Зеленський привітав з Днем Незалежності: "Ворог чекав квітів і овацій, а чує "хлопки" і отримує вінки". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він нагадує, що півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли.

"І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!", - зауважує глава держави.

Він також додає, що за ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім’я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: це десь там, біля Росії.

"Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-яку допомогу й підтримку ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об’єдналися. Ми ще не мали "Хаймарсів", але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю", - додає Зеленський.

"В усіх світових підручниках з історії буде розділ "Часи, коли світ об’єднала Україна". Коли в демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє. Хтось казав: Європа більше не гравець. Слабка, роз’єднана, пасивна, сонна. Україна збадьорила весь континент. Європа виходить на площі. Європа запроваджує жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна - майбутній член Євросоюзу", - зауважує президент.

За його словами, сьогодні люди диктують владі тренди й правила поведінки. Бути байдужим, неактивним, повільним соромно. Бути нерішучим і занадто обережним - соромно. Говорити мляво, розмито й занадто дипломатично – соромно. Не підтримувати Україну - соромно. І казати, що від України є втома, соромно. Це дуже зручна позиція: втома - це прикриття, щоб заплющити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу й від звичайних громадян: ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги.

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Ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор - святинею. Прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли "Слава Україні!" і "Героям слава!".

"24 лютого нам випало підтвердити слова справами. Цього дня фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову - головне питання. Знову - визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності "так" треба було не в бюлетені, а в душі й совісті. Йти не на дільниці, а у військкомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко й сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету", - йдеться у вітанні.

"Ми змінилися всі...Ми зробили вибір. Для когось - це Маріуполь. Для когось - Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали справді єдиними. Нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не здалася. І не забула. Цей прапор буде всюди, де має бути по праву. І на Донбасі. І в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з’явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді. Спалена, зруйнована та знищена", - додає президент.

Він також наголошує, що нам неважливо, яка у вас армія, нам важливо, яка в нас земля. Ми будемо битися за неї до кінця.

"Ми тримаємося шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки й вигризаємо свою долю. Кожен новий день - це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", - додає він.

Також Зеленський зауважує, що ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо - не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови.

"І ми піднімемо руки вгору лише один раз - коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною. Бо ми не торгуємось своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас - це Україна. І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим - це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", - звертається він до росіян.

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"Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось - в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось - у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось - у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність - збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України!", - резюмує Зеленський.