ООН подозревает боевиков ЧВК "Вагнер" в массовых убийствах в Мали

Эксперты ООН расследовали случаи массовых убийств мирных жителей в Мали и пришли к выводу, что к ним с высокой вероятностью причастны российские наемники из ЧВК Вагнера.

Текст доклада попал в распоряжение германских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

В 78-страничном отчете, переданном в Совет Безопасности ООН, утверждается, что военные, действовавшие от имени правительства Мали, убили по меньшей мере 30 мирных жителей только в одном из сел. По словам очевидцев, преступники описаны в отчете как "белокожие солдаты".

Российская частная военная компания Вагнера, наемников из которой пригласили в страну власти Мали, в докладе прямо не упоминается. Однако, по информации СМИ, эксперты не сомневаются, что эти солдаты являются россиянами. В пользу этого свидетельствует, например, использование ими веревок из запасов российской армии.

Инцидент, ставший основой доклада, произошел 5 марта 2022 года. "Группа белокожих солдат" прибыла в село, затем, по словам очевидцев, "солдаты собрали взрослых мужчин и подростков, связали им руки за спиной и завязали глаза". Среди захваченных были как жители села, так и пришедшие к нему за водой из других поселений.

Солдаты ограбили в селе дома и блокировали женщин и детей. После этого они избили дубинками связанных мужчин. Затем вывезли более 30 человек. На следующий день их тела обнаружили в четырех километрах от села - их застрелили, а затем сожгли, говорится в отчете.

Эксперты указывают, что инцидент был лишь одним эпизодом в действиях военных против мирного населения Мали.

Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот через несколько месяцев. В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось в ПИК Вагнер с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".

25 ноября Европарламент осудил "ужасающие преступления", совершенные российским ЧВК Вагнера, и положил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власть России.