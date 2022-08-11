Момент взрыва на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ВИДЕО

Активисты мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы взрывы в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам активистов запись была сделана с расстояния 20-25 километров от аэродрома. Всего было 8 вспышек. Установить связь между вспышками и любыми учениями ВС Беларуси активистам не удалось.

"Видно четкая большая вспышка. На "возгорание двигателя" не похоже. Вспышки и взрывы вблизи аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа и это в принципе не отвечает и полностью отрицает заявления минобороны РБ об инциденте", - пишут активисты в комментарии.

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