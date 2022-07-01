Острів Зміїний після втечі російських окупантів. ФОТОрепортаж

Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання Sky News., оприлюднило світлини зроблені компанією Maxar Technologies.

Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.

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