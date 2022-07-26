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обстріл (27057) Одеська область (2998) Затока (52)

Наслідки обстрілу Затоки на Одещині: "Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим". ВIДЕО

Вранці 26 липня російські окупаційні війська вдарили по Затоці в Одеській області. Унаслідок цього в курортному селищі було знищено будинки мирних жителів та бази відпочинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків".

На кадрах жінка на ім’я Валентина, яка була директоркою і власницею цієї бази, показала масштаб руйнувань.

Також жінка додала, що усе їхнє майно згоріло.

"Будиночок, склад, будиночок, будинок охорони", – перерахувала вона.

Також читайте: По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили

Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.

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Топ коментарі
+43
Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
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26.07.2022 15:17
+41
Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
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26.07.2022 15:27
+20
изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

Во всём мире люди верят в бред.

В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

В Украине в 2019 году люди верили в бред

В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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26.07.2022 16:00
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Та видно, що база Азову. Мокшанам Конашенков розкаже саме так.
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26.07.2022 15:16 Відповісти
Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
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26.07.2022 15:17 Відповісти
вообще не понимаю как они зашли в наше пространство и как они до сих пор живы
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26.07.2022 15:19 Відповісти
они не входили - стреляли вне зоны досягаемости ПВО.
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26.07.2022 15:25 Відповісти
Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
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26.07.2022 15:27 Відповісти
от кому Ви це пишете ?

Тим, хто пишається бо не втік ?
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26.07.2022 15:55 Відповісти
так розвалили ж все. згадайте несподівані провали, загибель розвідників, вагнергейт. це все демченко і вся зелена шобла. до речі, зараз Христо Грозєв розказує про ще одну операцію, протит льотчиків - і знов хтось все злив в останній момент.

я як ото ще згадаю Журавля, так мені аж млосно(((
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26.07.2022 16:31 Відповісти
Боневтік звільник всіх патріотично-налаштованих спеців із СБУ, понабирав таких же по духу як і сам - малоросів, антимайданівців. Не вірите? Подивіться на його мозговий центр прийняття рішення - єрмак, татаров, подоляк, демченко, смірнов, сухачов, сівохо, шкарлет (всі бувші регіонали і слуги януковича) та інші всі як один антимайданівці і малороси. Немає серед них Андруховича, Забужко, Вятровича, які несуть україську ідею, бо Боневтік цього боїться, як чорт ладана. Знаючи настрої людей він просто зі своєю хуцпою скрізь понавивішували прапори, одягли військові однострої і почали з екрану розмовляти українською. А припомніть ще рік назад, воно соромилося нашого прапора, а коли прапор був, то у нього під ногами (на День незалежності) і воно по ньому тупцювалося.
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26.07.2022 16:54 Відповісти
Ти б спочатку розібрався - що таке СБУ, і який її функціонал.
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26.07.2022 18:52 Відповісти
сказочка от ***** о освобождении и спасении рузкоговорящих настолько вдолбили и воспринимается что люди верят в этот бред... изначально это уничтожение путиным Украины и ее народа.
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26.07.2022 15:20 Відповісти
изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

Во всём мире люди верят в бред.

В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

В Украине в 2019 году люди верили в бред

В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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26.07.2022 16:00 Відповісти
Это вы свято верите в бред На 2015 у Порошенко осталось приблизительно 750 лимонов,может вам ссылку дать или они все врут.И не 1.3 ярда ,а поболее и не в 2018 ,а в 2019 появились данные.
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26.07.2022 16:09 Відповісти
может вам ссылку дать

хотелось бы

а есть ?
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26.07.2022 16:19 Відповісти
https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-prezidentstva-sokratilos-na-40 https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-prezidentstva-sokratilos-na-40

https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150526_poroshenko_year_in_business
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26.07.2022 16:36 Відповісти
Петр Порошенко - $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году Forbes Украина https://www.forbes.ru/news/283987-ukrainskii-forbes-otsenil-sostoyanie-poroshenko-v-750-mln оценил состояние Порошенко в $750 млн и до этого года он не попадал в список миллиардеров;

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/forbes-ukraina-nazval-100-bogateyshih-ukraintsev-ih-sostoyanie-prevyshaet-31-mlrd
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26.07.2022 16:43 Відповісти
ну і як 750 мільйонів більше в 82 рази, ніж 1,3 мільярда ?
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26.07.2022 16:47 Відповісти
Вы не ёрзайте,я не писал о 82 или 90 ,я даже не задумываюсь о том ,что пишут политтехнологи,пишут то они для вас,но обяснить могу.Если вы в этом году подали декларацию на 1000 гр,а в следующем на 89 000,то посчитайте сами.
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26.07.2022 17:00 Відповісти
А считать надо только один раздел декларации, как это посчтала Юлия Владимировна, или всю декларацию в целом ? По целой никак 82 раза не получается.

