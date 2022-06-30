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Новости Война в Украине
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Змеиный (172) спутник (204) фото (1355)

Остров Змеиный после побега российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание Sky News, опубликовало фотографии сделанные компанией Maxar Technologies.

В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и построек в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как Россия объявила о выводе гарнизона с острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба на фоне "жеста доброй воли" РФ призвал партнеров не бояться предоставлять Украине более тяжелое оружие: "Чтобы мы освободили больше наших земель"

Остров Змеиный после побега российских оккупантов 01
Остров Змеиный после побега российских оккупантов 02

Также читайте: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"
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Топ комментарии
+78
Ще одна перемога!
Сили оборони вибили окупантів з Павлівки, що на Донеччині

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🔥Крок за кроком наші захисники звільняють Україну від окупантського духу!
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30.06.2022 20:04
+47
Шест доброй воли таки еще дымится...
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30.06.2022 20:04
+34
Не маленькая. Орки потеряли флагманский корабль, буксир «Василий Бех», несколько катеров, ТОР, Панцирей, сотни убитых и тд И все для того, чтобы сделать жест доброй воли
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30.06.2022 20:18
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Потому шо ты, подстилка кадыровская,понимаешь только псевдославянское эсперанто, которое у вашего тупого стада называется "русским йазыком".
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30.06.2022 21:50 Ответить
русский, жопу рвут кадыровцы вашему стаду. Ты, тупое животное, какой-нибудь язык знаешь, кроме вот этого псевдославянского эсперанто?
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30.06.2022 21:56 Ответить
русмартышка поехала со своими влажными гомосячьими фантазиями. Русский, ну почему вы все - гомосеки?
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30.06.2022 22:02 Ответить
Угу, я прямо сейчас отчитаюсь перед тупой свинособакой. Руснявое, ты еще тупее, чем я думал.
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30.06.2022 22:00 Ответить
русский, с твоими влажными фантазиями тебе - на звЯЯзду.сру, ваши русские гомосеки все там.
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30.06.2022 22:05 Ответить
мартышка, ваша "культура" - жить в дерьме по уши веками и поколениями.
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30.06.2022 22:03 Ответить
Ну разумеется, руснявое. Я человек, а ты - русский. Ты по определению где-то там, внизу, в вашем исконно русском православном дерьме.
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30.06.2022 22:07 Ответить
Все просто, мартышка руснявая. Я не русский, а значит - человек. Но тебе этого не понять, ты же просто животное.
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30.06.2022 22:14 Ответить
Мне просто жутко интересны "мысли" руснявого животного, ну
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30.06.2022 22:26 Ответить
русмартышка, я же не в твоей стране-помойке живу, у нас за правду не сажают. А шо такое "путин", животное? Это какой-то ваш божок?
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30.06.2022 21:42 Ответить
ты свиноцабака иди вслед МацКве...!
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30.06.2022 22:19 Ответить
В мене питання: навіщо витрачати свій час і форумне місце на це непорозуміння? Відразу в бан! А інші дописувачі вас підтримують.
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30.06.2022 23:28 Ответить
Sorry . Больше не буду. Он первый начал
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30.06.2022 23:31 Ответить
Ты падла в King of Prussia?Усы длинные,как у почтенного ********..Внучка славянская..Дом-так себе..Заеду ч через время,гандон..В твою пентукки..
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01.07.2022 08:09 Ответить
Born ec78ef2b

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Я читаю: 0

Реєстрація:28.06.2022 - кацапырло, как там насчет "Киев за два дня"?
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30.06.2022 20:37 Ответить
Не в спам, а в бан. Для відправлення в спам достатньо і одного збуреного дописувача.
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30.06.2022 23:32 Ответить
Банить адмін. Шоб трьох користувачів було достатньо для бану, я би з нього не вилізав би...
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01.07.2022 13:23 Ответить
...свистни в хер, сколеновстающий
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30.06.2022 21:07 Ответить
нафіга +/- 30км погоди не зроблять а ракети там по суті будуть приречені на винищення
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30.06.2022 22:52 Ответить
***....ні мавпи!
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30.06.2022 20:16 Ответить
Молодчинки наші.

