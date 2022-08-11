Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО
Активисты мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы взрывы в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам активистов запись была сделана с расстояния 20-25 километров от аэродрома. Всего было 8 вспышек. Установить связь между вспышками и любыми учениями ВС Беларуси активистам не удалось.
"Видно четкая большая вспышка. На "возгорание двигателя" не похоже. Вспышки и взрывы вблизи аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа и это в принципе не отвечает и полностью отрицает заявления минобороны РБ об инциденте", - пишут активисты в комментарии.
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+30 Валерий Коломиец #502756
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тричи по Чугуевському аєродрому
Цікаво, невже не знайшлось жодного, більш-менш адекватного пояснення?
-з шести до лукашенкі не "дойдьот бо воно ідіьот"
Ходит такое мнение, что жареный свинопетух, который клюнул 24, позволил расконсервировать многие украинские наработки в области ракетостроения и прочие проекты. Также бытует мнение, что всё это время шла активная работа с этими наработками. Правда ли это? Не знаю.
С учетом семи или восьми бавовн с коротким промежутком в Зябровке, можно предположить, что поголовье С-300 там уменьшилось. Возможно треснул и "панцирь", который там тоже был.
У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...
Пострадавших и повреждённых нет...
"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем (Беларусь) был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет https://defence-blog.com/russian-radar-blows-up-at-air-base-in-belarus/ defence-blog.com . Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.
Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был уничтожен в результате мощного взрыва. С этой авиабазы российские войска часто наносят удары по Украине.
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