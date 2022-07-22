Дії Росії в Україні можна прирівняти до воєнних злочинів, - ОБСЄ

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) виявило докази того, що ведення військових дій Росією в Україні може бути прирівняне до воєнних злочинів та злочинів проти людства.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ "Проміжному звіті щодо повідомлень про порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини в Україні".

"БДІПЛ на основі свого моніторингу виявило достовірні докази того, що ведення військових дій російською федерацією протягом звітного періоду характеризувалося загальним ігноруванням основних принципів розрізнення, пропорційності та заходів безпеки, передбачених міжнародним гуманітарним правом (МГП), що може бути прирівняним до воєнних злочинів та злочинів проти людства", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що така поведінка російських військ значною мірою сприяла посиленню гуманітарної катастрофи, що виникала внаслідок нападу рф на Україну.

"У звіті БДІПЛ задокументувало випадки атак, які, на перший погляд, становлять серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини з боку російської федерації. Серед них - атака на Маріупольський драмтеатр та залізничний вокзал у Краматорську, а також численні напади на школи та лікарні, що є явним порушенням їх захищеного статусу відповідно до МГП", - йдеться у звіті.

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Бюро також висловило занепокоєння "облогою українських міст і селищ збройними силами російської федерації, що перешкоджає безпечному виходу цивільних осіб і збільшує ризик стати жертвою невибіркових атак" та безліччю інших порушень МГП, включаючи потенційні воєнні злочини. "Так само БДІПЛ стурбоване неспроможністю збройних сил російської федерації забезпечити швидкий і безперешкодний прохід гуманітарної допомоги, що сприяло загостренню гуманітарної кризи у порушення МГП", - зазначаться у звіті.

Крім того, з посиланням на свідків вказується на випадки позасудових страт, сексуального насильства, включаючи зґвалтування, свавільне позбавлення волі, катування та насильницькі зникнення на окупованих російською федерацією територіях України. "Це є порушенням міжнародного гуманітарного права і може бути кваліфіковано як воєнні злочини. При цьому мирні протести проти окупації придушувалися, а організатори зазнавали переслідування", - заявили в БДІПЛ.

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Ця інституція ОБСЄ також заявила, що вважає, що звані "лнр" та "днр" "перебувають під загальним контролем російської федерації" і рф "несе відповідальність за їхню поведінку відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Звіт охоплює період з початку повномасштабного вторгнення рф Україні 24 лютого до кінця червня. Інформація збиралася дистанційно шляхом моніторингу відкритих ресурсів та з допомогою спостерігачів БДІПЛ в Україні, які проводили інтерв’ю зі свідками. До кінця листопада бюро опублікує наступний звіт за результатами моніторингу, спираючись на висновки цього проміжного документа та додатково розширюючи збір доказів.

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