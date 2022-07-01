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Через пошкодження газопроводу на Запоріжжі харчова промисловість у Мелітополі зупиниться, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хліб

В окупованому Мелітополі через пошкодження газопроводу найближчим часом може зникнути газопостачання, під загрозою - випічка хліба та виробництво продуктів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На ранок газ у трубопроводі був, але всі чітко розуміють, що сьогодні він уже закінчиться, і не зможуть люди користуватись газом. Перш за все, в побутовому плані. А електроприладами - не готові. Адже мова й про обігрів приміщень, підігрів води. Друга проблема - харчова промисловість - вона зупиниться, а це випічка хліба, виробництво інших продуктів", - розповів очільник міста.

Нагадаємо, поблизу села Мирне в Пологівському районі внаслідок ворожих обстрілів перебитим виявився магістральний газопровід. Без газу залишилась Оріхівщина, на черзі - Мелітопольський та Василівський райони.

Також читайте: Росіяни відкрили штаб підготовки до псевдореферендуму в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Федоров тиждень тому сказав, що за декілька тижнів Мелітополь звільнять.
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01.07.2022 17:25 Відповісти
Він багато чого каже. Хай повертається і керує на місці.
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01.07.2022 19:59 Відповісти
Не хай окупантів болить голова...чого ми маєм дбати про окуповані території рашофашистами...вже дбали про лугандонів скільки років а тепер вони стріляють у нас...
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01.07.2022 17:26 Відповісти
А там, що не українці живуть?
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01.07.2022 19:57 Відповісти
на донбасі вже місяц газу нема і живут
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01.07.2022 17:33 Відповісти
Надеюсь никто не побежит ремонтировать.
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01.07.2022 17:42 Відповісти
Что-то я не понял. На оккупированные территории поставляют газ? И электричество?
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01.07.2022 17:48 Відповісти
 
 