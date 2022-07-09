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Геращенко Антон (922) Алмаз-Антей (4) HIMARS (222)

У російському концерні "Азмаз-Антей" скандал: С-400 не можуть збивати ракети HIMARS, а ЗСУ цими ракетами знищили цей комплекс у Харцизьку, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що через використання ЗСУ системи РСЗВ "HIMARS" в середовищі російських виробників зброї здійнявся скандал.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Геращенко зазначив: "У міноборони Росії почалися розборки з керівництвом виробником хвалених систем ППО - С300 і С400 - концерном "Алмаз-Антей".

Глава Правління - екс прем'єр міністр Росії Михайло Фрадков і директор концерну Ян Новіков можуть не тільки позбутися постів, але і отримати кримінальні справи за підрив обороноздатності Росії.

Керівництво цієї злочинної організації під час укладання багато мільярдних контрактів на постачання С-400 гарантувало, що їхня система ППО гарантовано збиватиме не тільки літаки і вертольоти, а й ракети, які запускають американські РЗСО "HIMARS".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші чотири установки HIMARS знищують більше ворогів, ніж класичні 152-мм гармати, - Резніков

Як завжди це буває у ВПК нацистської Росії, технічні характеристики флагманського комплексу ППО завищили в рази, а гроші виділені на розробку С400 розікрали.

Обман виявився нещодавно, коли С400 не змогли збити жодну ракету "HIMARS" ні на Донбасі ні в Запорізькій ні в Херсонській областях.

Мало того, під час удару по військовій базі росіян у Харцизьку, ракетами HIMARS було знищено комплекс С400, який мав прикривати цей район від ударів з повітря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброя зі США застосовується для "знищення міст Донбасу", - у Москві відреагували на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS

Тобто комплекс ППО С400 не може не те що охороняти повітряний простір, а навіть не в змозі захистити себе!

Думаю, що ця історія призведе не тільки до гучних відставок і кримінальних справ, а й до відмов потенційних покупців від продукції концерну "Алмаз-Антей".

Впевнений, що знищений у Харцизьку комплекс С400 є не останнім у послужному списку "HIMARS" в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+62
Патамуша лапатним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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09.07.2022 20:21
+61
по документам у них С-400 может и M982 Excalibur сбивать. Главное - верить.
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09.07.2022 20:23
+50
Не бачу жодної невідповідності.
Комплекс збиває ракети ПО ДОКУМЕНТАМ, от нехай і напишуть що ПО ДОКУМЕНТАМ, ракету було збито.
Буде все як завжди у кацапів.
І я впевнений, що так вони і зроблять.
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09.07.2022 20:25
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А патєлєвізару гаварілі што с400 всьо сбіваєт
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09.07.2022 22:02 Відповісти
Примітивні уроди
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09.07.2022 22:04 Відповісти
So, is it "вертольоти" or "геликоптери"?
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09.07.2022 22:07 Відповісти
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09.07.2022 22:38 Відповісти
Гвинтокрили
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10.07.2022 02:51 Відповісти
Это шест доброй воли в ачьках тех, кто сидел за пультом С-400.
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09.07.2022 22:13 Відповісти
Турки лохонулися , китайці теж говнєца прикупили . Ну що ж , робіть тепер ревізію😃
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09.07.2022 22:28 Відповісти
Завжди радують широкі жести упоротих диктаторів, які самі себе садять в болото.


От як великий ататюрк Ердоган лоханувся з купівлею с400. По факту хлам, так ще і з союзником США горшки побив і з їхніми Ф-35 пролетів.
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11.07.2022 00:15 Відповісти
Щось була підозра,що занадто швидкісні
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09.07.2022 22:37 Відповісти
Я впевнений, що це не вина виробника. Є вагома причина. Вони повинні звинуватити Путіна та генералів у корупції та наполягати на громадянській війні, щоб вирішити проблему.
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09.07.2022 22:53 Відповісти
Україна готова на громадських засадах забезпечувати бавовною обидві сторони, майбутніх червоних (від крові) і білих (як смерть).
Також зрозуміло, що захист україномовних жителів Білгородської народної республіки від воронезьких і курських горлорізів -- свята справа.
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11.07.2022 00:20 Відповісти
Ну це просто фізика.

Ах точно в росіян із науками не дуже. Гобліни що з них взяти.

