В Николаевской области украинские воины сбили вражеский беспилотник, - Братчук

В Николаевской области украинские защитники уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

6 августа в небе над Николаевщиной воины воздушного командования "Південь" обнаружили и уничтожили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Ранее сообщалось, что на южном направлении в течение суток украинские воины ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили 6 единиц автомобильной техники врага. оккупанты днем ​​6 августа обстреливали из артиллерии населенные пункты вдоль линии разграничения. В течение суток атаковали с воздуха украинские позиции.