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Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 01
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 02

У переписці кілерів також згадується радник глави МВС Антон Геращенко.

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 03

Читайте також: Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 04
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 05
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 06
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 07

Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

На його "пропозицію" відповів мешканець Києва. За 5 тис. дол. США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 08
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 09

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 10

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 11
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 12
Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 13

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 14

Також дивіться: Три російські танки знищені дронами військової контррозвідки СБУ. ВIДЕО

А для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі.

Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі.

Дивіться: Затримано агента РФ, який розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", - СБУ. ВIДЕО

Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ 15

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!" - наголосив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.

Заходи з викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з підрозділами СБУ Волинської області, Національною поліцією та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

замовне вбивство (151) контррозвідка (470) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+83
Точно, якраз мутного буданова при якому гур не завдав ніякої шкоди кацапам ,останні готували замах на нього.
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08.08.2022 16:45
+64
пошла жара из удивительных историй )). дальше будут рассказки о покушении на дерьмака и ару хамию )) по баксу за каждого обещали ))
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08.08.2022 16:50
+51
Ой, а Буданова зачем приплели? Типа чтоб мы не подумали, что он ********** агент?)))

Дебилы, *****! И так всем понятно, что вы одна шобла. И Резников уже тоже пляшет под их дудку. Так что полнейший фейк!!!
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08.08.2022 16:49
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Кварталівські посіпаки, ваше відое повна дешева *****..Така ж як і ви самі...Ніхто вам не повірить!!!
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08.08.2022 18:32 Відповісти
Старий анекдот: дух сидить з гвинтівкою і виглядає наших. Бачить хтось висунувся , на погон- три зірочки , швиденько справочник - ст. лейтенант , премія 100 баксів . Хоп , а його вже немає. Знову хтось виглянув . на погон , три лички , справочник - сержант премія 30 баксів. В приціл а там уже пусто . Ну думає так я нічого не зароблю. Тут знов хтось виглянув- він бах і застрелив .Швиденько справочник , дві зірочки вздовж - прапорщик штраф 1000 доларів.
Я думаю що ситуація схожа.
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09.08.2022 06:55 Відповісти
Шо, достовернее не могли кого то подобрать, правда в 95 квартале всех уже знают в лицо.
А те убивцы, шо с новичком работали, как то поинтелегентнее были. Оскорбительно, что таких прислали, зря они так непрофессионально! А то бы Оскара дали...
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08.08.2022 18:35 Відповісти
Якби кацапи наймали кіллера, то не заради вбивства двох нікчемних папуасів.
Мішенями був би наш генералітет.
І гадаю, що кацапи, які щодня витрачають десятки мільйонів долларів, стріляючи крилатими ракетами, не поскупились би і знайшли два-три мільйона на подібний замах!
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08.08.2022 18:36 Відповісти
На двох скотів менше,Слава Україні!
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08.08.2022 18:37 Відповісти
ты идиот ты же скот остался))
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09.08.2022 05:47 Відповісти
треба провести слідчі дії з цими кілерами як Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Нехай пройдуться на камеру у сутінках. Впевнений що це ті самі хлопці які можуть посидіти і за Шеремета і за замах на Шефіра, все стерплять.
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08.08.2022 18:40 Відповісти
можливо навіть взяти з них зізнання, а потім обміняти на сотню наших солдатів у полоні і краса взагалі і справжніх кілерів тоді точно ніхто не знайде
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08.08.2022 18:44 Відповісти
Смішно.
Прибрати Резникова за те, що він всю свою каденцію гальмує введення логістичного ІТ-забеспечення щодо поставок ВСУ? Від чого і довги поставки озброєння, і спекуляції з продажем.
Й це навіть не квіточки.
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08.08.2022 18:46 Відповісти
А прізвище громадського діяча часом не Притула?
Бо щось дуже його піарять останнім часом.
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08.08.2022 18:46 Відповісти
такие вещи нельзя оставлять безответными.Безкарность порождает усиление агрессии...Ход за нашими спецами...
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08.08.2022 18:53 Відповісти
Хтось в це вірить?