Я могу напомнить, как Юлия Владимировна валютные проценты банков считала, забыв, что банки выплачивают депозиты по валютным вкладам
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26.07.2022 17:46 Відповісти
ти розумієш, шо твоя потвора ЮВ привела до влади чмо, яке просрало південь країни і вбило тисяч 100 громадян України ?
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26.07.2022 18:13 Відповісти
Дафай начинай дрыстать навкругы.
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26.07.2022 19:31 Відповісти
начали с дебильного утверждения Юлии Владимировны про "Збагатився в 82 рази!"

Ты можешь доказать фактами, что твоя Багиня не оболгала Порошенко ?
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26.07.2022 20:25 Відповісти
де тут взагалі суми кратні 82 разам ?
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26.07.2022 16:49 Відповісти
Черного кобеля не вымоешь добела.
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26.07.2022 16:11 Відповісти
ну белого обосрать и испачкать - дело количества денег.

вот лично я лично тебя могу за 20 штук баксов ославить педофилом до такой степени, что твоя жена и твои дети в єто поверят.

єто очень просто делается.

а за миллиард баксов можно обосрать любого кобеля, даже того, который выпадает стране один раз на 200 лет.

у тебя получилось помочь обосрать
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26.07.2022 16:52 Відповісти
у тебя получилось помочь обосрать
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В отличии от тебЯ ,я опираюсь на факты имеющиеся в свободном инфо доступе.
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26.07.2022 17:03 Відповісти
факты - это это ?

"Я тримаю в руках декларацію Порошенка за минулий 2017 рік, а також документи, якими він додекларував у 2018-му році свої статки. Президент України за рік 82 рази збільшив свої доходи. На фоні крайньої бідності людей. А що найбільш цікаво, що частину своїх доходів він збільшив на тому, що він дає свої особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки. Лихварство президента в час війни, розрухи і практично майже голоду - це злочин. Є абсолютний конфлікт інтересів між президентом, який має усі повноваження та призначає керівника Нацбанку, а також тим, що він своїй державі віддає гроші під відсотки. Я звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів", - заявила Тимошенко.

Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
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26.07.2022 17:19 Відповісти
Меня этот понос слов не интересует.
Год 2015 =750 лимонов,год 2019=1,4 ярдв,всё.
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26.07.2022 17:45 Відповісти
баран ватный так у Рошена вкусные тортики и конфеты - вот народ и покупает + Богдана покупают и так далее
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26.07.2022 18:24 Відповісти
Баран ватный это ты.Арифметика очень простая,пенсионеры минус 50%,а Порошенко плюс 100%.
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26.07.2022 19:23 Відповісти
а було 1,6 мільярда в 2013 і стало 0,75 мільярда через 2 роки президенства.

ти, дебіл, можеш розділити 1,4 мільярда на 0,75 мільярда, шоб вийшло 82 рази, як перднула твоя Багіня Юлія Володимирівна Тимошенко ?
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26.07.2022 20:41 Відповісти
а год 2013-й ? или 2014-й ?

Дебил, где 82 раза, как куковала твоя Багиня ?
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26.07.2022 18:48 Відповісти
2014 год - 1,4 млрд

2019 год - 1,4 млрд

Дебил, ті понимаешь, что 1,4 млрд єто не в 82 раза обогатился по сравнению с 1,4 млрд ?
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26.07.2022 18:52 Відповісти
Год 2015 =750 лимонов,год 2019=1,4 ярдв,всё.

Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
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26.07.2022 18:55 Відповісти
Ты не заводи рака за камень,я вообще тему 82 не поднимал,но если тебе хочется попопугайничать,то можешь продолжать.
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26.07.2022 19:25 Відповісти
Довбню анонімний, якщо в день напередодні зарплати в твоїй кишені залишилася одна гривня, то це не значить, що наступного дня твої статки зростуть, скажімо, у 15 000 разів, і у тебе буде 15 000 квартир, відповідно - меблів, автомобілів та іншого майна.
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26.07.2022 19:00 Відповісти
Так вы ещё и с арифметикой не дружите. Если у тебя сегодня в кармане 1 гр,а завтра 15000,то во сколько раз ты стал "богаче".
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26.07.2022 19:30 Відповісти
а если всё имущество посчитать ?

