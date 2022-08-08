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Новини Війна
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Старух про терористичні дії окупантів на ЗАЕС: Це "російська рулетка"

заес

На Запорізькій атомній електростанції, підривом якої лякають світ російські загарбники, 1,2 тисячі тонн ядерного палива, і в разі теракту постраждають території не лише України, а й Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Якщо виникне інцидент ядерного характеру, постраждає не лише південь України, а й Крим і Росія. В одній ядерній бомбі 9 кілограмів урану або плутонію, а у нашої станції 1200 тонн. Забруднення може бути не маленьким, але... це "російська рулетка", - зазначив Старух.

За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною та напруженою з березня, коли вперше був обстріляний блок №3. Однак зараз представники РФ прямо оголосили, що готові поставити під ядерну загрозу Україну та всі країни Європи.

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"Такі загострення неминучі, адже росія порушує не лише правила ведення війни та міжнародні угоди про те, що не можна вести бойові дії із застосуванням важкої техніки на території атомної електростанції, а й просто порушують логіку людського існування. Коли російські окупанти захоплювали Енергодар, у нас там не було важкої техніки, адже якщо туди щось влучить, то у війні не буде сенсу ні для нас, ні для окупанта. І взагалі проблеми виникнуть у всього Європейського континенту", - заявив начальник ОВА.

Він наголосив, що станція - укріплений об’єкт, однак від таких терористичних дій не захищена. Крім того, на території АЕС зберігається відпрацьоване паливо, яке також може становити загрозу.

За словами Старуха, на випадок непередбачуваних аварій є план евакуації, затверджений Кабінетом Міністрів. Наразі його коригують, адже в умовах воєнного стану його реалізація може бути складнішою.

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Очільник ОВА подякував працівникам атомної станції, які продовжують працювати в таких складних умовах.

Автор: 

тероризм (2868) ядерне паливо (337) Запорізька АЕС (1417) Старух Олександр (199)


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на електричний стілець усих
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08.08.2022 21:10 Відповісти
пуйло дотримає слова - він не буде застосовувати ядерну зброю. достатньо аес
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08.08.2022 21:31 Відповісти
Это не российская рулетка, а российский терроризм!
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08.08.2022 21:34 Відповісти
То може пора визнати мордор країною-ядерним терористом!!!
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08.08.2022 21:42 Відповісти
Вже можна. Не треба чекати, щоб щось трапилось на ЗАЕС. Вже достатньо того, як орки поводились на Чорнобильській АЕС. ЗАЕС вже зараз - рецидив рашкиного ядерного тероризму.
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08.08.2022 22:24 Відповісти
Світлана, мені пощастило побувати на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, евакуювався звідти, а жив у Нікополі, з вікон цю АЕС було видно (вул.В. Усова) , станція як на долоні. Я вже там не живу, але знайомих залишилося багато. Спілкуюся, і говорити свою точку зору, не хочу, я не там, але те, що говорять, ну в загальному повторювати не хочу. Нехай будуть кацапи. Я в це вірю.
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08.08.2022 23:55 Відповісти
 
 