Навіщо кацапам вбивати Буданова, якщо він краще джерело інформації для них і повна нікчема для нас?
Ще б на Єрмака замах придумали для зайвої героїзації. 😁

Рєзнікова дописали чисто для правдоподібності.
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08.08.2022 19:02 Відповісти
Резніков теж знатний корупціонер, просто не настільки зашкварний в порівнянні з Будановим
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09.08.2022 14:43 Відповісти
Тупая предвыборная раскрутка. Зачем им вырубать своих пособников ?! Это жвачка для тупых 73% ... Вот Азовцев они убивают. Потому что он патриоты... А ни Офису Пройобов... ни его шестёркам это точно не угрожает...
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08.08.2022 19:03 Відповісти
🤡🤢клоунарий в очередной раз угадился , как шофёром шефира
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09.08.2022 01:02 Відповісти
якась мутна фігня
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08.08.2022 19:09 Відповісти
Аваков косультант.
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Сценарий этого мыла небось Зеля писал,под диктовку Ермака.Лепят им биографии."Второе покушение" на Буданова и опять незадача.Покушатели какие-то сомнительные.Как говорил Станиславский: "Не верю"
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08.08.2022 19:12 Відповісти
Актёры из 95 квартала неубедительно сыграли роль
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08.08.2022 19:14 Відповісти
*****, якийсь галімий сценарій, самі спровокували якого дебіла, самі ж його і затримали. виглядає якось так. хоча на кацапії "круті" диверсанти тільки в кіно і п'яному угарі, в реальності нічим не кращі за оте затримане чмо, два чма. Але де гонки, де перестрілки, де спецефекти, фу дешовка якась.
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08.08.2022 19:19 Відповісти
Сначала подумал что очередная сказочка, но по количеству перевозбудившихся кацапаконсерв похоже что это правда.
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08.08.2022 19:21 Відповісти
Адресу консерв окупантоязичний дай,бо якимось туманом повіяло,це ти на цензорят батон крошиш .
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08.08.2022 19:29 Відповісти
о подоляківський бот приліз, відать, нове завдання отримав. менеджер з ведення дискусій по 3 грн за комент.
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08.08.2022 20:47 Відповісти
І кому вони були потрібні ці кадри? Знову якесь окозамилювання для народу
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08.08.2022 19:21 Відповісти
До Резнікова по совковій практиці приклали в набір ще телепіздуна буданова.
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08.08.2022 19:26 Відповісти
такие ценные кадры, что бы на них охотиться. Это самопиар
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08.08.2022 19:27 Відповісти
Вот чем должно заниматься СБУ господин Президент ,а не кошмарить бизнес ,чем они занимались с Вашим протеже последние 3 года. З)розуміло ? Или вы как говорят поздно встрлись ?
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08.08.2022 19:29 Відповісти
ты идиот зеленый? чем должно заниматься СБУ? левыми дешевыми постановками с цирком на дротi ?
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09.08.2022 06:00 Відповісти
Дуже схоже на детективну історію з серіалу
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08.08.2022 19:31 Відповісти
Рашистские ******** и не подозревают, что даже если бы вдруг (хотя и говорил себе много раз о том, что не в истории ни в политике сослагательных наклонений не бывает) их операция и удалась, то это могло бы изменить неизбежность поражения рашистов в этой войне. Неужели не понятно, что на место этих людей сразу бы пришли новые патриоты. Поражение ************ уже не остановить никак!!! Слава Украине! Смерть лаптеногим *********************!
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08.08.2022 19:33 Відповісти
Им непонятно
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08.08.2022 20:03 Відповісти
а-ха)) буданов партиот? только чей? гогиашвили
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09.08.2022 06:02 Відповісти
диверсантов узнали полюбэ - у них пакетик АТБ
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08.08.2022 19:38 Відповісти
Совсем свинособаки долбанулись? А если вместо них, случайно Дерьмак профи назначат?
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08.08.2022 19:40 Відповісти
Але вот 1 питання виникає чи став би я називати це клоунадо
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08.08.2022 19:43 Відповісти
Дивно, що російський агент, пишучи російською мовою, користується українською клавіатурою -
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08.08.2022 19:53 Відповісти
У агента ГРУ україномовний Telegram, але спілкується він виключно російською...
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08.08.2022 20:18 Відповісти
Україномовний телефон за хвилину перемикається на російську.

