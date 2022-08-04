НАТО співпрацює з виробниками зброї для більших поставок в Україну, - Столтенберг
Країни - члени НАТО тісно співпрацюють з виробниками оборонного комплексу, щоби поставити більше зброї та обладнання в Україну і забезпечити її готовність до тривалого протистояння з Росією.
Про це заявив в інтерв’ю Reuters генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми надаємо багато підтримки, але маємо зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів", - наводить агентство слова глави Альянсу.
У цьому зв’язку Столтенберг повідомив, що наразі відбувається взаємодія між країнами НАТО й компаніями - виробниками озброєння й техніки.
"Ми зараз перебуваємо в тісному контакті та співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоби виробляти й постачати більше різних типів боєприпасів, зброї, а також інших можливостей", - зауважив генсек НАТО.
Впродовж останніх місяців країни НАТО та інші союзники почали постачати в Україну більш досконалі системи озброєнь, у тому числі артилерійські ракетні системи HIMARS. За оцінками західних представників, ці озброєння вже змінили ситуацію на полі бою в Україні.
Ракети маде ін паРаша - калібри та іскандери , вони вже майже вистріляли , тепер пуляють різними Х і С 300 ( а це - маде ін совок ) ,, снарядів у них ( ще совкових запасів ) дофіга і трішки , то ж потреби виробляти нові не було . А по безпілотники ***** недавно їздило в Іран , бо тих що вони виробляють не вистачає .
Але почуваймося впевненіше: НАТО відра не візьме (то зайве!), зате чвиркатиме часто-часто-часто-часто...