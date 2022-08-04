НАТО співпрацює з виробниками зброї для більших поставок в Україну, - Столтенберг

Країни - члени НАТО тісно співпрацюють з виробниками оборонного комплексу, щоби поставити більше зброї та обладнання в Україну і забезпечити її готовність до тривалого протистояння з Росією.

Про це заявив в інтерв’ю Reuters генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надаємо багато підтримки, але маємо зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів", - наводить агентство слова глави Альянсу.

У цьому зв’язку Столтенберг повідомив, що наразі відбувається взаємодія між країнами НАТО й компаніями - виробниками озброєння й техніки.

"Ми зараз перебуваємо в тісному контакті та співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоби виробляти й постачати більше різних типів боєприпасів, зброї, а також інших можливостей", - зауважив генсек НАТО.

Впродовж останніх місяців країни НАТО та інші союзники почали постачати в Україну більш досконалі системи озброєнь, у тому числі артилерійські ракетні системи HIMARS. За оцінками західних представників, ці озброєння вже змінили ситуацію на полі бою в Україні.