За яким хріном йому українська розкладка, в якій він на раз може помилитись.
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08.08.2022 20:44 Відповісти
Квартал 95 рулить! Таку бредятіну тільки вони могли придумати, гниди подоляковські, розвеселили, особливо про активіста, громадського діяча Геращенка. Це напевно конкуренти в сфері вилизування тарілок та владних дуп.
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08.08.2022 20:09 Відповісти
Когось хочуть вивести з під підозри?
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08.08.2022 20:10 Відповісти
А вони там жереб кидають за право бути «жертвою» в постановці СБУ?
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08.08.2022 20:14 Відповісти
наполеонизация страны...
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08.08.2022 20:15 Відповісти
Шефира кто-нибудь видел? Ему там небось тяжко приходится в Израиле-то.
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08.08.2022 20:26 Відповісти
Така сама дешева клоунада,як і сама потенційна жертва цього так сказати "замаху"...Попросили б Гогіяшвілі ,він з палковніком сплять в одному ліжечку.
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08.08.2022 20:37 Відповісти
А чого це у російського терориста телефон з українською розкладкою.

Нєдоработочка дарогіє таварисчі, нєдорботочка.
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08.08.2022 20:41 Відповісти
Окрім міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова російські кілери планували вбити і третього чиновника.

Ним виявився колишній заступник, а нині радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах . За вбивство кожного з українських чиновників російські "куратори" обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів США.
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08.08.2022 20:52 Відповісти
На рахунок Геращенка це взагалі треш - просто відпадають усі питання на рахунок ідіотизму цього вкиду! ))
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09.08.2022 01:21 Відповісти
Вопрос от непрофессионала - а зачем, точнее от кого они закрыли лицо, но при этом не изменили голос.
Ну и конечно впечатлила операторская работа при задержании.
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08.08.2022 20:56 Відповісти
Это кремлёвские нарративы "зачем и почему", надо просто верить.
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08.08.2022 21:08 Відповісти
Квартал95 руліт... А продовження серіалу буде!?...
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08.08.2022 21:06 Відповісти
Я думаю агенты Буданов и Резников на грани провала. Поэтому и хотели убрать.
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08.08.2022 21:08 Відповісти
Настільки дешева і примітивна пародія, що просто соромно...
- Дані по "об'єктам" з вікіпедії, це просто треш.
- Навіщо фото для підтвердження вбивства: яка ймовірність того, що інформація про загибель міністра та голови розвідки не буде відома всій країні через годину?
- Невже виконавці не розуміють, що "об'єкти" під час війни, мають купу охорони, їздять в броньованих авто, постійно змінюючи маршрут: два кіллера, для такої "роботи", явно замало.
- Дебіл-режисер, що розробляв сценарій, навіть не подумав, що спілкування в соцмережах, не найкраща ідея: більшість недолугих коригувальників, що працюють на кацапів, ловлять саме там: невже не могли хоча бсупутниковим телефоном користуватися?
...
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08.08.2022 21:27 Відповісти
Оборжався! Спочатку коли не згадували Антоніну Геращенко ще якось зі скрипом, сприймалося. А як згадали Антоніну, то вже несерйозно... Кому потрібен міністр-улибака, а також мутний Буланов, що живе з не менш мутним Гогілашвілі на хаті, де власник московіт в компанії Геращенко? Брава "трійця" хоче показати, що вони не кремлівські консерви?
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08.08.2022 21:35 Відповісти
А от за Геращенка абідна. Так хотілось, щоб цього кіздабола шльопнули )))
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08.08.2022 22:14 Відповісти
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08.08.2022 21:52 Відповісти
Кварал продовжує продукувати свій тупий гумор...
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08.08.2022 21:57 Відповісти
- Миша, то всё *****! Давай по-новой! -
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08.08.2022 21:58 Відповісти
https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
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08.08.2022 22:00 Відповісти

