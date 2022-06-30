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Остров Змеиный после побега российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.
Как информирует Цензор.НЕТ, издание Sky News, опубликовало фотографии сделанные компанией Maxar Technologies.
В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и построек в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как Россия объявила о выводе гарнизона с острова.
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Реєстрація:28.06.2022 - кацапырло, как там насчет "Киев за два дня"?
Викурили цих уродів !
https://www.youtube.com/watch?v=euft_GFaV_E
Бомжатський народ
следите за руками и картами, пока вам показывают безлюдный остров, вокруг Лисичанска сгущаются тучи... полистайте последнюю неделю и посмотрите скорость наступления орков. очень хочу верить что очередной трагедии не будет! верим в ВСУ!
может кто не в курсе. вот карта https://deepstatemap.live/#10/48.8134/38.0023