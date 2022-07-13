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Переговоры о разблокировании портов с зерном начались в Стамбуле

зерно

В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по вывозу украинского зерна с участием делегаций Украины, Турции, ООН и России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Это первые переговоры Украины и России с официальными лицами ООН и Турции, направленные на то, чтобы выйти из многомесячного тупика по экспорту украинского зерна, заблокированного РФ.

Поскольку Украина является жизненно важным экспортером пшеницы и зерна, вторжение России в страну привело к резкому росту цен на продовольствие, а миллионы людей столкнулись с голодом по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухой порт для экспорта агропродукции строится в Волынской области, - глава ОВА Погуляйко

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил что "мы в двух шагах от договоренности с Россией". Министр добавил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему Россия может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.

МИД подчеркнул, что страна выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН.

Также читайте: Кулеба о создании "зерновых коридоров": Мы находимся на финальной стадии, теперь все зависит от позиции России

В преддверии встречи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в которых обсудили проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

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Топ комментарии
+17
Вже була одна зустріч, як ітог - 24 лютого 2022 року
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13.07.2022 15:28
+16
А чому всі мовчать що від держави Україна на ці переговорив відправив себе дерьмак? Передбачаю що це операція прикриття агента ФСБ дерьмака після відомого скандалу!
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13.07.2022 15:32
+13
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13.07.2022 15:24
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13.07.2022 15:24 Ответить
Зачем это России. Ответьте на этот вопрос.
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13.07.2022 15:24 Ответить
Наверное узаконят то что уже вывезли...
Что Пу что Эрдоган - одного поля ягоды: крысы...
Можно ли ожидать чего то хорошего от них.
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13.07.2022 15:28 Ответить
Це просто ганьба.
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13.07.2022 15:42 Ответить
почалися це правда і добре це помітили в Запоріжжі
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13.07.2022 15:27 Ответить
Видимо, єто надо Украине, поэтому будут идти на уступки. Иначе бы развернулись бы и уехали после ракетного удара.
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13.07.2022 15:52 Ответить
Україні це ні до чого! Але ЗЕ!леним повіям потрібно, як повітря.
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13.07.2022 16:58 Ответить
Вже була одна зустріч, як ітог - 24 лютого 2022 року
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13.07.2022 15:28 Ответить
Ага, начебто ніхто нікуди не літав...
да про що говорити, ця падла не самостійна...
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13.07.2022 15:30 Ответить
Это знают все , что 🤡🤢👹под кротом "козырем "
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13.07.2022 15:37 Ответить
До складу української делегації входять, її очільник - ... та члени делегації- ... .
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13.07.2022 15:31 Ответить
А чому всі мовчать що від держави Україна на ці переговорив відправив себе дерьмак? Передбачаю що це операція прикриття агента ФСБ дерьмака після відомого скандалу!
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13.07.2022 15:32 Ответить
Поїхав за інструкціями з центру
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13.07.2022 17:39 Ответить
Эрдоган хоче 25% ...ворюга путлерский.........
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13.07.2022 15:35 Ответить
Кодломойские быдло вже з цьогo врожаю з Эрдоганом хоче пайку хлібру ділити...
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13.07.2022 15:37 Ответить
Кацапня недоговороспособна. Все договора с ней только в ущерб Украине.
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13.07.2022 15:43 Ответить
Кто представляет Украину на переговорах не надо писать?
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13.07.2022 15:46 Ответить
Кучмисты Zekoдломойские любят бабло только в гривнях...
Игорь Валерьевич ненавидит доляры... Прокуратура США дело не закрыла в пяти штатах...
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13.07.2022 15:51 Ответить
поки рашисти не підуть - ніякого зерна
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13.07.2022 15:53 Ответить
Кожен день йде інфонмація про нові спалені,рашистами,поля з новим врожаєм зерна.Миколаївщфна,Донетчина,Запоріжжя.ДАВАЙТЕ вивозьте те зерно що є, щоб восени пігати по всьому світу та клянчити.
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13.07.2022 16:04 Ответить
не дадут - африка голодает.
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13.07.2022 16:37 Ответить
А який відкат хазяіну ?.
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13.07.2022 16:09 Ответить
Результат переговорів--відбулась зустріч агента "Козыря" з куратором, отримання подальших інструкцій, предача інформації особисто.
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13.07.2022 16:13 Ответить
опять эти мутные договорняки....., легитимизирующие оккупацию расеей Черного моря.....
ганьба!
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13.07.2022 16:32 Ответить
Там "сильні переговорники" з нашої сторони Арахамія і Єрмак ,про щоо можна домовитись з ворогом який хоче знищити нашу країну ?
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13.07.2022 16:35 Ответить
В Украине Россия поджигает поля с урожаем, разбивает ракетами зернохранилища, но мир озадачен как вывезти из Украины прошлогоднее зерно. Миру насра...ть, позволит ли россия Украине вообще собрать новый урожай. Главное, чтобы наша власть не увлеклась и не продали все до последнего зернышка. Ведь россия легко может повтрить 32-й год.
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13.07.2022 16:36 Ответить
Домовлятись з кацапами не реально. Очікуємо черговий підвох
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13.07.2022 17:40 Ответить
Чи вони там всі тупі в уряді,чи так всі переживають за Африку і т.д.?Чому вони не думають за наступний рік в Україні?Бо буде в країні голод,аграріям немає за що сіяти.Чому вони це не озвучують це Європі і Америці?Чи знову зрада від чергового президента?
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13.07.2022 18:20 Ответить
тому що тупі 73% ніяк не прозріють і не бачать, що ОПа окупована п'ятою колоною, а продовжують аплодувати відосам з Опівуду
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13.07.2022 18:42 Ответить
 
 