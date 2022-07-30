Посол Британії Сіммонс вимагає розслідувати вбивство "азовців" в Оленівці
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування.
Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України", - зазначила посол.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.
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