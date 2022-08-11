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Момент вибуху на аеродромі "Зябровка" в Білорусі. ВIДЕО

Активісти моніторингової групи "Беларускі Гаюн" опублікували відеозапис опублікували відеозапис, на якому зафіксовані вибухи начебто в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами активістів запис був зроблений з відстані 20-25 кілометрів від аеродрому. Всього було 8 спалахів. Встановити зв'язок між спалахами та будь-якими навчанням ЗС Білорусі активістам не вдалося.

"Видно чіткий великий спалах. На "возгорание двигателя" не схоже. Спалахи та вибухи поблизу аеродрому "Зябровка" почалися близько 00.20 11 серпня і це в принципі не відповідає та повністю заперечує заяви міноборони РБ про інцидент", - пишуть активісти в коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи, - ЗМІ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі заявляє, що причиною вибухів у районі аеродрому "Зябровка" стало "займання однієї з одиниць техніки"

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Білорусь (7966) вибух (4511) аеродром (305)


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Топ коментарі
+30
О! Тепер все зрозуміло! Точно, відремонтований двигун **@нув.
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11.08.2022 14:03 Відповісти
+21
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11.08.2022 14:09 Відповісти
+17
Двигатель на каммазе меняли, биваеть ... )))
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11.08.2022 14:04 Відповісти
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О! Тепер все зрозуміло! Точно, відремонтований двигун **@нув.
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11.08.2022 14:03 Відповісти
і похоже що не один раз.
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11.08.2022 14:15 Відповісти
сябр малєвіч вислав відос
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11.08.2022 14:25 Відповісти
моцный двыгун, мабуць працавав на бульба самагоне
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11.08.2022 15:29 Відповісти
Двигатель на каммазе меняли, биваеть ... )))
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11.08.2022 14:04 Відповісти
спочатку був спалах, а вже потім хлопок - фізика.
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11.08.2022 14:05 Відповісти
Та ні, спочатку було слово, а вже потім спалахи бавовни і все таке інше, в тому числі й фізика з опірматом
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11.08.2022 14:41 Відповісти
Ні, спочатку була цифра 333!
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11.08.2022 22:21 Відповісти
Burn, motherfuckers, burn!
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11.08.2022 14:05 Відповісти
саме так винлядав спалах у Харкові вночі 24-го о 5-й ранку
тричи по Чугуевському аєродрому
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11.08.2022 14:05 Відповісти
8 чел одновременно покурили в 8-ми местах...
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11.08.2022 14:05 Відповісти
Da, oni kurili.
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11.08.2022 14:09 Відповісти
І одночасно викинули "бички". С чєтирьох направленій...
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11.08.2022 16:06 Відповісти
Нічна зміна вирішила двигун замінити, та випробувати новий опівночі…
Цікаво, невже не знайшлось жодного, більш-менш адекватного пояснення?
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11.08.2022 14:07 Відповісти
Причем испытывали не один, а восемь двигателей одновременно
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11.08.2022 14:50 Відповісти
жиклеры отрицательно поразлетались вместе с бульбашами
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11.08.2022 14:59 Відповісти
Судя по освещению, в двигателе было штук 300 цилиндров, не меньше.
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11.08.2022 14:07 Відповісти
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11.08.2022 14:09 Відповісти
ни о чем не говорит
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11.08.2022 14:13 Відповісти
А бавовни тут тихі....
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11.08.2022 14:16 Відповісти
знаєте чому вісім вибухів
-з шести до лукашенкі не "дойдьот бо воно ідіьот"
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11.08.2022 14:18 Відповісти
На самом деле ВСУ действуют крайне методично и последовательно. Никаких истерик, никаких ненужных телодвижений. Спокойно, эффективно, хладнокровно. Появилась возможность - реализовали.
Ходит такое мнение, что жареный свинопетух, который клюнул 24, позволил расконсервировать многие украинские наработки в области ракетостроения и прочие проекты. Также бытует мнение, что всё это время шла активная работа с этими наработками. Правда ли это? Не знаю.
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11.08.2022 14:19 Відповісти
Хорошо если это правда, нам демилитаризировать еще всю 404, надо тысячи дальнобойных ракет. Производители грома говорили что можно сделать ее дальностью на 1000км.
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11.08.2022 14:43 Відповісти
1500 км.
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11.08.2022 14:53 Відповісти
"отрицательное воспламенение"
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11.08.2022 14:21 Відповісти
правильнее, наверное, будет говорить - отрицательное затухание
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11.08.2022 14:46 Відповісти
Движок на камазе закипел. Все идет па плану
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11.08.2022 14:21 Відповісти
наступила пора брать пюрера за зябры.
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11.08.2022 14:23 Відповісти
Самое интересное что Бульбофюрер или рашисты постоянно нас обвиняют в каких то тупых провокациях и даже пугают сами себя нападением на них Украины, но как только что то взорвется так сразу же кричат что ето несчастный случай и даже версии ударов Украины не рассматривают. до усрачки боятся твари даже признать что у Украины есть зубы.
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11.08.2022 14:25 Відповісти
Кожного разу на СТО така херня.
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11.08.2022 14:26 Відповісти
Белоруский оппозиционный телеканал Nextа каже що у Лукашеску приступ...мабуть от вяличия...
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11.08.2022 14:28 Відповісти
А можець єто пєрдак у бульбафюрера воспламєнілса от прутина?
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11.08.2022 15:49 Відповісти
ничо сє помпаж двигателя! )
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11.08.2022 14:30 Відповісти
Раннее зажигание! Хлопки в карбюратор! Воздушный фильтр забыли поставить!
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11.08.2022 14:41 Відповісти
У ******************** пердак рвонув...
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11.08.2022 14:48 Відповісти
Похоже, что мы смотрели что-то с единственной вэбки в Бульбостане.
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11.08.2022 14:51 Відповісти
сябры или жихари
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11.08.2022 14:56 Відповісти
Вспишка справа, вспишка слєва і картопляники готові.
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11.08.2022 15:04 Відповісти
Якось хазяйновито звучало..
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11.08.2022 15:51 Відповісти
мне вот интересно - у ******* Ghost есть антирадарная модификация?
С учетом семи или восьми бавовн с коротким промежутком в Зябровке, можно предположить, что поголовье С-300 там уменьшилось. Возможно треснул и "панцирь", который там тоже был.
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11.08.2022 15:21 Відповісти
Вряд-ли, призрак столько не несёт чтоб за 25км видно вспышки было.
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11.08.2022 16:01 Відповісти
а шо, видели за 25?? Ну, тогда без HARMов не обошлось )
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11.08.2022 17:04 Відповісти
По сообщению Министерства обороны Беларуси...

У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...

Пострадавших и повреждённых нет...

"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
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11.08.2022 23:40 Відповісти
давно пора пройтися по аеродромах і ПВО бульбашів
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11.08.2022 15:25 Відповісти
вангую - следующая бавовна будет в Лунинце. Расчетам за ночные дежурства и караулы следует просить двойную оплату.
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11.08.2022 17:11 Відповісти


На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем (Беларусь) был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет https://defence-blog.com/russian-radar-blows-up-at-air-base-in-belarus/ defence-blog.com . Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.
Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был уничтожен в результате мощного взрыва. С этой авиабазы российские войска часто наносят удары по Украине.

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11.08.2022 16:18 Відповісти
А я сейчас вам покажу как рємонтіровать двігатє-
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12.08.2022 08:45 Відповісти
 
 