Старух про терористичні дії окупантів на ЗАЕС: Це "російська рулетка"

На Запорізькій атомній електростанції, підривом якої лякають світ російські загарбники, 1,2 тисячі тонн ядерного палива, і в разі теракту постраждають території не лише України, а й Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Якщо виникне інцидент ядерного характеру, постраждає не лише південь України, а й Крим і Росія. В одній ядерній бомбі 9 кілограмів урану або плутонію, а у нашої станції 1200 тонн. Забруднення може бути не маленьким, але... це "російська рулетка", - зазначив Старух.

За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною та напруженою з березня, коли вперше був обстріляний блок №3. Однак зараз представники РФ прямо оголосили, що готові поставити під ядерну загрозу Україну та всі країни Європи.

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"Такі загострення неминучі, адже росія порушує не лише правила ведення війни та міжнародні угоди про те, що не можна вести бойові дії із застосуванням важкої техніки на території атомної електростанції, а й просто порушують логіку людського існування. Коли російські окупанти захоплювали Енергодар, у нас там не було важкої техніки, адже якщо туди щось влучить, то у війні не буде сенсу ні для нас, ні для окупанта. І взагалі проблеми виникнуть у всього Європейського континенту", - заявив начальник ОВА.

Він наголосив, що станція - укріплений об’єкт, однак від таких терористичних дій не захищена. Крім того, на території АЕС зберігається відпрацьоване паливо, яке також може становити загрозу.

За словами Старуха, на випадок непередбачуваних аварій є план евакуації, затверджений Кабінетом Міністрів. Наразі його коригують, адже в умовах воєнного стану його реалізація може бути складнішою.

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Очільник ОВА подякував працівникам атомної станції, які продовжують працювати в таких складних умовах.