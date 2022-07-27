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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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окупація (6526) референдум (626) анексія (123)

Росіяни перед "референдумами" хочуть захопити якомога більшу територію України, - ISW

ворог,кацап,русня,орк

Окупанти хочуть захопити якомога більше українських територій перед тим, як проводити незаконні "референдуми" про "включення" загарбаного до складу РФ.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційне "керівництво" продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території. Так, 25 липня заступник "міністра інформації" так званої "ДНР" Данило Безсонов заявив, що фейкова "республіка" розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Читайте: Окупанти запланували, що вступ до РФ на "референдумі" підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

При цьому в ISW вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Окупаційне "керівництво" оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.

  • Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

  • Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов'янськ.

  • Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

  • Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Також читайте: Окупанти завезли піарників та шукають масовку для нібито "підтримки" "референдуму" на півдні України, - "Центр національного спротиву"

  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах в Херсонській області.

  • Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

  • Джерела інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля з приводу анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

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Топ коментарі
+8
А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
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27.07.2022 07:18
+7
може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
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27.07.2022 07:41
+6
Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
ІДІОТИ кончені і мразь !

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27.07.2022 07:49
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27.07.2022 07:03 Відповісти
А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
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27.07.2022 07:18 Відповісти
як в криму і донбасі?
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27.07.2022 10:12 Відповісти
За щоку захоплять. Тільки за щоку.
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27.07.2022 07:30 Відповісти
А у кацапів віками була "ідея-фікс" - "Пабеда лишь тагда, кагда занята и присаединена ещё территория! Какая же єта "пабеда", если Рассия не увеличилась?"
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27.07.2022 07:38 Відповісти
може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
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27.07.2022 07:41 Відповісти
В 14 могли ЗСУ наступали коли ні відступали де що рашисти там проводили немало ніякого значення. З дикунами значення має військова сила - або їх гониш або вони приходять і тебе зжеруть.
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27.07.2022 08:36 Відповісти
Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
ІДІОТИ кончені і мразь !

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27.07.2022 07:49 Відповісти
Саме "Що було"!
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27.07.2022 09:15 Відповісти
так захоплять же ж, карту діпстейт всі ж бачуть, ті хто не ідіоти, хоча б, і весь наш ура патріотизм іде в сраку. Цю війну я не знаю як ми будемо хоча б зупиняти, я вже мовчу про контрнаступ.
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27.07.2022 08:22 Відповісти
***** захапает столько земли, сколько ему позволят, кацапы проведут ,,рехверендум" и заявят, шо всё это теперь рашка. Думаете, что после этого мы будем отвоёвывать свои земли назад? Нет! Бонэвтик-дерьмак всё застопорит и будет волать про ,,там же нашилюди" и ,,перестатьстрилять". А арахамия договорится про 15 лет ,,переговоров". Зеленского В ОТСТАВКУ!!
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27.07.2022 08:30 Відповісти
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27.07.2022 08:35 Відповісти
"" Окупанти хочуть захопити якомога більше українських територій перед тим, як проводити незаконні "референдуми" про "включення" загарбаного до складу РФ.""

Цікаво,як вони можуть зараз щьось захопити? Правоберіжжя,разом з Херсоном скоро буде НАШЕ.

А з лівоберіжжям-складнійше. Але до 15го вересня час є. Дуже не хочу бути під підарашкою (район Н-Каховки).

Смерть путліровцям!! Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 09:47 Відповісти
ISW просто наивные кабинетные стратеги и не понимают что это не имеет ни какого значения.
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27.07.2022 10:13 Відповісти
Точно уж не будет иметь никакого значения,если на каждый референдумский участок от орков будет нацелен https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur от ВСУ с предупреждением местных любителей"русского мира"о возможных нехороших последствиях в ходе их волеизъявления
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27.07.2022 11:29 Відповісти
Начхати всім на ті референдуми.
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27.07.2022 22:06 Відповісти
 
 