У російському концерні "Азмаз-Антей" скандал: С-400 не можуть збивати ракети HIMARS, а ЗСУ цими ракетами знищили цей комплекс у Харцизьку, - Геращенко
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Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що через використання ЗСУ системи РСЗВ "HIMARS" в середовищі російських виробників зброї здійнявся скандал.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Геращенко зазначив: "У міноборони Росії почалися розборки з керівництвом виробником хвалених систем ППО - С300 і С400 - концерном "Алмаз-Антей".
Глава Правління - екс прем'єр міністр Росії Михайло Фрадков і директор концерну Ян Новіков можуть не тільки позбутися постів, але і отримати кримінальні справи за підрив обороноздатності Росії.
Керівництво цієї злочинної організації під час укладання багато мільярдних контрактів на постачання С-400 гарантувало, що їхня система ППО гарантовано збиватиме не тільки літаки і вертольоти, а й ракети, які запускають американські РЗСО "HIMARS".
Як завжди це буває у ВПК нацистської Росії, технічні характеристики флагманського комплексу ППО завищили в рази, а гроші виділені на розробку С400 розікрали.
Обман виявився нещодавно, коли С400 не змогли збити жодну ракету "HIMARS" ні на Донбасі ні в Запорізькій ні в Херсонській областях.
Мало того, під час удару по військовій базі росіян у Харцизьку, ракетами HIMARS було знищено комплекс С400, який мав прикривати цей район від ударів з повітря.
Тобто комплекс ППО С400 не може не те що охороняти повітряний простір, а навіть не в змозі захистити себе!
Думаю, що ця історія призведе не тільки до гучних відставок і кримінальних справ, а й до відмов потенційних покупців від продукції концерну "Алмаз-Антей".
Впевнений, що знищений у Харцизьку комплекс С400 є не останнім у послужному списку "HIMARS" в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
От як великий ататюрк Ердоган лоханувся з купівлею с400. По факту хлам, так ще і з союзником США горшки побив і з їхніми Ф-35 пролетів.
Також зрозуміло, що захист україномовних жителів Білгородської народної республіки від воронезьких і курських горлорізів -- свята справа.
Ах точно в росіян із науками не дуже. Гобліни що з них взяти.
До речі кому цікаво чисто в теорії РСЗО може збивати C-ram.
развели так развели лохов.
А Эрдоган при встече даст хмуйлу с ноги по тому месту,
где когда-то были яйца.
4 хаймарса поставили раком весь тыл русни. Если бы их ракеты сбивались то не было бы столько подорванных складов и было бы хоть 1 видео перехвата.
А пока только перепуганное кудахтание русни на их пабликах.
Той хіращенко, він в МВС за щось відповідає, він там чимось займається?
Чи тільки про успіхи ВСУ, до якого він жодного відношення немає, може теревеніти?
Постоянные поиски какой-нибудь (новой) "волшебной палочки" - это очень инфантильная позиция. Воевать надо потом, кровью и тем что есть. А мы сидим в глухой обороне и жалуемся на отсутствие "волшебных палочек".
Я думаю , що з Джавеліна безпечніше танка ******** ніж коктейлем , теж саме і про Стінгер і іншу західну зброю яку надають Україні
але геращенко як був та і залишився ******* свинорилим!!