или у тебя, дебила, всё богатство ограничивается кєшем в кармане, а не недвижимостью, машинами и акциями ?
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26.07.2022 20:44 Відповісти
с тобой уже разговор окончен.
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26.07.2022 21:01 Відповісти
Порошенко, чтобы обидеть, называли Вальцманом. Это те, которые, "кто угодно, только не Порошенко", сейчас Вальцман не слышно. На это повлияло прозрение, появившаяся порорядочность или национальность вашего идеального боневтика?
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26.07.2022 16:16 Відповісти
кто называл Порошенко Вальцманом, тот и до сих пор его так называет.
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26.07.2022 16:20 Відповісти
Изначально вам придумали казочку про 73 для отмазки и внушения чувства вины украинцам( Это ложь,как и 86 с 146-рашистские технологии(((
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27.07.2022 07:05 Відповісти
..(((
..теперь стало похоже на живописные пейзажи обычного кацапского Мухосранска, не хватает только ещё глубинного народа, как всегда обоссаного и обосраного, под забором, с пустым фунфыриком "бояры"..
узкий мир - это всегда разруха, холод и голод.. и счастливое хйло со свитой, возвышающееся над всем этим, юзающее с удовольствием все блага Западной Цивилизации
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26.07.2022 15:26 Відповісти
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26.07.2022 15:31 Відповісти
Єрмак думає відповідати? Чи хто там країною керує? sarcasm off
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26.07.2022 15:36 Відповісти
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26.07.2022 15:38 Відповісти
завітє рускє мір
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26.07.2022 15:42 Відповісти
Перша реакція на таке зрозуміла - злість до ворога, співчуття до постраждалих.
але друга чи третя реакція завжди постає питанням - за кого ви проголосили у 19-му році???
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26.07.2022 16:03 Відповісти
"Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків". Джерело:
...........голосовал за зеленского , но он не оправдал моих надежд , в следующий раз проголосую за арестовича, он красивый, красиво говорит, и на рускам язике.
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26.07.2022 16:04 Відповісти
це якщо песика Патрона не буде в списках. а то б за Патрона б проголосував!
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26.07.2022 16:33 Відповісти
наш путін, кажеш? О тож...
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26.07.2022 16:09 Відповісти
100% даю - спроси у нее на эту тему полгода назад - за Путина бы горло перегрызла. Видно по ней без бинокля.
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26.07.2022 16:21 Відповісти
Смерть виродку природи Путіну
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26.07.2022 16:24 Відповісти
Освободил indeed.Як казала моя стара - Пожалел волк кобылу оставил хвост да гриву.
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26.07.2022 16:25 Відповісти
не расхерачат кацап -ваши уже воют от хаймарсов
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26.07.2022 18:27 Відповісти
Я звісно шкодую, що по затоці Путін завдав ракетного удару, але там же все населення прокацапське. Закрий глаза плюнь і в колобаранта попадеш.
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26.07.2022 18:03 Відповісти
І бази там- гадюшники в основному по неадекватних цінах.
В ідеалі все там треба рівняти з землею і просити арабів побудувати нормальний курорт
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26.07.2022 18:35 Відповісти
Мені взагалі не зрозуміло, чому до минулого сезону люди взагалі їздили відпочивати до Затоки. Ціни - вищі ніж в Болгарії, сервіс в рази гірший. Звісно це не як не виправдовує парашу. А то, що там купа ватників, на жаль, правда. Добре, що помітно меньше ніж в 2014
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26.07.2022 20:43 Відповісти
"наш путин" ? Так, тітонько - ти з своїм мокшанським мракобіссям йому до 3.14зди.
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26.07.2022 18:23 Відповісти
Жах в Затоці, у людей не лишилось НІЧОГО, і знову про Порошенко. Пігулки мабуть підроблені, не допомагають при загострені. Шкода.
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26.07.2022 18:45 Відповісти
Люди, які втратили майно, складуть відповідні акти, з участю поліції та місцевого самоврядування, і будуть позиватися до РФ у судах. Рано чи пізно їм усе буде компенсовано, включно з моральною шкодою.
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26.07.2022 19:05 Відповісти
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26.07.2022 22:16 Відповісти
Кучма и народные депутаты Украины- дякую за Будапештский меморандум и Харьковские соглашения.

Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.

Позаботились об Ураине на всю.
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26.07.2022 19:08 Відповісти
Я вважаю, що це була пробивка каналу, тобто було 13 літаків та 11ракет, 2 літаки, це хто винищувачи прикриття? Добре, тобто була перевірка наявності на одеському напрямку сил ппо та авіації. Не було нічого... Тому в завданні була Затока, село курорт, як в минулий раз була Сергіївка,це через кілометрів 40 в бік БД. Висновок- порти одещини без належного прикриття з повітря.
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26.07.2022 19:35 Відповісти
коли до українського народу дійде, що євреї зеленський і пукін на одному боці?
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26.07.2022 23:36 Відповісти
Як би то зробити щоб путін ще б асвабаділ вас від маскальської мови? Невже не зрозуміло просту істину - хло асвабаждає маскаломовних, тож якби вся Україна розмовляла державною - карлик в житті би сюди не попхався.
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27.07.2022 00:17 Відповісти
Страно как то если сегодня бамбанули,то чего нет дыма огня,такое впечатление буд то это опять фейк,ну на самом деле ведь сегодня 26июля,где пожар,дым,огонь.*******
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27.07.2022 00:55 Відповісти
А зелений долбодятел може привести хоч один приклад, коли і кого він змусив за щось відповісти?
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27.07.2022 06:22 Відповісти
 
 