Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявиви під час свого відеозвернення.

Президент підкреслив: "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".

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