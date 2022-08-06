В Николаевской области украинские воины сбили вражеский беспилотник, - Братчук
В Николаевской области украинские защитники уничтожили российский беспилотник.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
6 августа в небе над Николаевщиной воины воздушного командования "Південь" обнаружили и уничтожили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Ранее сообщалось, что на южном направлении в течение суток украинские воины ликвидировали 39 оккупантов и уничтожили 6 единиц автомобильной техники врага. оккупанты днем 6 августа обстреливали из артиллерии населенные пункты вдоль линии разграничения. В течение суток атаковали с воздуха украинские позиции.
