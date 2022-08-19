Естонія долучається до програми підготовки українських бійців у Великій Британії
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання чергової партії військової допомоги від Естонії, до якої входять озброєння, польовий шпиталь і участь у програмі навчання українських солдатів, яка відбувається у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Калевіпоег (персонаж естонської міфології – ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий шпиталь (у співпраці з Німеччиною); естонські військовослужбовці приєднаються до британської програми наших солдатів", - написав Резніков у твіттері.
"Дякую міністерству оборони Естонії, Ханно Певкуру (глава естонського оборонного відомства - ред.). Хай живе Естонія!" - додав міністр.
Як повідомлялося, уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби, а також направити фахівців для навчання українських військовослужбовців до Великої Британії.
Раніше Канада, Швеція, Фінляндія, Данія. Норвегія, Нова Зеландія вже приєдналися до програми підготовки українських військових, яку очолює Велика Британія.
