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Новости Война
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Армия РФ перегруппировалась и возобновила наступление на Углегорскую ТЭС, - Генштаб

ворог,кацап,русня,орк

Защитники Украины тем временем отразили вражеские попытки штурма вблизи нескольких населенных пунктов на Донецком и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто сорок третьих сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов наши позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиаудар неподалеку от Мосьпанового. Совершил артобстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Руськие Тишки, Дуванка и Коробочкино.

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На Славянском направлении нанес авиаудар вблизи Богородичного.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спирное – Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновило наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для вытеснения наших подразделений из рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

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На Южнобужском направлении противник вел разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое. В целях вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия.

Генштаб ВС (6238)


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Топ комментарии
+9
Говорят, что время работает на Украину. Но при этом забывают рассказать , что боевые потери рашистов менье , чем потери Украины в людях, с учетом убитых мирных граждан, А уже не говорю про разрушенные объекты инфраструктуры. Так что еще неизвестно, на кого время работает
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16.07.2022 07:46
+4
Це ще всі мовчать про те що ЗЕпадаль віддала кацапам тисячі дітей сиріт з окупованих територій відмовившись проводити евакуацію інтернатів та будинків малюнки!
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16.07.2022 11:43
+3
Почему инициатива на всём фронте постоянно у русских?
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16.07.2022 08:06
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Уже майже п'ять місяці «друга» «армія» світу намагається вийти до знаку населеного пункту
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16.07.2022 07:33 Ответить
Говорят, что время работает на Украину. Но при этом забывают рассказать , что боевые потери рашистов менье , чем потери Украины в людях, с учетом убитых мирных граждан, А уже не говорю про разрушенные объекты инфраструктуры. Так что еще неизвестно, на кого время работает
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16.07.2022 07:46 Ответить
Це ще всі мовчать про те що ЗЕпадаль віддала кацапам тисячі дітей сиріт з окупованих територій відмовившись проводити евакуацію інтернатів та будинків малюнки!
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16.07.2022 11:43 Ответить
І що ти пропонуєш?
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16.07.2022 15:53 Ответить
Я пропоную тиснути дипломатично на союзників, що швидше та у більшій кількості надавали важку зброю.
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16.07.2022 17:27 Ответить
А ти в цьому певен? І, навіть якщо так, що це кацапам дає, крім міжнародної ізоляції?
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16.07.2022 17:50 Ответить
Так себе ирония
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16.07.2022 14:58 Ответить
Почему инициатива на всём фронте постоянно у русских?
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16.07.2022 08:06 Ответить
Тому що вони в рази переважають у артилерії і бронетехниці.
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16.07.2022 08:15 Ответить
Армія рф перегруповується

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16.07.2022 08:08 Ответить
Варто замість ,,противник,, вживати ,,ворог,,
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16.07.2022 09:52 Ответить
Як казав один ублюдок "Та сторона"
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16.07.2022 11:45 Ответить
Так наша влада ніби хоче призупинити військові дії, поки не вивезуть зерно з портів. Адже треба щось їсти російським туристам на єгипетських курортах. Це набагато головніше ніж загибель українських дітей у Вінниці, Кременчуку та Миколаєві.

Ану хто с нас шановні україніці, знає про що домовились в Стамбулі???
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16.07.2022 10:08 Ответить
Та що там може бути, зернові бариги домовились вивезти наше зерно. Все це буде проходити під контролем кацапів. Вони ж господарі на морі. А наша справа виконувати те, що сказали великі дядьки.
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16.07.2022 10:58 Ответить
https://gazetko.com
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24.10.2024 14:33 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 11:03 Ответить
8 напрямків...якби на кожному напрямку працювало хоча б по 4 HIMARS.. то не було б ніяких артелирийських та РЗСО "ударів по цивільних об'єктах" ..всього 8х4= 32 HIMARS..всього 32. Якби ... Щодо ракетних ударів ... якщо шкода та дорого надати нам ЗРК петріот, то докі той ленд лінз запрацює... хоч надайти старі найк-геркулеси та хоук, які в США давно зняти з озброєння
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16.07.2022 11:43 Ответить
Какой смысл держать арту на Херсонском направлении, если нет 3х кратного перевеса в войске и понятно, что никакого наступления не будет, если силы равны?
Зато есть смысл утюжить артой наступающий потенциал орков, сконцентрированный на бахмутском направлении и всех прилегающих территориях!
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16.07.2022 14:36 Ответить
Щоб ти питафф.
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16.07.2022 17:57 Ответить
https://barabolya.com.ua/cook https://barabolya.com.ua
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16.07.2022 15:25 Ответить
https://gazetko.com/gazetki новые каталги
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09.12.2024 12:23 Ответить
 
 