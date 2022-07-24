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Африка (297) росія (63614)

Україна працює над зниженням впливу Москви на країни Африки, - спецпредставник Субх

африка

Україна закликає країни Африки уникати участі у саміті "Росія-Африка" та співпраці з росіянами загалом.

Про це в коментарі BBC News Україна заявив нещодавно призначений Володимиром Зеленським спецпредставник України на Близькому Сході та в Африці Максим Субх, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам відомо про наміри Росії провести другий саміт "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі. Ми на постійній основі закликаємо наших міжнародних партнерів, у тому числі в Африці утриматись від участі у заходах, які проводить держава-агресор, тому саміт не стане винятком", - повідомив він.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочинає своє турне країнами Африки, щоб переконати їх підтримувати росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Субха спецпредставником з питань Африки і Близького Сходу

Він відвідає Єгипет, Ефіопію, де розташована штаб-квартира Африканського Союзу, Уганду та Республіку Конго.

Окрім того, незабаром очікується відкриття англомовного офісу російського пропагандистського каналу RT в Південній Африці з метою популяризації Росії.

За словами Субха, Україна буде пояснювати африканським державам колоніальний характер політики сучасної Росії.

Змінити ставлення африканських країн, які мають десятиліття дружби з Москвою, складно, але аргументів вистачає, зазначає він.

Також читайте: Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна

Субх також розповів про завдання, які поставив Зеленський для роботи з Африкою:

- Переконати підтримувати українські ініціативи щодо розблокування українських портів.

- Вести діалог з країнами, в яких немає українських посольств, здійснювати "човникову дипломатію".

- Організовувати візити керівників країн Африки, міжнародних та регіональних організацій.

- Переконувати країни голосувати за резолюції із засудженням агресії Росії в міжнародних організаціях.

Читайте також: Війна РФ проти України торкнулась мільйонів африканських родин через зростання цін на продовольство, - Зеленський

- Не допускати реалізації з боку Росії антиукраїнських планів "за рахунок шантажу, введення в оману та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країнах Африки та Близького Сходу".

- Розширити контакти президента з керівниками Африки, організувати турне очільника МЗС країнами Підсахарської Африки, підготувати конференцію Україна-Африка.

- Інформувати країни регіону про наслідки агресії Росії.

- Деяким країнам Україна також запропонує взяти участь у проєктах з відновлення України.

Турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підсахарською Африкою заплановане на осінь.

Читайте: Глава Африканського Союзу просить ЄС частково скасувати санкції проти РФ

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Топ коментарі
+9
Оба на!!! А на зниження впливу мацкви на саму Україну агент ФСБ дерьмак разом з ЗЕленою шоблою не хоче попрацювати???
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24.07.2022 16:31
+4
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24.07.2022 16:47
+3
щось перечитала осьмнадцять разів..саміт У СПБ..і ми будеми пояснювати Африці...що зо ******* звіздець????

Ми НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ годувати Африку
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24.07.2022 16:38
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Оба на!!! А на зниження впливу мацкви на саму Україну агент ФСБ дерьмак разом з ЗЕленою шоблою не хоче попрацювати???
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24.07.2022 16:31 Відповісти
Ні що так не вплине на ці країни, як відсутність українського зерна.
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24.07.2022 16:36 Відповісти
На#уй афріка. Не дякуйте.
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24.07.2022 16:36 Відповісти
щось перечитала осьмнадцять разів..саміт У СПБ..і ми будеми пояснювати Африці...що зо ******* звіздець????

Ми НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ годувати Африку
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24.07.2022 16:38 Відповісти
Мабуть керівництво мають надію на відповідну підтримку Україні від країн Афріки озброєнням
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24.07.2022 16:44 Відповісти
ці розяснення можна запхати в дупу...треба співставити що ми можемо дати, а що москалі...ми можемо дати зерно...от і усе...свій єдиний козир ми вже викинули...тож партію просрали
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24.07.2022 16:41 Відповісти
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24.07.2022 16:47 Відповісти
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24.07.2022 17:35 Відповісти
Кацапи нададуть їм партію іржавих АК , декілька цинків набоїв та перекриють це годування.Бо якщо в племін немає голоду племена воюють.Більше їм зайнятись нічим.А ну ще роблять дітей...
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24.07.2022 16:49 Відповісти
Што? Правда тяжело из пальца что то для вплыва высасывать! А писателям призидента каково высасывать!
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24.07.2022 17:18 Відповісти
Це зелень спеціально підбирає чиновників з унікальними призвіщами - Субх?? Чи він африканець?
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24.07.2022 17:21 Відповісти
Там взагалі 80% з дивними. підозрілими призвіщами. Нормальні знаю тільки Залужний і Марченко
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24.07.2022 17:37 Відповісти
 
 