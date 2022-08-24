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Новини Війна
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Зеленський привітав з Днем Незалежності: "Ворог чекав квітів і овацій, а чує "хлопки" і отримує вінки". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він нагадує, що півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли.

"І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!", - зауважує глава держави. 

Він також додає, що за ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім’я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: це десь там, біля Росії.

"Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-яку допомогу й підтримку ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об’єдналися. Ми ще не мали "Хаймарсів", але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю", - додає Зеленський.

"В усіх світових підручниках з історії буде розділ "Часи, коли світ об’єднала Україна". Коли в демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє. Хтось казав: Європа більше не гравець. Слабка, роз’єднана, пасивна, сонна. Україна збадьорила весь континент. Європа виходить на площі. Європа запроваджує жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна - майбутній член Євросоюзу", - зауважує президент.

За його словами, сьогодні люди диктують владі тренди й правила поведінки. Бути байдужим, неактивним, повільним соромно. Бути нерішучим і занадто обережним - соромно. Говорити мляво, розмито й занадто дипломатично – соромно. Не підтримувати Україну - соромно. І казати, що від України є втома, соромно. Це дуже зручна позиція: втома - це прикриття, щоб заплющити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу й від звичайних громадян: ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги.

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Ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор - святинею. Прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли "Слава Україні!" і "Героям слава!".

"24 лютого нам випало підтвердити слова справами. Цього дня фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову - головне питання. Знову - визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності "так" треба було не в бюлетені, а в душі й совісті. Йти не на дільниці, а у військкомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко й сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету", - йдеться у вітанні.

"Ми змінилися всі...Ми зробили вибір. Для когось - це Маріуполь. Для когось - Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали справді єдиними. Нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не здалася. І не забула. Цей прапор буде всюди, де має бути по праву. І на Донбасі. І в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з’явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді. Спалена, зруйнована та знищена", - додає президент.

Він також наголошує, що нам неважливо, яка у вас армія, нам важливо, яка в нас земля. Ми будемо битися за неї до кінця.

"Ми тримаємося шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки й вигризаємо свою долю. Кожен новий день - це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", - додає він.

Також Зеленський зауважує, що ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо - не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови.

"І ми піднімемо руки вгору лише один раз - коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною. Бо ми не торгуємось своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас - це Україна. І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим - це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", - звертається він до росіян.

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"Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось - в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось - у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось - у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність - збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України!", - резюмує Зеленський. 

Автор: 

армія рф (17160) День Незалежності (701) Зеленський (23653) перемовини (2848) перемога (488) росія (64871)


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Топ коментарі
+28
Доречі сьогодні вже рівно пів року як русня бере за щоку
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24.08.2022 09:51
+25
Дивлячись на Зе , його оточення і те як він готувався до війни, можливо західні партнери йому і говорили, що держава не вистоїть. Та і ЗЕ сам вважав українців неспроможними до боротьби, боязкими дезертирами.
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24.08.2022 09:52
+24
Так я йому маю подякувати за його роботу на посаді президента ?
Йому кацапи більш вдячні.
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24.08.2022 10:05
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Війна почалася 24 Лютого... Далі я не слухав.
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24.08.2022 11:00 Відповісти
"На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона

Під час офіційних святкувань влаштували концерт українських хітів, деякі з них - російською мовою."
24.08.2020

Всі пам ятають цю ганьбу яку влаштували коміки на День Незалежності?
Так коли ти щирий? Тоді? Чи зараз?
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24.08.2022 11:04 Відповісти
І тоді. І зараз? Слова говорить дуже правильні.
Зі святом, друзі!
Це свято для нас, і для всіх, хто любить Україну, і допомагає нам, навіть не будучи українцем.
Як цей хлопець. https://mi3ch.livejournal.com/5345059.html

Вітаю нас усіх!
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24.08.2022 11:26 Відповісти
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24.08.2022 14:42 Відповісти
Тоді він був щирий, йому таке подобається, значить і нам має сподобатися, він мабуть і сам повірив що його більшість обрала.
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24.08.2022 18:43 Відповісти
то вірно кажуть, щоб повірили в твою брехню, треба щоб ти в неї щиро вірив..

