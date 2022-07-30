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Новини Війна
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Посол Британії Сіммонс вимагає розслідувати вбивство "азовців" в Оленівці

симмонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування.

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України", - зазначила посол.

Також читайте: Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Автор: 

Велика Британія (5608) посол (1105) Сіммонс Мелінда (114) воєнні злочини (1862)


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Безкарно-ключове слово.
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30.07.2022 12:05 Відповісти
А як реагуе держсекретар Блинкен. Скільки він хоче отримати від РФ.?
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30.07.2022 12:13 Відповісти
Так а зачем блинкинду впрягаться, если украинские чиновники второй день подряд террористов отмазывают, как могут. Проще сделать вид, что ничего не было, и получить немного денег на карман
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30.07.2022 12:38 Відповісти
Що тут розслідувати? Кацапи захотіли, вбили, всі через тиждень забудуть, бо підірвуть ще щось. Безкарність поводує загострення і ще більші вбивства.
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30.07.2022 12:13 Відповісти
Біда в тому що світові інституції які гарантували безпеку для військовополонених імпотентні, боягузливі , бистріше куплені ерефією. Москві начхати на міжнародні норми і договори. І це буде доти поки світ буде торгувати з ними і домовлятися. Повинен бути повний бойкот всього з ерефії та ізоляція.
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30.07.2022 12:28 Відповісти
для чого? все одно ніхто нікого карати не збирається. А озабочєнность можна й так висловити.
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30.07.2022 12:16 Відповісти
Зачем расследование? В оп уже все расследовали - это просто заметали следы мелкой кражи, виновным год условно и дело закрыто.
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30.07.2022 12:34 Відповісти
Ну і як ситуація? Зіграли по чужим правилам. "Вас" попереджали...
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30.07.2022 13:14 Відповісти
100001 подтверждение цены договоров с Рашисткой ********** и гарантиям "партнеров". Что там ООН и Турция Зеленскому гарантировали?
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30.07.2022 15:53 Відповісти
 
 