Ну, ви зрозуміли
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08.08.2022 22:12 Відповісти
а що такого КОНКРЕТНО зробив будьонов, що москалі захотіли його негативно оживити? поки що результати його 'роботи' чомусь сильно на користь москалів, а не українців!
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08.08.2022 22:14 Відповісти
******* наступ орків з білорашки та вихід з Криму...
Цінний кадр!
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08.08.2022 23:03 Відповісти
а он тут пр чем? он что решения принимал или принимает? буданов - попка, пустое место для видосиков - второй балабол типа арестовича
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09.08.2022 06:09 Відповісти
95 квартал
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08.08.2022 22:19 Відповісти
А чё не сразу Бонэвтика зеленского и Дерьмака? А ещё лучше Коломойшу. А украинцы сразу и скинутся за работу. Позорище. Не могли шо-нибудь путное для народа придумать, шоб народ впечатлился
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08.08.2022 22:26 Відповісти
тебе бот что мало впечатлений кровавых от зе-щоблы?
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09.08.2022 06:10 Відповісти
ВАУ!
Очередной детектив от 95 квартала!
Обязательно проверьте связь задержанных с Шефиром.
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08.08.2022 22:27 Відповісти
Геращенко?
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Ой ***, держите меня семеро. Нах он кому нужен кроме Зе. Позор государства. Ручной пудель
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08.08.2022 22:50 Відповісти
чательная подготовка" - грамотеи
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08.08.2022 23:04 Відповісти
Ну, так подготовка идет же в ЧАТЕ😀😄😁
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09.08.2022 09:09 Відповісти
Может еще Шефира хотели грохнуть?
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08.08.2022 23:11 Відповісти
Шо, апять?! )))
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09.08.2022 01:23 Відповісти
А бачили телеграм український в кілерів ??
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08.08.2022 23:49 Відповісти
Все повторюється ... як з президентом, 11 разів.
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09.08.2022 01:05 Відповісти
Про те, що Буданов є кремлівським агентом, було в принципі зрозуміло з самого першого дня його призначення. А от про Рєзнікова це вони дуже до речі прояснили - з огляду на багатомільярдні розкрадання в армії лише на харчах та призначення на посади комбатів відвертих російських агентів! Спасибі вам, новопризначені довбойоби з СБУ! ))
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09.08.2022 01:18 Відповісти
Очередной лохотрон "Шефир-2"
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09.08.2022 04:50 Відповісти
если быдлу зайдет , зе следующий для поднятия рейтинга...проба пера
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09.08.2022 05:00 Відповісти
"Під час обшуку у "зв'язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. "

U nas realno she rashynskym gromadyanam mozhna peresikaty kordon??? Niby to dlya nyh vshe zakryly kordon???
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09.08.2022 05:23 Відповісти
Слишком текст по дебильному написан. И сумма 200 тысяч рублей смешная. Плюс в телефоне нет русской раскладки. Новый глава сбу закрыл резонансное убийство. Веры процентов на 10. На карту перекидывать рубли... главное другим урок.. идет война, и не постите личного
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09.08.2022 05:25 Відповісти
Перечитав коментарі! Характеристика: "Гомеричний сміх" Інших емоцій не відчувається Народ впевнений - зі "зникненням" (будь-яким способом) цих "величних політичних фігур" в Україні нічого не зміниться Бо крім "чесання язиком" в Інтернет обидва нічим корисним не займаються! Так що чергова "циркова вистава" закінчилась "пуком в калюжу" - так само як і "аваковські вистави" з "луцьким" (та іншими) терористами
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09.08.2022 06:15 Відповісти
Эх недоработка квартала, фото ***** не хватает в нагрудном кармане, чтоб уже не было вопросов. А то клавиатура не та, карты мир и прочая лабуда.
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09.08.2022 06:35 Відповісти
в лугандоне по обьявлению на столбе гру ***** нашло киллера --- никогда еще штирлиц не был так близко к провалу
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09.08.2022 06:37 Відповісти
95 квартал працює без відпочинку.
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09.08.2022 07:17 Відповісти
"Инсургента" буданова приплели на камеру, а в ходе следствия вияснится, что главной целью били дерьмак с тартаровим и агрохимией. Капец. Кацапський сценарий.
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09.08.2022 08:24 Відповісти
Фигня какая-то.....Не хватает вначале, - "Здесь девченки танцуют, здесь всегда полный зал...."
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09.08.2022 08:47 Відповісти
Ну децкий сад, чесслово!
При чём тут фамилии Буданов и Резников?
Речь идёт о министре обороны и руководителе Главного управления разведки - представляете - как взвыли бы все зомбоящики "патриоты Данбаса отомстили кровавым палачам!"???
Вы думате, что за такую новость Расия пожалела бы денег?
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09.08.2022 09:33 Відповісти
Новий серіал від кварталу ,,кіллери".1 серія ,,окелла промахнувся".як би їх хтось хотів ,,грохнути" ,то під час ,,робочої" поїздки тими ж ,,кинджалами".щоб гарантовано.а херню про дядька- кіллера з гранатою і трьохлінейкою,хай в відсіках знімають.бо якби все було насправді,то сбу до кінця війни про це мовчали.а то вже на анонсували атаку на херсону.кацапи військ на стягували.
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09.08.2022 11:42 Відповісти
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