от такий в нього клінічний самообман
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24.08.2022 20:28 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2022 11:05 Відповісти
В отставку!
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24.08.2022 11:11 Відповісти
"Для нас самое страшное железо - не ракеты, самолеты, танки, а кандалы."

Сказал человек, заковавший в кандалы всё мужское население страны, не позволяя им её покинуть, словно они - его персональные рабы. Кроме олигархов и их семей, конечно, потому что они платят ему денежки, и кроме женщин, потому что несмотря на все заявления о "европейском равенстве" Зеленский остаётся сексистом.
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24.08.2022 11:32 Відповісти
Пишет Андрей прямиком из Нидерланд...

Андрей, а ничего, что гражданину вместе с паспортом выдаются не только права, но и некоторые обязанности. В том числе и защищать с оружием страну, выдавшую тебе паспорт.

При чем ты скулишь про невозможность выехать, если судить по твоему флажку, уже из-за границы.

И да, я пишу тебе в ответ не из окопа. Можешь не утруждаться печатаньем этого вашего дерьма. Но я пишу тебе из Украины, и не вижу проблемы, что не могу во время войны покинуть страну.
Нужен буду в окопе, государство знает, где я живу.
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24.08.2022 13:59 Відповісти
Какой ты легковерный Артур, я например в Одессе, а флажок браузер выбирает автоматически.
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24.08.2022 14:17 Відповісти
Друх. Те, кому в Украине есть что прятать - а именно, свою антиукраинскость, вот типа того раба Андрея - или вот тебя, одесита, те используют VPN. Никаким другим способом твой браузер "автоматически флажек Германии" не выберет
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24.08.2022 14:27 Відповісти
У меня браузер вездеход, а будь vpn тогда выбрал бы украинский флажок и быковал патриотично как ты.
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24.08.2022 14:47 Відповісти
Ну, конечно, напомнив другому пользователю браузера "вездеход" (ну, а что - очень популярный броузер, все на нем сидят - вот тот же Экст Тпг и Андрей, и много других) про то, что в обязанностях гражданина есть пункт про защиту Родины, я патриотично быкую.
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24.08.2022 14:58 Відповісти
Иди и защищай что хочешь, чего к людям цепляешься, можешь всех слуг народа на фронт отправить включая лысого.
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24.08.2022 15:06 Відповісти
При чем тут хочешь защищай, хочешь не защищай. Это обязанность.

Вопрос не в цеплянии или не цеплянии.

Или в желании Андрея выехать из страны во время военного положения или в не желании выезжать.

Есть законы любой страны, и граждане этих стран, являясь таковыми, подписываются под обязательством соблюдать эти законы.

И не выть, типа Андрея, "ну почему законы нашей страны мне запрещают убить моего соседа - эта падла слушает громко музыку"? Это несправедливо и ограничивает мои праваааа - я же не раааааб!!!
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24.08.2022 15:19 Відповісти
Расскажи это президенту Украины, четырежды уклонисту и он никому ничего не должен.
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24.08.2022 15:22 Відповісти
Хорошо. В следующий раз, когда буду с ним видится, скажу.
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24.08.2022 15:23 Відповісти
Аслан Бей, а что тебя заставило усомниться в моих славянских кровях?
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24.08.2022 20:16 Відповісти
Я (к сожалению) в Украине, не знаю почему браузер флажки ставит разные. Возможно из-за впн, который необходим, потому что идиоты поблочили половину ресурсов в интернете.

И паспорт мой можете забрать в обмен на возможность выехать, я всю жизнь мечтал жить в нормальной стране, где гражданам государство помогает, а не оббирает их в пользу лицемерных олигархов вроде Зеленского, который сначала рассказывает о том, какая у нас европейская, равноправная страна, а потом оказывается что лишь женщины имеют право на мирную жизнь где-либо ещё, а мужчина, даже если он физически не может воевать - должен сидеть и ждать прилёта ракеты, потому что мужчина здесь считается мусором и расходным материалом, недостойным жизни. Вот только когда появилась единственная возможность наконец уехать (другие страны принимают беженцев) - границу перекрыли.

