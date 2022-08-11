РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13071 посетитель онлайн
Новости Война
41 538 47

Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО

Активисты мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы взрывы в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам активистов запись была сделана с расстояния 20-25 километров от аэродрома. Всего было 8 вспышек. Установить связь между вспышками и любыми учениями ВС Беларуси активистам не удалось.

"Видно четкая большая вспышка. На "возгорание двигателя" не похоже. Вспышки и взрывы вблизи аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа и это в принципе не отвечает и полностью отрицает заявления минобороны РБ об инциденте", - пишут активисты в комментарии.

Читайте: Потери авиации РФ на базе в Крыму - самые большие со времен Второй мировой, - CNN

Также смотрите: Адвокат за 12 тыс долларов США "помогала" мужчинам призывного возраста пересечь границу, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Беларусь (7919) взрыв (6799) аэродром (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
О! Тепер все зрозуміло! Точно, відремонтований двигун **@нув.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:03 Ответить
+21
показать весь комментарий
11.08.2022 14:09 Ответить
+17
Двигатель на каммазе меняли, биваеть ... )))
показать весь комментарий
11.08.2022 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О! Тепер все зрозуміло! Точно, відремонтований двигун **@нув.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:03 Ответить
і похоже що не один раз.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:15 Ответить
сябр малєвіч вислав відос
показать весь комментарий
11.08.2022 14:25 Ответить
моцный двыгун, мабуць працавав на бульба самагоне
показать весь комментарий
11.08.2022 15:29 Ответить
Двигатель на каммазе меняли, биваеть ... )))
показать весь комментарий
11.08.2022 14:04 Ответить
спочатку був спалах, а вже потім хлопок - фізика.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:05 Ответить
Та ні, спочатку було слово, а вже потім спалахи бавовни і все таке інше, в тому числі й фізика з опірматом
показать весь комментарий
11.08.2022 14:41 Ответить
Ні, спочатку була цифра 333!
показать весь комментарий
11.08.2022 22:21 Ответить
Burn, motherfuckers, burn!
показать весь комментарий
11.08.2022 14:05 Ответить
саме так винлядав спалах у Харкові вночі 24-го о 5-й ранку
тричи по Чугуевському аєродрому
показать весь комментарий
11.08.2022 14:05 Ответить
8 чел одновременно покурили в 8-ми местах...
показать весь комментарий
11.08.2022 14:05 Ответить
Da, oni kurili.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:09 Ответить
І одночасно викинули "бички". С чєтирьох направленій...
показать весь комментарий
11.08.2022 16:06 Ответить
Нічна зміна вирішила двигун замінити, та випробувати новий опівночі…
Цікаво, невже не знайшлось жодного, більш-менш адекватного пояснення?
показать весь комментарий
11.08.2022 14:07 Ответить
Причем испытывали не один, а восемь двигателей одновременно
показать весь комментарий
11.08.2022 14:50 Ответить
жиклеры отрицательно поразлетались вместе с бульбашами
показать весь комментарий
11.08.2022 14:59 Ответить
Судя по освещению, в двигателе было штук 300 цилиндров, не меньше.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 14:09 Ответить
ни о чем не говорит
показать весь комментарий
11.08.2022 14:13 Ответить
А бавовни тут тихі....
показать весь комментарий
11.08.2022 14:16 Ответить
знаєте чому вісім вибухів
-з шести до лукашенкі не "дойдьот бо воно ідіьот"
показать весь комментарий
11.08.2022 14:18 Ответить
На самом деле ВСУ действуют крайне методично и последовательно. Никаких истерик, никаких ненужных телодвижений. Спокойно, эффективно, хладнокровно. Появилась возможность - реализовали.
Ходит такое мнение, что жареный свинопетух, который клюнул 24, позволил расконсервировать многие украинские наработки в области ракетостроения и прочие проекты. Также бытует мнение, что всё это время шла активная работа с этими наработками. Правда ли это? Не знаю.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:19 Ответить
Хорошо если это правда, нам демилитаризировать еще всю 404, надо тысячи дальнобойных ракет. Производители грома говорили что можно сделать ее дальностью на 1000км.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:43 Ответить
1500 км.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:53 Ответить
"отрицательное воспламенение"
показать весь комментарий
11.08.2022 14:21 Ответить
правильнее, наверное, будет говорить - отрицательное затухание
показать весь комментарий
11.08.2022 14:46 Ответить
Движок на камазе закипел. Все идет па плану
показать весь комментарий
11.08.2022 14:21 Ответить
наступила пора брать пюрера за зябры.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:23 Ответить
Самое интересное что Бульбофюрер или рашисты постоянно нас обвиняют в каких то тупых провокациях и даже пугают сами себя нападением на них Украины, но как только что то взорвется так сразу же кричат что ето несчастный случай и даже версии ударов Украины не рассматривают. до усрачки боятся твари даже признать что у Украины есть зубы.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:25 Ответить
Кожного разу на СТО така херня.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:26 Ответить
Белоруский оппозиционный телеканал Nextа каже що у Лукашеску приступ...мабуть от вяличия...
показать весь комментарий
11.08.2022 14:28 Ответить
А можець єто пєрдак у бульбафюрера воспламєнілса от прутина?
показать весь комментарий
11.08.2022 15:49 Ответить
ничо сє помпаж двигателя! )
показать весь комментарий
11.08.2022 14:30 Ответить
Раннее зажигание! Хлопки в карбюратор! Воздушный фильтр забыли поставить!
показать весь комментарий
11.08.2022 14:41 Ответить
У ******************** пердак рвонув...
показать весь комментарий
11.08.2022 14:48 Ответить
Похоже, что мы смотрели что-то с единственной вэбки в Бульбостане.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:51 Ответить
сябры или жихари
показать весь комментарий
11.08.2022 14:56 Ответить
Вспишка справа, вспишка слєва і картопляники готові.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:04 Ответить
Якось хазяйновито звучало..
показать весь комментарий
11.08.2022 15:51 Ответить
мне вот интересно - у ******* Ghost есть антирадарная модификация?
С учетом семи или восьми бавовн с коротким промежутком в Зябровке, можно предположить, что поголовье С-300 там уменьшилось. Возможно треснул и "панцирь", который там тоже был.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:21 Ответить
Вряд-ли, призрак столько не несёт чтоб за 25км видно вспышки было.
показать весь комментарий
11.08.2022 16:01 Ответить
а шо, видели за 25?? Ну, тогда без HARMов не обошлось )
показать весь комментарий
11.08.2022 17:04 Ответить
По сообщению Министерства обороны Беларуси...

У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...

Пострадавших и повреждённых нет...

"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
показать весь комментарий
11.08.2022 23:40 Ответить
давно пора пройтися по аеродромах і ПВО бульбашів
показать весь комментарий
11.08.2022 15:25 Ответить
вангую - следующая бавовна будет в Лунинце. Расчетам за ночные дежурства и караулы следует просить двойную оплату.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:11 Ответить


На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем (Беларусь) был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет https://defence-blog.com/russian-radar-blows-up-at-air-base-in-belarus/ defence-blog.com . Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.
Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был уничтожен в результате мощного взрыва. С этой авиабазы российские войска часто наносят удары по Украине.

Ответить Управление спамом
показать весь комментарий
11.08.2022 16:18 Ответить
А я сейчас вам покажу как рємонтіровать двігатє-
показать весь комментарий
12.08.2022 08:45 Ответить
 
 