Відповісти
Банить адмін. Шоб трьох користувачів було достатньо для бану, я би з нього не вилізав би...
показати весь коментар
01.07.2022 13:23 Відповісти
...свистни в хер, сколеновстающий
показати весь коментар
30.06.2022 21:07 Відповісти
нафіга +/- 30км погоди не зроблять а ракети там по суті будуть приречені на винищення
показати весь коментар
30.06.2022 22:52 Відповісти
***....ні мавпи!
показати весь коментар
30.06.2022 20:16 Відповісти
Молодчинки наші.

Викурили цих уродів !
показати весь коментар
30.06.2022 20:16 Відповісти
Хоть бы мусор после себя убрали.
показати весь коментар
30.06.2022 20:21 Відповісти
Та що ви кажете , вони ніколи в житті цього не робили , там де їдять там і серуть там і сплять.
показати весь коментар
30.06.2022 20:27 Відповісти
С другой стороны плохо что рашисты больше не будут посылать на остров свою технику и войска. Так бы можно было каждый день их перемалывать. А теперь рашисты сосредоточатся на другом направлении
показати весь коментар
30.06.2022 20:23 Відповісти
Ти забув про Чорнобаївку? Чи думаєш, що вони ще раз не спробують рипнутись на Київ?
показати весь коментар
30.06.2022 20:31 Відповісти
Просто переименовать в остров Крым.
показати весь коментар
30.06.2022 20:25 Відповісти
Ну я так і думав, прийшли, насрали, все розваляли і звалили.... Ще й трупаків певно своїх там лишили... Одне в них розчарування, побутової техніки не було...
показати весь коментар
30.06.2022 20:26 Відповісти
Катер біля пірсу на дні лежав....витягнули?
показати весь коментар
30.06.2022 20:30 Відповісти
Бурлаки на Зміїному - картіна маслом
показати весь коментар
30.06.2022 20:32 Відповісти
на Крым наш, украинский, похож.. правда без Керченского полуострова и моста для транспортировки по домам, в рефрижераторах, хороших руzzких...
показати весь коментар
30.06.2022 20:33 Відповісти
Зробіть дійсний жест доброї волі - пристреліть Пукіна!
показати весь коментар
30.06.2022 20:35 Відповісти
Маловато будя
показати весь коментар
30.06.2022 20:37 Відповісти
na etom ostrove nuzhen BOLSHOI prapor 🇺🇦
показати весь коментар
30.06.2022 20:37 Відповісти
Всерафффно маловато, маловато будя 🤔🧐😁
показати весь коментар
30.06.2022 20:41 Відповісти
Балайки, матрьошки, штани обісрані та пуста тара з під бояри.
показати весь коментар
30.06.2022 20:38 Відповісти
Москалі тікали аж лапті губили.
показати весь коментар
30.06.2022 20:38 Відповісти
Что там Змеинны? Вся Россия в конце провалилас 😀
https://www.youtube.com/watch?v=euft_GFaV_E
показати весь коментар
30.06.2022 20:43 Відповісти
u nih vse tak - i vsegda
показати весь коментар
30.06.2022 20:56 Відповісти
в чпуй и хлам!!!
показати весь коментар
30.06.2022 20:50 Відповісти
Нужно его весь с хлоркой вымыть.
показати весь коментар
30.06.2022 21:01 Відповісти
Змеи не прижились и не расползлись.
показати весь коментар
30.06.2022 21:07 Відповісти
Кацапи як завжди позасирали все і кинули.
Бомжатський народ
показати весь коментар
30.06.2022 21:12 Відповісти
Лупайте сю скалу!
показати весь коментар
30.06.2022 21:30 Відповісти
сльози на очах, дякую ЗСУ
показати весь коментар
30.06.2022 21:33 Відповісти
Вже хтось писав, що о. Зміїний по формі на Крим схожий? Такий собі маленький натяк і пророцтво чий Крим буде і залишиться.
показати весь коментар
30.06.2022 21:45 Відповісти
орда,не ваша земля - йдіть наХ*й з неї!
показати весь коментар
30.06.2022 22:05 Відповісти
Кацапню посадили сракою на шест добр-ОЙ волi
показати весь коментар
01.07.2022 00:35 Відповісти
острів-мішень Зміїний
показати весь коментар
01.07.2022 02:55 Відповісти
бухта-мішень Севастопольська
показати весь коментар
01.07.2022 02:58 Відповісти
міст-мішень К...
показати весь коментар
01.07.2022 03:01 Відповісти
радоваться преждевременно!

следите за руками и картами, пока вам показывают безлюдный остров, вокруг Лисичанска сгущаются тучи... полистайте последнюю неделю и посмотрите скорость наступления орков. очень хочу верить что очередной трагедии не будет! верим в ВСУ!

может кто не в курсе. вот карта https://deepstatemap.live/#10/48.8134/38.0023
показати весь коментар
01.07.2022 08:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 