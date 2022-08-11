Момент вибуху на аеродромі "Зябровка" в Білорусі. ВIДЕО
Активісти моніторингової групи "Беларускі Гаюн" опублікували відеозапис опублікували відеозапис, на якому зафіксовані вибухи начебто в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами активістів запис був зроблений з відстані 20-25 кілометрів від аеродрому. Всього було 8 спалахів. Встановити зв'язок між спалахами та будь-якими навчанням ЗС Білорусі активістам не вдалося.
"Видно чіткий великий спалах. На "возгорание двигателя" не схоже. Спалахи та вибухи поблизу аеродрому "Зябровка" почалися близько 00.20 11 серпня і це в принципі не відповідає та повністю заперечує заяви міноборони РБ про інцидент", - пишуть активісти в коментарі.
Топ коментарі
+30 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар11.08.2022 14:03 Відповісти Посилання
+21 Panda Freeav
показати весь коментар11.08.2022 14:09 Відповісти Посилання
+17 Vladmr Wadimov
показати весь коментар11.08.2022 14:04 Відповісти Посилання
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тричи по Чугуевському аєродрому
Цікаво, невже не знайшлось жодного, більш-менш адекватного пояснення?
-з шести до лукашенкі не "дойдьот бо воно ідіьот"
Ходит такое мнение, что жареный свинопетух, который клюнул 24, позволил расконсервировать многие украинские наработки в области ракетостроения и прочие проекты. Также бытует мнение, что всё это время шла активная работа с этими наработками. Правда ли это? Не знаю.
С учетом семи или восьми бавовн с коротким промежутком в Зябровке, можно предположить, что поголовье С-300 там уменьшилось. Возможно треснул и "панцирь", который там тоже был.
У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...
Пострадавших и повреждённых нет...
"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем (Беларусь) был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет https://defence-blog.com/russian-radar-blows-up-at-air-base-in-belarus/ defence-blog.com . Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.
Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был уничтожен в результате мощного взрыва. С этой авиабазы российские войска часто наносят удары по Украине.
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