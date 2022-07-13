Переговори про розблокування портів із зерном почалися в Стамбулі
У Стамбулі розпочалися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.
Оскільки Україна є життєво важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення Росії в країну спричинило різке зростання цін на продовольство, а мільйони людей зіткнулися з голодом по всьому світу.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив що "ми за два кроки від домовленості з Росією". Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.
МЗС наголосило що країна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН.
Напередодні зустрічі у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі.
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Можно ли ожидать чего то хорошего от них.
да про що говорити, ця падла не самостійна...
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ганьба!