Росіяни перед "референдумами" хочуть захопити якомога більшу територію України, - ISW

Окупанти хочуть захопити якомога більше українських територій перед тим, як проводити незаконні "референдуми" про "включення" загарбаного до складу РФ.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційне "керівництво" продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території. Так, 25 липня заступник "міністра інформації" так званої "ДНР" Данило Безсонов заявив, що фейкова "республіка" розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

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При цьому в ISW вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Окупаційне "керівництво" оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.

Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов'янськ.

Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

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