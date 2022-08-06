ООН підозрює бойовиків ПВК "Вагнер" у масових вбивствах у Малі

Експерти ООН розслідували випадки масових вбивств мирних жителів у Малі та дійшли висновку, що до них з високою ймовірністю причетні російські найманці з ПВК Вагнера.

Текст доповіді потрапив у розпорядження німецьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У 78-сторінковому звіті, який передано до Ради Безпеки ООН, стверджується, що військові, які діяли від імені уряду Малі, вбили щонайменше 30 мирних жителів лише в одному з сіл. За словами очевидців, злочинці описані у звіті як "білошкірі солдати".

Російська приватна військова компанія Вагнера, найманців з якої запросили в країну влада Малі, у доповіді прямо не згадується. Проте, за інформацією ЗМІ, експерти не сумніваються, що ці солдати є росіянами. На користь цього свідчить, до прикладу, використання ними мотузок із запасів російської армії.

Інцидент, який став основою доповіді, стався 5 березня 2022 року. "Група білошкірих солдатів" прибула до села, потім, за словами очевидців, "солдати зібрали дорослих чоловіків та підлітків, зв'язали їм руки за спиною та зав'язали очі". Серед захоплених були як жителі села, так і ті, що прийшли до нього по воду з інших поселень.

Солдати пограбували в селі вдома та блокували в них жінок та дітей. Після цього вони побили кийками пов'язаних чоловіків. Потім вивезли понад 30 чоловіків. Наступного дня їхні тіла виявили за чотири кілометри від села - їх застрелили, а потім спалили, сказано у звіті.

Експерти вказують, що інцидент був лише одним епізодом у діях військових проти мирного населення Малі.

Нагадаємо, у травні 2021 року в Малі відбувся другий військовий переворот за кілька місяців. У вересні глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що перехідний уряд Малі звернувся до ПВК Вагнера з проханням дати людей для "боротьби з тероризмом".

25 листопада Європарламент засудив "жахливі злочини", скоєні російською ПВК Вагнера, і поклав відповідальність за фінансування, навчання та оперативне командування найманцями на владу Росії.