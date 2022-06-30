Остров Змеиный после побега российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание Sky News, опубликовало фотографии сделанные компанией Maxar Technologies.

В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и построек в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как Россия объявила о выводе гарнизона с острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба на фоне "жеста доброй воли" РФ призвал партнеров не бояться предоставлять Украине более тяжелое оружие: "Чтобы мы освободили больше наших земель"





Также читайте: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"