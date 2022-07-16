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Новини Війна
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Армія РФ перегрупувалася та відновила наступ на Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

ворог,кацап,русня,орк

Захисники України тим часом відбили ворожі спроби штурму поблизу кількох населених пунктів на Донецькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.

Розпочалася сто сорок третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Читайте: 70% ракетних ударів Росія завдає по мирних цілях, - Міноборони

На Волинському та Поліському напрямкахсуттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

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На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного.

Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецькому напрямкуворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямкахз метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

Також читайте: Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське. З метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544)


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Топ коментарі
+9
Говорят, что время работает на Украину. Но при этом забывают рассказать , что боевые потери рашистов менье , чем потери Украины в людях, с учетом убитых мирных граждан, А уже не говорю про разрушенные объекты инфраструктуры. Так что еще неизвестно, на кого время работает
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16.07.2022 07:46
+4
Це ще всі мовчать про те що ЗЕпадаль віддала кацапам тисячі дітей сиріт з окупованих територій відмовившись проводити евакуацію інтернатів та будинків малюнки!
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16.07.2022 11:43
+3
Почему инициатива на всём фронте постоянно у русских?
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16.07.2022 08:06
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Уже майже п'ять місяці «друга» «армія» світу намагається вийти до знаку населеного пункту
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16.07.2022 07:33 Відповісти
Говорят, что время работает на Украину. Но при этом забывают рассказать , что боевые потери рашистов менье , чем потери Украины в людях, с учетом убитых мирных граждан, А уже не говорю про разрушенные объекты инфраструктуры. Так что еще неизвестно, на кого время работает
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16.07.2022 07:46 Відповісти
Це ще всі мовчать про те що ЗЕпадаль віддала кацапам тисячі дітей сиріт з окупованих територій відмовившись проводити евакуацію інтернатів та будинків малюнки!
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16.07.2022 11:43 Відповісти
І що ти пропонуєш?
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16.07.2022 15:53 Відповісти
Я пропоную тиснути дипломатично на союзників, що швидше та у більшій кількості надавали важку зброю.
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16.07.2022 17:27 Відповісти
А ти в цьому певен? І, навіть якщо так, що це кацапам дає, крім міжнародної ізоляції?
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16.07.2022 17:50 Відповісти
Так себе ирония
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16.07.2022 14:58 Відповісти
Почему инициатива на всём фронте постоянно у русских?
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16.07.2022 08:06 Відповісти
Тому що вони в рази переважають у артилерії і бронетехниці.
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16.07.2022 08:15 Відповісти
Армія рф перегруповується

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16.07.2022 08:08 Відповісти
Варто замість ,,противник,, вживати ,,ворог,,
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16.07.2022 09:52 Відповісти
Як казав один ублюдок "Та сторона"
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16.07.2022 11:45 Відповісти
Так наша влада ніби хоче призупинити військові дії, поки не вивезуть зерно з портів. Адже треба щось їсти російським туристам на єгипетських курортах. Це набагато головніше ніж загибель українських дітей у Вінниці, Кременчуку та Миколаєві.

Ану хто с нас шановні україніці, знає про що домовились в Стамбулі???
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16.07.2022 10:08 Відповісти
Та що там може бути, зернові бариги домовились вивезти наше зерно. Все це буде проходити під контролем кацапів. Вони ж господарі на морі. А наша справа виконувати те, що сказали великі дядьки.
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16.07.2022 10:58 Відповісти
https://gazetko.com
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24.10.2024 14:33 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 11:03 Відповісти
8 напрямків...якби на кожному напрямку працювало хоча б по 4 HIMARS.. то не було б ніяких артелирийських та РЗСО "ударів по цивільних об'єктах" ..всього 8х4= 32 HIMARS..всього 32. Якби ... Щодо ракетних ударів ... якщо шкода та дорого надати нам ЗРК петріот, то докі той ленд лінз запрацює... хоч надайти старі найк-геркулеси та хоук, які в США давно зняти з озброєння
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16.07.2022 11:43 Відповісти
Какой смысл держать арту на Херсонском направлении, если нет 3х кратного перевеса в войске и понятно, что никакого наступления не будет, если силы равны?
Зато есть смысл утюжить артой наступающий потенциал орков, сконцентрированный на бахмутском направлении и всех прилегающих территориях!
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16.07.2022 14:36 Відповісти
Щоб ти питафф.
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16.07.2022 17:57 Відповісти
https://barabolya.com.ua/cook https://barabolya.com.ua
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16.07.2022 15:25 Відповісти
https://gazetko.com/gazetki новые каталги
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09.12.2024 12:23 Відповісти
 
 