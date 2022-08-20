Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявиви під час свого відеозвернення.
Президент підкреслив: "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".
Топ коментарі
+74 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар20.08.2022 21:54 Відповісти Посилання
+44 Right Right #460828
показати весь коментар20.08.2022 21:52 Відповісти Посилання
+34 Вася Быколог
показати весь коментар20.08.2022 22:09 Відповісти Посилання
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можливо дiти гинуть через вiйну, що веде пуйло та паРаша? нi?
Зе-боба поганий президент, погано, що вибрали саме його, а не Порошенко знову.
але переносити вину з агресора на жертву агресii - це працювати на паРашу та рашистiв.
Щьоки йому надували.
Вова много трендів.
Зпитаємо з тебе....
Біжи.....
Сяде на швабру або пляшку?
Згвалтує едину козу бідної бабки?
Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
Шо сидеть-ждать, ч о устроить рашка...А ей устроить, шоб она забыла устраивать ? Вы ж , ****, креативщики 95-е...
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай…
© Исаак Бабель "Как это делалось в Одессе"
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. https://like-a.ru/politiki-stran-sng-togda-i-sejchas-neu/ Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.: