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Новини Війна
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Українські воїни змусили війська РФ відійти від Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

зсу

Війська РФ намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляться в оперативній інформації Генерального штаба України станом на 18.00 16.07.2022 щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває сто сорок третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.

Агресор здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

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На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має – українські воїни змусили противника відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

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Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544)


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Топ коментарі
+16
Слава ЗСУ І слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.07.2022 19:18
+15
Воно не винувате шо його вибрали. Апелюйте до тих 73 відсотків шо були на виборах.
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16.07.2022 19:07
+14
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16.07.2022 19:03
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Это и есть то наступление про которое рассказывал вяликий командыр
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16.07.2022 18:58 Відповісти
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16.07.2022 19:03 Відповісти
Думав цей коментар видвлять чи «заспамлять» але ж ні.
Мабуть, ненависть до З така, що по репліках вже не можна відрізнити противника З і росіянина.
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16.07.2022 19:45 Відповісти
Війська РФ намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я

Треба було б, як завше, пофарбувати у зелений колір вигорілу траву, помалювати вапном бордюри та вивчити нову стройову пісню - тоді точно помогло б!
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16.07.2022 18:58 Відповісти
Воно не винувате шо його вибрали. Апелюйте до тих 73 відсотків шо були на виборах.
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16.07.2022 19:07 Відповісти
во первых это бот, а во вторых пошел он нах. дата регистрации то что зеля мудак - мы и так знаем
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16.07.2022 19:10 Відповісти
Мудачье це ти,причому ще і барижне..
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16.07.2022 19:52 Відповісти
Добре що вибрали,в іншому випадку країни вже б не було..
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16.07.2022 19:55 Відповісти
Хахахахахаха
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16.07.2022 20:23 Відповісти
був би Порошенко уже був би Мінськ 3 вже 25 лютого
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16.07.2022 20:39 Відповісти
Це ти до кого? В них депресія: склади розй..опані, ракети переважно збиваються, ще позавчора намагалися в нас викликати хоча б якийсь страх - не вийшло, сьогодні мовчать.
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16.07.2022 21:19 Відповісти
Та ні, був би відбитий у ворога Маріуполь, як в 2014, і звільнена б була більша частина Донбасу. І були б Стугни, Верби, Богдани і Нептуни, а, можливо, і Грім з Соколом.
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17.07.2022 09:08 Відповісти
Слава ЗСУ І слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.07.2022 19:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 19:33 Відповісти
На новоязе это называется "сделали жест доброй воли". Единственный жест, который делают ногами
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16.07.2022 20:54 Відповісти
Как освободим Херсон можно и шашлыки сообразить.
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16.07.2022 22:10 Відповісти
 
 