Я не знаю, зачем я здесь нужен. Страна не может дать работу с моей инвалидностью. Не может оказать мед. помощь. Но при этом и не выпускает.
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25.08.2022 13:07 Відповісти
> Я не знаю, зачем я здесь нужен. Страна не может дать работу с моей инвалидностью. Не может оказать мед. помощь. Но при этом и не выпускает.

Что за бред. Если у вас инвалидность, то вы не подлежите призыву, о чем у вас есть заключение медкомиссии, и вы имеете полное право выехать из страны.

> А мужчина, даже если он физически не может воевать - должен сидеть и ждать прилёта ракеты, потому что мужчина здесь считается мусором и расходным материалом, недостойным жизни.

Ох, и каша у вас в голове.
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25.08.2022 14:29 Відповісти
Та зніми вже,цю форму міллітариську.Вона призначена,для треніровок і вдпочинку.Ще можна було зрозуміти коли війна проходила навколо Києва.Ти ж не в окопах і не на фронті.І всім своїм *********,дай команду переодітись.Ви ж представляєте Державу,а то за 1000км від фронту приїхали на зустріч з Ердоганом і Гутерішем,вроді на стрілку базар перетерти.Тобі вже західні союзники натякають,що закінчуй грати в театр і роль Президента,а займись справами,а не вечірними відосіками.І розганяй свій телевізійний марафон,і заблоковані канали,а то
вже перетворились на кацапський соловйових і скабаєвих.
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24.08.2022 13:06 Відповісти
не підказуйте, бо змінить на мілітаристську вишиванку..
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24.08.2022 20:32 Відповісти
На "*****"?
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24.08.2022 22:03 Відповісти
Ворог чекав квітів і овацій, бо знав який довбень шашлики иаринує
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24.08.2022 14:22 Відповісти
Зеленський путіну у 2014 : Я могу умолять вас на коленях
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24.08.2022 14:37 Відповісти
У кінці лютого 2022 го Зе не був таким войовничим 😁

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24.08.2022 14:39 Відповісти
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24.08.2022 14:43 Відповісти
Оденься уже как Президент уважаемой страны, а не как хлопец с Привоза на подхвате.
Рабочие футболки на встречах с руководителями других стран и в памятные дни говорят не о трудолюбии и горении на работе, а о неуважении к тем, с кем говоришь. Есть же определённый общепринятый дресс-код. Заросшая неопрятная внешность не говорит о мужественности и не добавляет возраст и не имеет ничего общего с элегантной небрежностью. Скорее говорит об отсутствии вкуса и умных советчиков.
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24.08.2022 14:57 Відповісти
Не обижайте хлопців з привозу.
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24.08.2022 22:05 Відповісти
ze чмо
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24.08.2022 15:25 Відповісти
та ні..зростом тільки на чмоню дотягнув
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24.08.2022 20:34 Відповісти
И так, ********! Других слов не назову. Опоненты, разных политических сил... Вы ****** просто до ужаса! Я имею ввиду всех! И Зеленых и Порохоботов! У нас Война!!! Вы на войне пытаетесь взять какие-то политические баллы своих "избранных". То есть, вы работаете за ДЕНЬГИ! А те кто за деньги работает, это потенциальный предатель. Больше заплатят, стану на ту сторону! Не буду называть политические силы (Националистические) которые испарились... После войны разбирайтесь сколько влезет, хоть поубивайте друг друга!
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24.08.2022 18:05 Відповісти
Вони зрадникам служать, тому самі такими зрадниками і є. Це більша половина щоденних дописувачів Цензора.
Так за допомогою проплачених тролів створюють враження про суспільну думку, а неугодних спамлять, блокують.
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25.08.2022 01:00 Відповісти
З Днем відновлення незалежності Україно!
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24.08.2022 21:44 Відповісти
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