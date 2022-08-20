УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
25 494 140

Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявиви під час свого відеозвернення. 

Президент підкреслив:  "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) звернення (632)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Трохи вже заїбав... Кожен вечір щось верзе... Може він думає, що він - Дід Панас, і українцям потрібна казочка по-під вечір?
показати весь коментар
20.08.2022 21:54 Відповісти
+44
Кацапи вже нам і так поставили зелупу президентом який відкрив Україну для кацапських агентів та шпигунів
показати весь коментар
20.08.2022 21:52 Відповісти
+34
Йому похер. Він в бункері.
показати весь коментар
20.08.2022 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
cтули пельку та припини рашистськi наративи.

можливо дiти гинуть через вiйну, що веде пуйло та паРаша? нi?

Зе-боба поганий президент, погано, що вибрали саме його, а не Порошенко знову.
але переносити вину з агресора на жертву агресii - це працювати на паРашу та рашистiв.
показати весь коментар
20.08.2022 23:50 Відповісти
Не знаю, чому через 3дні розблокують. В менетаке було, а чому, досі не знаю. Вони ж теж люди, або п'ють, або ці,як їх, хакери, чудя ь
показати весь коментар
20.08.2022 23:28 Відповісти
На ніку через Фейс заблокували ще в середині березня і досі заблокований.
показати весь коментар
20.08.2022 23:41 Відповісти
Навіщо тепер лякати невідомо чим?
показати весь коментар
20.08.2022 23:24 Відповісти
Ви мабуть кокс не вживали з затиснутими в дверях геніталіями, от і питаєте не знамо про що
показати весь коментар
20.08.2022 23:31 Відповісти
...але кому і звідки евакуюватися в зв'язку з цим я не скажу - бо інкаше втрачу бабло!
показати весь коментар
20.08.2022 23:38 Відповісти
...невже відмовиться від чергового сезону "Скотів"?
показати весь коментар
20.08.2022 23:52 Відповісти
Ротом много базікав
Щьоки йому надували.
Вова много трендів.
Зпитаємо з тебе....
Біжи.....
показати весь коментар
20.08.2022 23:55 Відповісти
ПРОСТО НАГАДУЮ -
показати весь коментар
20.08.2022 23:59 Відповісти
Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

Сяде на швабру або пляшку?
Згвалтує едину козу бідної бабки?
показати весь коментар
21.08.2022 00:09 Відповісти
Білорусь Гомель Зябровка

Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
показати весь коментар
21.08.2022 00:28 Відповісти
это он на что намекает, что по данным разведки будет яд. удар или атомный взрыв, но мы будем молчать, чтобы не было паники и инвесторов не распугать?!?
показати весь коментар
21.08.2022 00:45 Відповісти
Дбл , блд. А до цього все було добре. Кожного дня росія робить особливо жорстоке. За відосіками і фотосесіями новини ніколи почитати?
показати весь коментар
21.08.2022 01:10 Відповісти
Чесно кажучи, насправді є тривожні передчуття стосовно Дня Незалежності. ********** варіантів два... озвучувати не буду, щоб не наврочити... скажу тільки, що кожен з них двічі траплявся в історії.
показати весь коментар
21.08.2022 05:42 Відповісти
Ещё Миша Японец знал: чтоб полиция не устраивала шмон - надо подпалить полицейский участок...
Шо сидеть-ждать, ч о устроить рашка...А ей устроить, шоб она забыла устраивать ? Вы ж , ****, креативщики 95-е...
показати весь коментар
21.08.2022 02:01 Відповісти
Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав - та самая метла, что чисто метет, - стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай…

© Исаак Бабель "Как это делалось в Одессе"
показати весь коментар
21.08.2022 05:36 Відповісти
Хйло спляшет голяка? я этого точно не вынесу.
показати весь коментар
21.08.2022 02:25 Відповісти
***** попроситься в 95 квартал
показати весь коментар
21.08.2022 04:38 Відповісти
Мля... Хоч би ти, Вованіо, не каркав. І без тебе передчуття зуйові, якщо чесно.
показати весь коментар
21.08.2022 05:03 Відповісти
мені наснився ядерний удар по Києву. Десь незабаром - календаря не бачив, але погода така, яка буває в кінці вересня - до середини жовтня.
показати весь коментар
21.08.2022 05:05 Відповісти
хоча... вночі і було не холодно... як от зараз
показати весь коментар
21.08.2022 05:13 Відповісти
лучше б вам удар по маскве наснився
показати весь коментар
21.08.2022 14:27 Відповісти
Ну от, тепер всі потікають. Нафіга, Зєля?
показати весь коментар
21.08.2022 05:28 Відповісти
Лохбонэвтик задрав уже своим переливанием из пустого в порожнее. Блаблаблабла....... Гнида
показати весь коментар
21.08.2022 05:52 Відповісти
не зря подназначил зеля булданова глаой комитета разведки... не зря ведет критически важные для поставки в Украину вооружений с мировыми державами-лидерами - ботсваной, ганой, замбией, гвинеей-бисау... и вообще, после каждого такого общения зеля входит во все более глдубокую нирвану, а булданов поставляет туда лучшие сорта кофе и алмазов...
показати весь коментар
21.08.2022 06:04 Відповісти
Я думаю кожен з нас вже зробив для себе висновки стосовно ймовірної загрози, тому кожен з нас повинен покладатися тільки на себе.
показати весь коментар
21.08.2022 06:05 Відповісти
Згадав http://bunker-datacenter.com/plakat.go/ ось оцю класику (київське видання 1986 року, до речі...)
показати весь коментар
21.08.2022 06:34 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2022 06:08 Відповісти
хай цей Ж И Д заткнеться і смердить в протилежну сторону!!!1
показати весь коментар
21.08.2022 06:13 Відповісти
Стенограмма:
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. https://like-a.ru/politiki-stran-sng-togda-i-sejchas-neu/ Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.:
показати весь коментар
21.08.2022 06:39 Відповісти
Гарний відосик все виправить. Чи нє?
показати весь коментар
21.08.2022 07:03 Відповісти
Ну не можна ж весь час дивитись одного артиста ,який грає роль президента. Да і режисери отупіли--весь час підсовують тексти з пустим базіканя
показати весь коментар
21.08.2022 07:10 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2022 08:18 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2022 08:21 Відповісти
На шашлички ще встигнез з'їздити малорос???
показати весь коментар
21.08.2022 08:35 Відповісти
Нам краще здатися.
показати весь коментар
21.08.2022 10:16 Відповісти
Найвеличніший відосик виліз.
показати весь коментар
15.01.2023 22:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 