До речі кому цікаво чисто в теорії РСЗО може збивати C-ram.
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09.07.2022 22:53 Відповісти
муа ха ха, у рашыZдоv потихоньку, помаленьку вынимают скрепы, отнимают последние иллюзии.
развели так развели лохов.
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09.07.2022 22:54 Відповісти
возможно имеется ввиду что с-400 в рашисткой теории может сбивать какие то предыдущие версии ракет ATACMS
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09.07.2022 22:58 Відповісти
фсё вы врёте, у них там пуцен сказал..., хотя после картошки фри в маке , которую не могут повторить это даже не удивительно
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09.07.2022 23:15 Відповісти
Теперь Турция сблюёт на С-400 и остальные российские проекты.
А Эрдоган при встече даст хмуйлу с ноги по тому месту,
где когда-то были яйца.
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09.07.2022 23:25 Відповісти
Османы закупали их чтобы сбивать те же сушки и миги в Сирии и Ливии. Это боле чем приемлемый вариант. Дёшево и сердито.
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09.07.2022 23:27 Відповісти
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10.07.2022 07:57 Відповісти
Кац просто берут совковую разработку, ставят туда парочку западных комплектующих, добавляют пару нулей и называют это очередным аналоговнетом. По сути та же совковая вундервафля.
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09.07.2022 23:26 Відповісти
Рсзо невозможно сбить с400, ибо рсзо это считай арта.
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09.07.2022 23:35 Відповісти
Антон прав ! Их металлолом стреляет только на бумаге. В Идлибе османы напустили на войско рузге около 100 байраков, они за сутки уничтожили все что ехало,пряталось и курило. И потеряли только 1 байрак. Ну канешна, будет раздрай и еще какой. Лупят по складах,пунктах дислокации а их не видят. И откуда стреляют, тоже не видят. Недаром их Верховный собрал симпозиум и изрек - а мы еще не начинали. Какой то глухой ропот таки идет, У рузге всегда поиски виновного в предательстве, и возращаются в эпоху "шарашек"- всю страну под замок. Как пела одна старуха -если долго мучится, что нибудь получится
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09.07.2022 23:35 Відповісти
Енто как на нашем кроватном заводе---скоко не собирай из вынесенных деталей кровать всегда получацца пулемёт
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10.07.2022 06:39 Відповісти
Пока не увижу реального подтверждения этой новости - радоваться глупо. То, что хаймарс крут - это одно, а то, что источник инфы не заслуживает доверия - это другое.
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09.07.2022 23:42 Відповісти
Ты не поверил в дерьмовость кацапского металлолома.Горе- то какое.
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09.07.2022 23:55 Відповісти
Дурашка, не помнишь как на цензоре смаковали новость про выстрел из танка в упор по группе солдат? А потом оказалось, что это были наши солдаты.
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10.07.2022 06:58 Відповісти
Сравнил путена с пальцем бггг
4 хаймарса поставили раком весь тыл русни. Если бы их ракеты сбивались то не было бы столько подорванных складов и было бы хоть 1 видео перехвата.
А пока только перепуганное кудахтание русни на их пабликах.
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10.07.2022 07:56 Відповісти
Чому тут дивуватись? Пригадайте, що такого проривного придумали на московії за останні років 100? Те що скомуніздили на заході не враховується. Ну і що? Та нічогісенько. Одне анало_говне_т.
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09.07.2022 23:43 Відповісти
Так це шо, дорога на так званий Кримський міст HIMARSам відкрита?
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10.07.2022 00:36 Відповісти
Та ні! Та Ви що? То напевне однісінький "бракований" ... чи і у них клістрон "спіонєрілі". Карочє прикра "несподіванка"...
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10.07.2022 00:51 Відповісти
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10.07.2022 00:53 Відповісти
Если-бы ты видел *****... Он с перепугу от Хаймарсов жиденько обосрал весь бункер, в котором прячется. Охрана уже четвертый день убирает за ним и пакует в чемоданы, а конца и края не видно.
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10.07.2022 08:02 Відповісти
Я вже запитував, спитаю ще раз.
Той хіращенко, він в МВС за щось відповідає, він там чимось займається?
Чи тільки про успіхи ВСУ, до якого він жодного відношення немає, може теревеніти?
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10.07.2022 01:28 Відповісти
пташка бздун, свистить про все та корчить із себе велике цабе.
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10.07.2022 14:46 Відповісти
Ладно вам наговаривать на с400. Ракета Хаймарс уничтожена? Уничтожена. Методом тарана. Комплекс свое дело сделал
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10.07.2022 05:35 Відповісти
директор карусели стал спикером ВСУ? да... Украина - страна парадоксов...
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10.07.2022 06:49 Відповісти
Сначала молились на "святые Джавелины и Стингеры", потом на "волшебные М777", теперь вот ХИМАРСы.
Постоянные поиски какой-нибудь (новой) "волшебной палочки" - это очень инфантильная позиция. Воевать надо потом, кровью и тем что есть. А мы сидим в глухой обороне и жалуемся на отсутствие "волшебных палочек".
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10.07.2022 08:10 Відповісти
"Потом і кров'ю " -кажеш "- "тим що є" воювала армія в перші тижні
Я думаю , що з Джавеліна безпечніше танка ******** ніж коктейлем , теж саме і про Стінгер і іншу західну зброю яку надають Україні
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10.07.2022 09:51 Відповісти
В нашей ситуации , в войне с сумасшедшими обезьянами, генными мутантами , самое правильное - сидеть на берегу реки( в активной обороне, уничтожая 1 к 7)и ждать ,, пока проплывет труп врага ( время прийдет)
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10.07.2022 09:55 Відповісти
ПНХ, статєг ****!!!
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10.07.2022 10:47 Відповісти
дурачек мы их двухсотим в обороне в товарных колличестве. А чтобы наступать нужны танки и авиация. Все будет. Под Лисичанском удобрили до 8000 орков 200 .
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10.07.2022 17:01 Відповісти
Аналоговнет же.
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10.07.2022 08:35 Відповісти
двойная ошибка парашных разработчиков. не только кривизну земли не учли, но и её вращение, а за силу кориолиса они вообще и не слышали )) потому с-300 и с-400 и прочие сучки, для северного полушария, не будут вообще работать в южном )))
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10.07.2022 11:22 Відповісти
У слапатоедов все через @опу - ничего нового
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10.07.2022 15:55 Відповісти
Ядерну ракету москалі точно не зіб'ють.
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10.07.2022 16:05 Відповісти
90кг бч + 80 000 вольфрамовых 🎈 + вертикальная атака на скорости более 3 махов + воздушный подрыв на 10 метрах+- 3 метра точка наведения + до 80 км! Скоро до 30 установок + ракеты до 300 км + 250 кг бч! Аминь!
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10.07.2022 16:54 Відповісти
Ну, когда до 300 км, там одна ракета в пакете. Но тенденция верная.
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10.07.2022 17:34 Відповісти
Те що знищили,це Слава ЗСУ! !!
але геращенко як був та і залишився ******* свинорилим!!
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16.07.2022 13:48 Відповісти
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