Затримано кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства Резнікова та Буданова, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).
Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.
У переписці кілерів також згадується радник глави МВС Антон Геращенко.
За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.
За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.
На його "пропозицію" відповів мешканець Києва. За 5 тис. дол. США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.
А для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ.
Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі.
Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником.
Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі.
Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!" - наголосив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.
Заходи з викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з підрозділами СБУ Волинської області, Національною поліцією та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.
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Я думаю що ситуація схожа.
А те убивцы, шо с новичком работали, как то поинтелегентнее были. Оскорбительно, что таких прислали, зря они так непрофессионально! А то бы Оскара дали...
Мішенями був би наш генералітет.
І гадаю, що кацапи, які щодня витрачають десятки мільйонів долларів, стріляючи крилатими ракетами, не поскупились би і знайшли два-три мільйона на подібний замах!
Прибрати Резникова за те, що він всю свою каденцію гальмує введення логістичного ІТ-забеспечення щодо поставок ВСУ? Від чого і довги поставки озброєння, і спекуляції з продажем.
Й це навіть не квіточки.
Бо щось дуже його піарять останнім часом.
Навіщо кацапам вбивати Буданова, якщо він краще джерело інформації для них і повна нікчема для нас?
Ще б на Єрмака замах придумали для зайвої героїзації. 😁
Рєзнікова дописали чисто для правдоподібності.
За яким хріном йому українська розкладка, в якій він на раз може помилитись.
Нєдоработочка дарогіє таварисчі, нєдорботочка.
Ним виявився колишній заступник, а нині радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах . За вбивство кожного з українських чиновників російські "куратори" обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів США.
Ну и конечно впечатлила операторская работа при задержании.
- Дані по "об'єктам" з вікіпедії, це просто треш.
- Навіщо фото для підтвердження вбивства: яка ймовірність того, що інформація про загибель міністра та голови розвідки не буде відома всій країні через годину?
- Невже виконавці не розуміють, що "об'єкти" під час війни, мають купу охорони, їздять в броньованих авто, постійно змінюючи маршрут: два кіллера, для такої "роботи", явно замало.
- Дебіл-режисер, що розробляв сценарій, навіть не подумав, що спілкування в соцмережах, не найкраща ідея: більшість недолугих коригувальників, що працюють на кацапів, ловлять саме там: невже не могли хоча бсупутниковим телефоном користуватися?
...
Ну, ви зрозуміли
Цінний кадр!
Очередной детектив от 95 квартала!
Обязательно проверьте связь задержанных с Шефиром.
U nas realno she rashynskym gromadyanam mozhna peresikaty kordon??? Niby to dlya nyh vshe zakryly kordon???
При чём тут фамилии Буданов и Резников?
Речь идёт о министре обороны и руководителе Главного управления разведки - представляете - как взвыли бы все зомбоящики "патриоты Данбаса отомстили кровавым палачам!"???
Вы думате, что за такую новость Расия пожалела бы денег?