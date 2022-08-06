РУС
ООН подозревает боевиков ЧВК "Вагнер" в массовых убийствах в Мали

Эксперты ООН расследовали случаи массовых убийств мирных жителей в Мали и пришли к выводу, что к ним с высокой вероятностью причастны российские наемники из ЧВК Вагнера.

Текст доклада попал в распоряжение германских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

В 78-страничном отчете, переданном в Совет Безопасности ООН, утверждается, что военные, действовавшие от имени правительства Мали, убили по меньшей мере 30 мирных жителей только в одном из сел. По словам очевидцев, преступники описаны в отчете как "белокожие солдаты".

Читайте: Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, минировали место их содержания боевики ЧВК "Вагнер", - ГУР

Российская частная военная компания Вагнера, наемников из которой пригласили в страну власти Мали, в докладе прямо не упоминается. Однако, по информации СМИ, эксперты не сомневаются, что эти солдаты являются россиянами. В пользу этого свидетельствует, например, использование ими веревок из запасов российской армии.

Инцидент, ставший основой доклада, произошел 5 марта 2022 года. "Группа белокожих солдат" прибыла в село, затем, по словам очевидцев, "солдаты собрали взрослых мужчин и подростков, связали им руки за спиной и завязали глаза". Среди захваченных были как жители села, так и пришедшие к нему за водой из других поселений.

Также читайте: Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

Солдаты ограбили в селе дома и блокировали женщин и детей. После этого они избили дубинками связанных мужчин. Затем вывезли более 30 человек. На следующий день их тела обнаружили в четырех километрах от села - их застрелили, а затем сожгли, говорится в отчете.

Эксперты указывают, что инцидент был лишь одним эпизодом в действиях военных против мирного населения Мали.

Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот через несколько месяцев. В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось в ПИК Вагнер с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".

25 ноября Европарламент осудил "ужасающие преступления", совершенные российским ЧВК Вагнера, и положил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власть России.

ООН (4231) Мали (45) ЧВК Вагнер (1338) военные преступления (1499)
+19
ООН-таке жалюгідне обісране та серливе що навіть очевидне боїться визнати...Просто лайНОО...
06.08.2022 15:05 Ответить
+7
...очікується обєспокоєнность небувалої досі глибини.
06.08.2022 15:08 Ответить
+5
мне интересно, ООН само от себя не тошнит?
06.08.2022 15:09 Ответить
ООН-таке жалюгідне обісране та серливе що навіть очевидне боїться визнати...Просто лайНОО...
06.08.2022 15:05 Ответить
ООНозабоченость уже висловило??!
06.08.2022 21:57 Ответить
Даже нет слов!
06.08.2022 15:05 Ответить
...очікується обєспокоєнность небувалої досі глибини.
06.08.2022 15:08 Ответить
мне интересно, ООН само от себя не тошнит?
06.08.2022 15:09 Ответить
а де емнестезі?
06.08.2022 15:09 Ответить
Вони розслідують випадки провокування громадянами Малі отважних і смєлих асвабадітєлєй. Скоро буде доклад про то, что нє всьо так однозначно.
06.08.2022 15:14 Ответить
то прирівняти цих москалів до іділ і знищити керівників
06.08.2022 15:12 Ответить
Сидить на ДОЖДЕ поважний професор й розпоідає, які справедливі та героїчні Емнестезі... А Україні треба дослуховуватися... Й нєуподоблБЛЯТЬся путіну
06.08.2022 15:12 Ответить
Не,то точно не руснявце наемники! то негры сами себя перестреляли
06.08.2022 15:13 Ответить
******** хуже игила,********* международный террорист!
06.08.2022 15:25 Ответить
Іділ був створений підорашкою
06.08.2022 16:56 Ответить
"звіті, який передано до Ради Безпеки ООН"

де русня-небензня на нього накладе. І вето, і інше
06.08.2022 15:26 Ответить
Люди,будьмо спокійнІ,вони тільки підозрюють дальше них справа не піде.
06.08.2022 15:50 Ответить
Дайте вгадаю стурбовансть і занепокояння?
07.08.2022 15:57 Ответить
 
 