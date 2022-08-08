Старух о террористических действиях оккупантов на ЗАЭС: Это "русская рулетка"

На Запорожской атомной электростанции, подрывом которой пугают мир российские захватчики, 1,2 тысяч тонн ядерного топлива, и в случае теракта пострадают территории не только Украины, но и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Если возникнет инцидент ядерного характера, пострадает не только юг Украины, но и Крым и Россия. В одной ядерной бомбе 9 килограммов урана или плутония, а у нашей станции 1200 тонн. Загрязнение может быть не маленьким, но... это" русская рулетка ", – отметил Старух.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и напряженной с марта, когда впервые был обстрелян блок №3. Однако сейчас представители РФ прямо объявили, что готовы подвергнуть ядерной угрозе Украину и все страны Европы.

"Такие обострения неизбежны, ведь Россия нарушает не только правила ведения войны и международные соглашения о том, что нельзя вести боевые действия с применением тяжелой техники на территории атомной электростанции, но и просто нарушают логику человеческого существования. Когда российские оккупанты захватывали Энергодар, у нас там не было тяжелой техники, ведь если туда что-нибудь попадет, то в войне не будет смысла ни для нас, ни для оккупанта. И вообще проблемы возникнут у всего Европейского континента", - заявил начальник ОВА.

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Он подчеркнул, что станция – укрепленный объект, однако от таких террористических действий не защищена. Кроме того, на территории АЭС хранится отработанное топливо, которое также может представлять угрозу.

По словам Старуха, на случай непредвиденных аварий есть план эвакуации, утвержденный Кабинетом Министров. Пока его корректируют, ведь в условиях военного положения его реализация может быть более сложной.

Глава ОВА поблагодарил работников атомной станции, которые продолжают работать в таких сложных условиях.

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