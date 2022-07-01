Через пошкодження газопроводу на Запоріжжі харчова промисловість у Мелітополі зупиниться, - мер Федоров

В окупованому Мелітополі через пошкодження газопроводу найближчим часом може зникнути газопостачання, під загрозою - випічка хліба та виробництво продуктів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На ранок газ у трубопроводі був, але всі чітко розуміють, що сьогодні він уже закінчиться, і не зможуть люди користуватись газом. Перш за все, в побутовому плані. А електроприладами - не готові. Адже мова й про обігрів приміщень, підігрів води. Друга проблема - харчова промисловість - вона зупиниться, а це випічка хліба, виробництво інших продуктів", - розповів очільник міста.

Нагадаємо, поблизу села Мирне в Пологівському районі внаслідок ворожих обстрілів перебитим виявився магістральний газопровід. Без газу залишилась Оріхівщина, на черзі - Мелітопольський та Василівський райони.

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