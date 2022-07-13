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Новини
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Переговори про розблокування портів із зерном почалися в Стамбулі

зерно

У Стамбулі розпочалися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

Оскільки Україна є життєво важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення Росії в країну спричинило різке зростання цін на продовольство, а мільйони людей зіткнулися з голодом по всьому світу.

Читайте: Кулеба про створення "зернових коридорів": Ми перебуваємо на фінальній стадії, тепер все залежить від позиції Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив що "ми за два кроки від домовленості з Росією". Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

МЗС наголосило що країна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

Також читайте: До портів України пройшли вже 16 суден, які завантажать зерном, - Мінінфраструктури

Напередодні зустрічі у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі.

Автор: 

зерно (3118) перемовини (2861) порт (2039) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+17
Вже була одна зустріч, як ітог - 24 лютого 2022 року
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13.07.2022 15:28
+16
А чому всі мовчать що від держави Україна на ці переговорив відправив себе дерьмак? Передбачаю що це операція прикриття агента ФСБ дерьмака після відомого скандалу!
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13.07.2022 15:32
+13
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13.07.2022 15:24
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13.07.2022 15:24 Відповісти
Зачем это России. Ответьте на этот вопрос.
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13.07.2022 15:24 Відповісти
Наверное узаконят то что уже вывезли...
Что Пу что Эрдоган - одного поля ягоды: крысы...
Можно ли ожидать чего то хорошего от них.
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13.07.2022 15:28 Відповісти
Це просто ганьба.
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13.07.2022 15:42 Відповісти
почалися це правда і добре це помітили в Запоріжжі
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13.07.2022 15:27 Відповісти
Видимо, єто надо Украине, поэтому будут идти на уступки. Иначе бы развернулись бы и уехали после ракетного удара.
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13.07.2022 15:52 Відповісти
Україні це ні до чого! Але ЗЕ!леним повіям потрібно, як повітря.
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13.07.2022 16:58 Відповісти
Вже була одна зустріч, як ітог - 24 лютого 2022 року
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13.07.2022 15:28 Відповісти
Ага, начебто ніхто нікуди не літав...
да про що говорити, ця падла не самостійна...
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13.07.2022 15:30 Відповісти
Это знают все , что 🤡🤢👹под кротом "козырем "
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13.07.2022 15:37 Відповісти
До складу української делегації входять, її очільник - ... та члени делегації- ... .
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13.07.2022 15:31 Відповісти
А чому всі мовчать що від держави Україна на ці переговорив відправив себе дерьмак? Передбачаю що це операція прикриття агента ФСБ дерьмака після відомого скандалу!
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13.07.2022 15:32 Відповісти
Поїхав за інструкціями з центру
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13.07.2022 17:39 Відповісти
Эрдоган хоче 25% ...ворюга путлерский.........
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13.07.2022 15:35 Відповісти
Кодломойские быдло вже з цьогo врожаю з Эрдоганом хоче пайку хлібру ділити...
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13.07.2022 15:37 Відповісти
Кацапня недоговороспособна. Все договора с ней только в ущерб Украине.
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13.07.2022 15:43 Відповісти
Кто представляет Украину на переговорах не надо писать?
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13.07.2022 15:46 Відповісти
Кучмисты Zekoдломойские любят бабло только в гривнях...
Игорь Валерьевич ненавидит доляры... Прокуратура США дело не закрыла в пяти штатах...
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13.07.2022 15:51 Відповісти
поки рашисти не підуть - ніякого зерна
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13.07.2022 15:53 Відповісти
Кожен день йде інфонмація про нові спалені,рашистами,поля з новим врожаєм зерна.Миколаївщфна,Донетчина,Запоріжжя.ДАВАЙТЕ вивозьте те зерно що є, щоб восени пігати по всьому світу та клянчити.
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13.07.2022 16:04 Відповісти
не дадут - африка голодает.
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13.07.2022 16:37 Відповісти
А який відкат хазяіну ?.
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13.07.2022 16:09 Відповісти
Результат переговорів--відбулась зустріч агента "Козыря" з куратором, отримання подальших інструкцій, предача інформації особисто.
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13.07.2022 16:13 Відповісти
опять эти мутные договорняки....., легитимизирующие оккупацию расеей Черного моря.....
ганьба!
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13.07.2022 16:32 Відповісти
Там "сильні переговорники" з нашої сторони Арахамія і Єрмак ,про щоо можна домовитись з ворогом який хоче знищити нашу країну ?
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13.07.2022 16:35 Відповісти
В Украине Россия поджигает поля с урожаем, разбивает ракетами зернохранилища, но мир озадачен как вывезти из Украины прошлогоднее зерно. Миру насра...ть, позволит ли россия Украине вообще собрать новый урожай. Главное, чтобы наша власть не увлеклась и не продали все до последнего зернышка. Ведь россия легко может повтрить 32-й год.
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13.07.2022 16:36 Відповісти
Домовлятись з кацапами не реально. Очікуємо черговий підвох
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13.07.2022 17:40 Відповісти
Чи вони там всі тупі в уряді,чи так всі переживають за Африку і т.д.?Чому вони не думають за наступний рік в Україні?Бо буде в країні голод,аграріям немає за що сіяти.Чому вони це не озвучують це Європі і Америці?Чи знову зрада від чергового президента?
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13.07.2022 18:20 Відповісти
тому що тупі 73% ніяк не прозріють і не бачать, що ОПа окупована п'ятою колоною, а продовжують аплодувати відосам з Опівуду
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13.07.2022 18:42 Відповісти
 
 