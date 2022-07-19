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Закарпаття (1998) Слуга народу (2800) Тищенко Микола (343) Шуляк Олена (126)

Керівництво партії усунуло Тищенка з посади голови Закарпатського осередку "Слуги народу"

тищенко

Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк із 19 липня своїм розпорядженням достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації політсили Миколи Тищенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі "Слуги народу", це розпорядження прийнято згідно зі статутом партії та погоджено з головою політради Давидом Арахамією.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою за допомогою фронту та зміцнення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - зазначила Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі "Слуги народу". ДОКУМЕНТ

За її словами, саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент та українське суспільство.

Водночас Шуляк призначила Віктора Микиту тимчасовим виконувачем обов'язків голови обласної організації. Згідно з розпорядженням, він зобов'язаний у строк до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги народу" для вирішення питання щодо обрання її керівника.

Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Також дивіться: "Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла подала заяву на ім'я керівників партії та фракції "Слуга народу" із закликом виключити з їхнього складу Миколу Тищенка.

Як повідомлялося, 10 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ №635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Микита – полковник Служби безпеки України. До призначення головою ОДА працював заступником начальника управління СБУ у Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем. Скріншот

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Топ коментарі
+18
Марьянка людина єрмачка.
Схоже що опешне фсб нещадно зачищає клованів.
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19.07.2022 21:39
+17
Значит закон про розстріл військових просував Ермак
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19.07.2022 21:41
+13
Яке відношення до Закарпаття має Коля "Оболонський", відомий як київський рекетир Коля-Катлєта ще х 90-х? Він ніколи там не жив, ніц не розуміє і зневажає місцевих "вуйків". Він навіть українською мовою не володіє!
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19.07.2022 21:41
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Марьянка людина єрмачка.
Схоже що опешне фсб нещадно зачищає клованів.
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19.07.2022 21:39 Відповісти
Значит закон про розстріл військових просував Ермак
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19.07.2022 21:41 Відповісти
100 %
Вчора тут було відео звернення ексголови СБУ Харкова - на нього та інших військових відважне ДБР відкрили справи за перевищення повноважень. Я ще читала в мережі, що проти деяких інших захисників так само відкриті або справи або знаходять якісь порушення - як проти поліцейського з Миколаєва, звинувачений у прогулах, хоча в той час він воював у спільному із ЗСУ загоні і тому є свідки.
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19.07.2022 21:45 Відповісти
Девчонки!. На "прямом" рассказывают страшные вещи про оборону Харькова. Коля Тищенко просто жалкая кукла по сравнению с тем, что происходило в Харькове 23-25 феврале.
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19.07.2022 21:45 Відповісти
Яке відношення до Закарпаття має Коля "Оболонський", відомий як київський рекетир Коля-Катлєта ще х 90-х? Він ніколи там не жив, ніц не розуміє і зневажає місцевих "вуйків". Він навіть українською мовою не володіє!
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19.07.2022 21:41 Відповісти
Ніч
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19.07.2022 21:42 Відповісти
По закарпатські і словацькі «НИЧЕГО- НІЧ»
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19.07.2022 21:43 Відповісти
госпадє! всюди тебе повно ! в закарпатті кажуть "НИЧ"! а не "ніч"!
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19.07.2022 22:15 Відповісти
Дивлячись де! Я там чув обидві форми - і "ніч" і "нич" Все залежить від суті розмови - деякі смислові нюанси на це впливають
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20.07.2022 02:08 Відповісти
Він там в ТРО був. Нещодавно ледве живий вийшов з Мукачівського "котла"
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19.07.2022 21:51 Відповісти
ото ж бо... зараз поставлять Юзика
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20.07.2022 07:14 Відповісти
ЯщанепоняФ. Бездолуга Колюкаклету вирішила кинути, а Оболонський невстиг переозутись вчасно, чи таки розум прилив знайшов?
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19.07.2022 21:42 Відповісти
А Мар"яшу? Чи ту ніззя?
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19.07.2022 21:42 Відповісти
сьогодні бачив відео, де начебто його мамашка не схотіла прибрати гівна за собакою, а на зауваження почала бикувати з явно кацапськими замашками
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19.07.2022 21:43 Відповісти
Таких "мамашок" і "папашок" місцевого пошибу в кожному місті хоч греблю гати. Їм самим мішок до сраки прив'язувати треба,бо серуть де прийдеться і вилупків своїх до цього привчають.В поліції реформу ще раз п'ять проводити треба,щоб зрозуміли нарешті свої обов'язки!
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19.07.2022 21:50 Відповісти
Шукаючи колаборантів і піарщиків слуги народу вийшли на себе
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19.07.2022 21:45 Відповісти
у безуглой крутая крыша, у тищенка - нит
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19.07.2022 21:45 Відповісти
«Керівництво партії усунуло Тищенка» звучало б оптимістичніше!
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19.07.2022 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5Azsu4irleI Примите от этих граждан брак и выдайте им другой!
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19.07.2022 21:50 Відповісти
Він прорвався з Мукачивського котла, а ви навіть не знаєте про нього
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19.07.2022 21:52 Відповісти
Єрмаківські проти зєліних...
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19.07.2022 21:58 Відповісти
Цікаво, як це клован міг бути головою закарпатсьоко осередка, якщо вже півроку я його постійно бачу у своєму спортзалі в києві
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19.07.2022 22:09 Відповісти
Безуглая это радистка Кэт дЕрмака-Штирлица...типа сладкая парочка...ГРУ рабZeи...
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19.07.2022 22:11 Відповісти
"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".
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Неужели ? А по мнению большинства украинцев команда угашенных клоунов все три года только этим (выделено) и запомнилась !
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19.07.2022 22:26 Відповісти
кіля оболонський, позивний гівнант
зніміть слуги з цього опудала військову форму. не маруйте форму такими відходами як кіля тисченка.
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20.07.2022 09:15 Відповісти
 
 