На Миколаївщині українські воїни збили ворожий безпілотник, - Братчук

безпілотник

В Миколаївській області українські захисники знищили російський безпілотник.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

6 серпня, у небі над Миколаївщиною, воїни повітряного командування "Південь" виявили та знищили черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 54-ї ОМБр збили ворожий безпілотник Орлан-30

Раніше повідомлялося, що на південному напрямку протягом доби українські воїни ліквідували 39 окупантів та знищили 6 одиниць автомобільної техніки ворога. Окупанти вдень 6 серпня обстрілювали з артилерії населені пункти вздовж лінії розмежування. Протягом доби атакували з повітря українські позиції.

Орки нові зграї формують,а ЗСУ їх знищує. Очі бояться,а руки самі до Стугни тягнуться. Так тримати.
06.08.2022 18:14
 
 