Момент вибуху на аеродромі "Зябровка" в Білорусі. ВIДЕО

Активісти моніторингової групи "Беларускі Гаюн" опублікували відеозапис опублікували відеозапис, на якому зафіксовані вибухи начебто в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами активістів запис був зроблений з відстані 20-25 кілометрів від аеродрому. Всього було 8 спалахів. Встановити зв'язок між спалахами та будь-якими навчанням ЗС Білорусі активістам не вдалося.

"Видно чіткий великий спалах. На "возгорание двигателя" не схоже. Спалахи та вибухи поблизу аеродрому "Зябровка" почалися близько 00.20 11 серпня і це в принципі не відповідає та повністю заперечує заяви міноборони РБ про інцидент", - пишуть активісти в коментарі.

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