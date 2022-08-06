На Миколаївщині українські воїни збили ворожий безпілотник, - Братчук
В Миколаївській області українські захисники знищили російський безпілотник.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
6 серпня, у небі над Миколаївщиною, воїни повітряного командування "Південь" виявили та знищили черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Раніше повідомлялося, що на південному напрямку протягом доби українські воїни ліквідували 39 окупантів та знищили 6 одиниць автомобільної техніки ворога. Окупанти вдень 6 серпня обстрілювали з артилерії населені пункти вздовж лінії розмежування. Протягом доби атакували з повітря українські позиції.
