УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
НАТО співпрацює з виробниками зброї для більших поставок в Україну, - Столтенберг

Країни - члени НАТО тісно співпрацюють з виробниками оборонного комплексу, щоби поставити більше зброї та обладнання в Україну і забезпечити її готовність до тривалого протистояння з Росією.

Про це заявив в інтерв’ю Reuters генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надаємо багато підтримки, але маємо зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів", - наводить агентство слова глави Альянсу.

У цьому зв’язку Столтенберг повідомив, що наразі відбувається взаємодія між країнами НАТО й компаніями - виробниками озброєння й техніки.

"Ми зараз перебуваємо в тісному контакті та співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоби виробляти й постачати більше різних типів боєприпасів, зброї, а також інших можливостей", - зауважив генсек НАТО.

Впродовж останніх місяців країни НАТО та інші союзники почали постачати в Україну більш досконалі системи озброєнь, у тому числі артилерійські ракетні системи HIMARS. За оцінками західних представників, ці озброєння вже змінили ситуацію на полі бою в Україні.

НАТО (6724) Столтенберг Єнс (1596)
+6
04.08.2022 20:41 Відповісти
+6
Заморожений конфлікт відкладена війна.
04.08.2022 20:46 Відповісти
+6
Лаптестан, тобі пісець, скоро чехотка по «расея1» будуть приблизно такі новини: «укрфашисти літаками F-35, які вилетіли з авіаносців «Джорд Буш» та «Гарі Трумен» нанесли удар по складу зі селітрою яка детонувала всю ніч.
04.08.2022 21:12 Відповісти
Так, ця війна на роки... Але добре, що хоч в НАТО це розуміють й готуються.
04.08.2022 20:36 Відповісти
Ніякої війни на роки не може бути. Все закінчиться до кінця року, або перемогою однієї з сторін або замороженим конфліктом.
04.08.2022 20:41 Відповісти
04.08.2022 20:46 Відповісти
Вона буде відкладена на десятиліття. Активні бойові дії ще можуть відбуватися декілька місяців після чого обидві сторони перейдуть до оборони. Почнеться демобілізація, бо немає можливості забезпечувати таку кількість військ. Обидві сторони будуть надіятись на якийсь переворот всередині країни супротивника. А на нову війну найближчими рокаминавряд чи хтось наважиться.
04.08.2022 21:30 Відповісти
нам тільки переиога, навіть якщо через пару років
04.08.2022 21:13 Відповісти
Ну хоть что-то от НАТАА!!!!
04.08.2022 20:28 Відповісти
А від вас?
04.08.2022 20:37 Відповісти
А від нас асфальтовані і освітлені дороги.
04.08.2022 20:42 Відповісти
З'їдав ти корисний.
04.08.2022 20:57 Відповісти
04.08.2022 20:41 Відповісти
У двох фінських містах біля кордону з РФ щодня звучатиме гімн України: на знак підтримки біженців
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-dvoh-finskih-mistah-bilya-kordonu-z-rf-schodnya-zvuchatime-gimn-ukraini-na-znak-pidtrimki-bizhentsiv.htm?_gl=1*i90yyf*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY1OTYzNDc4MC42MDMuMS4xNjU5NjM0ODAwLjQw&_ga=2.117347470.923212399.1656327498-432072611.1620280208
04.08.2022 20:43 Відповісти
Оце росія наклепала заліза -- НАТО впрягаєця в гонку
04.08.2022 20:45 Відповісти
Росія обіср...ться протів країн НАТО.
04.08.2022 20:48 Відповісти
Кацапія нічого не наклепала ,, наклепав ще сирисири , для війни з НАТО , а кацапня лише тим користується . . Близько - 90% кацапської зброї , розроблялось і виготовлялось ще совка .
04.08.2022 21:53 Відповісти
Ракеты , снаряды , беспилотники - очень много чего производится .
04.08.2022 22:04 Відповісти
Може й много чєго , але - в якій кількості . !
Ракети маде ін паРаша - калібри та іскандери , вони вже майже вистріляли , тепер пуляють різними Х і С 300 ( а це - маде ін совок ) ,, снарядів у них ( ще совкових запасів ) дофіга і трішки , то ж потреби виробляти нові не було . А по безпілотники ***** недавно їздило в Іран , бо тих що вони виробляють не вистачає .
04.08.2022 23:06 Відповісти
04.08.2022 21:12 Відповісти
без НАТО і Пєнтагона не обійтись
04.08.2022 21:15 Відповісти
НАТО має таку чудодійну піпетку, якою наділяє Україні озброєнь.
Але почуваймося впевненіше: НАТО відра не візьме (то зайве!), зате чвиркатиме часто-часто-часто-часто...
04.08.2022 21:26 Відповісти
04.08.2022 21:41 Відповісти
Производители готовы поставить Украине много чего, проблема в трусости или коррумпированости (кремлем) политического руководства некоторых стан НАТО!
04.08.2022 22:20 Відповісти
Это тоже имеет место быть, но главное не это. Только США могло бы поставить любое количество оружия, я читал что аж 400!! фирм подали заявки на поставки оружия, но США ждут когда раху исключат из всех рынков сбыта оружия, газа и т.д., поскольку если сейчас дать все-все-все, то ***** быстро проиграет, и начнет вести переговоры. А все договоры по газу, нефти, и прочему будут продолжены и он опять будет получать деньги. Это я считаю главной причиной.
04.08.2022 22:44 Відповісти
 
 