Викурили цих уродів !
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30.06.2022 20:16 Ответить
Хоть бы мусор после себя убрали.
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30.06.2022 20:21 Ответить
Та що ви кажете , вони ніколи в житті цього не робили , там де їдять там і серуть там і сплять.
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30.06.2022 20:27 Ответить
С другой стороны плохо что рашисты больше не будут посылать на остров свою технику и войска. Так бы можно было каждый день их перемалывать. А теперь рашисты сосредоточатся на другом направлении
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30.06.2022 20:23 Ответить
Ти забув про Чорнобаївку? Чи думаєш, що вони ще раз не спробують рипнутись на Київ?
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30.06.2022 20:31 Ответить
Просто переименовать в остров Крым.
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30.06.2022 20:25 Ответить
Ну я так і думав, прийшли, насрали, все розваляли і звалили.... Ще й трупаків певно своїх там лишили... Одне в них розчарування, побутової техніки не було...
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30.06.2022 20:26 Ответить
Катер біля пірсу на дні лежав....витягнули?
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30.06.2022 20:30 Ответить
Бурлаки на Зміїному - картіна маслом
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30.06.2022 20:32 Ответить
на Крым наш, украинский, похож.. правда без Керченского полуострова и моста для транспортировки по домам, в рефрижераторах, хороших руzzких...
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30.06.2022 20:33 Ответить
Зробіть дійсний жест доброї волі - пристреліть Пукіна!
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30.06.2022 20:35 Ответить
Маловато будя
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30.06.2022 20:37 Ответить
na etom ostrove nuzhen BOLSHOI prapor 🇺🇦
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30.06.2022 20:37 Ответить
Всерафффно маловато, маловато будя 🤔🧐😁
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30.06.2022 20:41 Ответить
Балайки, матрьошки, штани обісрані та пуста тара з під бояри.
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30.06.2022 20:38 Ответить
Москалі тікали аж лапті губили.
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30.06.2022 20:38 Ответить
Что там Змеинны? Вся Россия в конце провалилас 😀
https://www.youtube.com/watch?v=euft_GFaV_E
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30.06.2022 20:43 Ответить
u nih vse tak - i vsegda
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30.06.2022 20:56 Ответить
в чпуй и хлам!!!
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30.06.2022 20:50 Ответить
Нужно его весь с хлоркой вымыть.
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30.06.2022 21:01 Ответить
Змеи не прижились и не расползлись.
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30.06.2022 21:07 Ответить
Кацапи як завжди позасирали все і кинули.
Бомжатський народ
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30.06.2022 21:12 Ответить
Лупайте сю скалу!
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30.06.2022 21:30 Ответить
сльози на очах, дякую ЗСУ
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30.06.2022 21:33 Ответить
Вже хтось писав, що о. Зміїний по формі на Крим схожий? Такий собі маленький натяк і пророцтво чий Крим буде і залишиться.
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30.06.2022 21:45 Ответить
орда,не ваша земля - йдіть наХ*й з неї!
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30.06.2022 22:05 Ответить
Кацапню посадили сракою на шест добр-ОЙ волi
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01.07.2022 00:35 Ответить
острів-мішень Зміїний
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01.07.2022 02:55 Ответить
бухта-мішень Севастопольська
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01.07.2022 02:58 Ответить
міст-мішень К...
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01.07.2022 03:01 Ответить
радоваться преждевременно!

следите за руками и картами, пока вам показывают безлюдный остров, вокруг Лисичанска сгущаются тучи... полистайте последнюю неделю и посмотрите скорость наступления орков. очень хочу верить что очередной трагедии не будет! верим в ВСУ!

может кто не в курсе. вот карта https://deepstatemap.live/#10/48.8134/38.0023
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01.07.2022 08:32 Ответить
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