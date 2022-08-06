УКР
ООН підозрює бойовиків ПВК "Вагнер" у масових вбивствах у Малі

Експерти ООН розслідували випадки масових вбивств мирних жителів у Малі та дійшли висновку, що до них з високою ймовірністю причетні російські найманці з ПВК Вагнера.

Текст доповіді потрапив у розпорядження німецьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У 78-сторінковому звіті, який передано до Ради Безпеки ООН, стверджується, що військові, які діяли від імені уряду Малі, вбили щонайменше 30 мирних жителів лише в одному з сіл. За словами очевидців, злочинці описані у звіті як "білошкірі солдати".

Читайте: Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР

Російська приватна військова компанія Вагнера, найманців з якої запросили в країну влада Малі, у доповіді прямо не згадується. Проте, за інформацією ЗМІ, експерти не сумніваються, що ці солдати є росіянами. На користь цього свідчить, до прикладу, використання ними мотузок із запасів російської армії.

Інцидент, який став основою доповіді, стався 5 березня 2022 року. "Група білошкірих солдатів" прибула до села, потім, за словами очевидців, "солдати зібрали дорослих чоловіків та підлітків, зв'язали їм руки за спиною та зав'язали очі". Серед захоплених були як жителі села, так і ті, що прийшли до нього по воду з інших поселень.

Також читайте: Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

Солдати пограбували в селі вдома та блокували в них жінок та дітей. Після цього вони побили кийками пов'язаних чоловіків. Потім вивезли понад 30 чоловіків. Наступного дня їхні тіла виявили за чотири кілометри від села - їх застрелили, а потім спалили, сказано у звіті.

Експерти вказують, що інцидент був лише одним епізодом у діях військових проти мирного населення Малі.

Нагадаємо, у травні 2021 року в Малі відбувся другий військовий переворот за кілька місяців. У вересні глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що перехідний уряд Малі звернувся до ПВК Вагнера з проханням дати людей для "боротьби з тероризмом".

25 листопада Європарламент засудив "жахливі злочини", скоєні російською ПВК Вагнера, і поклав відповідальність за фінансування, навчання та оперативне командування найманцями на владу Росії.

Топ коментарі
+19
ООН-таке жалюгідне обісране та серливе що навіть очевидне боїться визнати...Просто лайНОО...
06.08.2022 15:05 Відповісти
+7
...очікується обєспокоєнность небувалої досі глибини.
06.08.2022 15:08 Відповісти
+5
мне интересно, ООН само от себя не тошнит?
06.08.2022 15:09 Відповісти
ООН-таке жалюгідне обісране та серливе що навіть очевидне боїться визнати...Просто лайНОО...
06.08.2022 15:05 Відповісти
ООНозабоченость уже висловило??!
06.08.2022 21:57 Відповісти
Даже нет слов!
06.08.2022 15:05 Відповісти
...очікується обєспокоєнность небувалої досі глибини.
06.08.2022 15:08 Відповісти
мне интересно, ООН само от себя не тошнит?
06.08.2022 15:09 Відповісти
а де емнестезі?
06.08.2022 15:09 Відповісти
Вони розслідують випадки провокування громадянами Малі отважних і смєлих асвабадітєлєй. Скоро буде доклад про то, что нє всьо так однозначно.
06.08.2022 15:14 Відповісти
то прирівняти цих москалів до іділ і знищити керівників
06.08.2022 15:12 Відповісти
Сидить на ДОЖДЕ поважний професор й розпоідає, які справедливі та героїчні Емнестезі... А Україні треба дослуховуватися... Й нєуподоблБЛЯТЬся путіну
06.08.2022 15:12 Відповісти
Не,то точно не руснявце наемники! то негры сами себя перестреляли
06.08.2022 15:13 Відповісти
******** хуже игила,********* международный террорист!
06.08.2022 15:25 Відповісти
Іділ був створений підорашкою
06.08.2022 16:56 Відповісти
"звіті, який передано до Ради Безпеки ООН"

де русня-небензня на нього накладе. І вето, і інше
06.08.2022 15:26 Відповісти
Люди,будьмо спокійнІ,вони тільки підозрюють дальше них справа не піде.
06.08.2022 15:50 Відповісти
Дайте вгадаю стурбовансть і занепокояння?
07.08.2022 15:57 Відповісти
 
 